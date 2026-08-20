6 Saat Tırmanıyorlardı: Çocuklar Okula Rahat Gitsin Diye Uçuruma Dev Asansör Yaptılar

Kanyonun tabanındaki köy ile yüzlerce metre yüksekteki Guanzhai İlkokulu arasında seyahat eden öğrenciler, geçmişte dik ve dar patikalarda günde altı saati bulan bir yürüyüş gerçekleştirmekteydi. Güneşli ve yağışlı havalarda hayati risk taşıyan bu güzergâh, dik kaya yüzeyine inşa edilen 288 metre yüksekliğindeki 'Fuyao' cam asansörünün hizmete girmesiyle aşılmaya başlandı. Kabin kapasitesi 81 kişi olan ve saniyede beş metre hızla yükselen yeni yapı, en zorlu tırmanış etabını yaklaşık 50 saniyede tamamlıyor. Sistem; ek servis araçları ve teleferik hatlarıyla desteklenerek toplam ulaşım süresini yarım saate indiriyor.