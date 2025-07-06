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6 Temmuz Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

6 Temmuz Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2025 - 20:19

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu: 5 Asker Metan Gazı Sonucu Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu: 5 Asker Metan Gazı Sonucu Şehit Oldu

Pençe-Kilit Harekât bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’i şehit oldu. Bölgedeki çalışmalar özel ekiplerle sürdürülüyor.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı yaptığı basın açıklaması ile duyurdu.

Tutuklanan Muhittin Böcek’in İfadesi Ortaya Çıktı: "Bir Ev İçin Minnet Edecek Durumda Değilim"

Tutuklanan Muhittin Böcek’in İfadesi Ortaya Çıktı: "Bir Ev İçin Minnet Edecek Durumda Değilim"

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. 

Savcılıkta tüm suçlamaları reddeden Muhittin Böcek, “Benim mal varlığı değerim ortadadır. Bir tane ev için başka bir şahsa minnet edecek durumda değilim' diye konuştu.

Antalya’da Aslan Paniği: Saldırdığı Çiftçi Ağır Yaralandı

Antalya’da Aslan Paniği: Saldırdığı Çiftçi Ağır Yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan “Aslan Diyarı” isimli hayvan parkından kaçan Zeus isimli aslan çiftçiye saldırdı. Ağır yaralanan çifti hastaneye kaldırılırken, kaçan aslanı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Hayvan parkından kaçan ve çiftçiye saldıran aslan etkisiz hale getirildi.

Gazeteci Timur Saykan Çıkarıldığı Mahkeme Tarafından Serbest Bırakıldı

Gazeteci Timur Saykan Çıkarıldığı Mahkeme Tarafından Serbest Bırakıldı

Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltı işlemi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gerçekleşti. Soykan'ın emniyetteki işlemleri sürerken, çok sayıda gazeteci ve hak örgütü duruma tepki göstermişti.

Bugün mahkeme tutuklamaya sevk etmişti. Soykan kısa süre önce serbest bırakıldı.

Mansur Yavaş, "Ankara'ya Operasyon Gelir mi?" Sorusunu Yanıtladı

Mansur Yavaş, "Ankara'ya Operasyon Gelir mi?" Sorusunu Yanıtladı

CHP’li belediyelere yönelik AdanaAdıyamanAntalya ve Büyükçekmece’de düzenlenen operasyonların ardından gözler Ankara’ya çevrildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşoperasyon iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yavaş, Ankara’ya yönelik herhangi bir operasyon olup olmayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

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Arda Güler İki Asistle Yıldızlaştı: Real Madrid Yarı Finale Yükseldi

Arda Güler İki Asistle Yıldızlaştı: Real Madrid Yarı Finale Yükseldi

Milli futbolcu Arda Güler’in 90 dakika oynadığı ve iki asist yaptığı maçta Real Madrid, Alman ekibi Borussia Dortmund’u 3-2 mağlup ederek FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale yükseldi.

Real Madrid yarı finalde PSG ile karşı karşıya gelecek.

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Orhan Okulu Oldu

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Orhan Okulu Oldu

Edirne’de bu yıl 664’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde er meydanı yine heyecan doluydu. Finalde Orhan Okulu ile Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. İki başpehlivanın kıyasıya mücadelesi tribünleri ayağa kaldırdı, izleyenler adeta nefesini tuttu. Kazanan büyük sevinç yaşarken, müsabakalar sırasında gelen şehit haberi davul zurnayı susturdu.

Herkes İnanmış: Yapay Zeka İle Hazırlanan Sahte Hastane Pozu Bergüzar Korel'i Çileden Çıkardı!

Herkes İnanmış: Yapay Zeka İle Hazırlanan Sahte Hastane Pozu Bergüzar Korel'i Çileden Çıkardı!

Yapay zeka ile hazırlanmış sahte hastane fotoğrafı, Bergüzar Korel’in sabrını taşırdı. Ünlü oyuncu, ailesinin büyük bir endişe yaşadığını, annesinin telefonlarının susmadığını söyledi. Sosyal medyadaki sorumsuz paylaşımlara isyan eden Korel, “Günlerdir bir AI haberinin kabusunu yaşıyoruz ailecek. Gerçekten delirttiniz artık.Tıklanma uğruna çoluğum çocuğum ailem düşünülmeden hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış.” diyerek takipçilerine seslendi.

"Biraz Saygı": Kaybettiği Halasına Mesajıyla Tepki Çeken Murda, Vefat Eden Kızını Hatırlatmak Zorunda Kaldı!

"Biraz Saygı": Kaybettiği Halasına Mesajıyla Tepki Çeken Murda, Vefat Eden Kızını Hatırlatmak Zorunda Kaldı!

Ünlü rapçi Murda, geçtiğimiz saatlerde halasını kaybetti. Halasına bir veda mesajı yazan ve veda mesajındaki 'Yukarıda Dua'ya seslen' cümlesiyle tepki çeken Murda, kendisini durduk yere eleştirenlere 13 günlükken vefat eden minik kızı Dua'yı hatırlatarak sert bir cevap vermek zorunda kaldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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