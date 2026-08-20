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6 Saat Tırmanıyorlardı: Çocuklar Okula Rahat Gitsin Diye Uçuruma Dev Asansör Yaptılar

6 Saat Tırmanıyorlardı: Çocuklar Okula Rahat Gitsin Diye Uçuruma Dev Asansör Yaptılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 21:17
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Çin’in Yunnan eyaletinde yer alan Nizhuhe Kanyonu’nda yaşayan öğrencilerin tehlikeli dağ yollarında saatlerce süren zorlu okul yolculuğu, bölgeye kurulan devasa cam asansör sayesinde güvenli bir ulaşım hattına dönüştü. Nizhuhe Kanyonu’nun tabanında yer alan köy ile kanyonun yüzlerce metre yukarısındaki okul arasındaki bu zorlu seyahat, inşa edilen devasa bir mühendislik harikası sayesinde kökten değişti.

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Kaynak

Kaynak: https://www.merkur.de/welt/fuyao-lift...
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Yeni Altyapı Projesi Saatler Süren Yolculuğu Saniyelere İndirdi

Yeni Altyapı Projesi Saatler Süren Yolculuğu Saniyelere İndirdi

Kanyonun tabanındaki köy ile yüzlerce metre yüksekteki Guanzhai İlkokulu arasında seyahat eden öğrenciler, geçmişte dik ve dar patikalarda günde altı saati bulan bir yürüyüş gerçekleştirmekteydi. Güneşli ve yağışlı havalarda hayati risk taşıyan bu güzergâh, dik kaya yüzeyine inşa edilen 288 metre yüksekliğindeki 'Fuyao' cam asansörünün hizmete girmesiyle aşılmaya başlandı. Kabin kapasitesi 81 kişi olan ve saniyede beş metre hızla yükselen yeni yapı, en zorlu tırmanış etabını yaklaşık 50 saniyede tamamlıyor. Sistem; ek servis araçları ve teleferik hatlarıyla desteklenerek toplam ulaşım süresini yarım saate indiriyor.

Mühendislik Zorluklarına Karşı Üst Düzey Güvenlik Önlemleri Alındı

Mühendislik Zorluklarına Karşı Üst Düzey Güvenlik Önlemleri Alındı

Sarp falezlerdeki dar çalışma alanları, yüksek nem ve yoğun sis gibi çetin iklim koşullarında tamamlanan yapı, gelişmiş mühendislik çözümleri barındırıyor. Kesintisiz çalışma esasına dayanan sistemde, olası elektrik kesintilerine karşı birden fazla bağımsız güç kaynağı ve yedek güvenlik mekanizmaları hazır tutuluyor. Yerel halk ve öğrenciler için tamamen ücretsiz olan dev tesiste, çocukların turist yoğunluğundan etkilenmemesi amacıyla ayrı bir geçiş rotası da uygulanıyor.

Bölge Ekonomisi Artan Turizm Ağı Sayesinde Canlandı

Bölge Ekonomisi Artan Turizm Ağı Sayesinde Canlandı

Nizhuhe Kanyonu’na inşa edilen ikinci dev lift konumundaki Fuyao, çocukların eğitim erişimini güvenceye almanın yanı sıra yerel ekonomiye de ivme kazandırdı. Bölgedeki günlük ziyaretçi sayısı 4 bin seviyesinden 15 bine ulaşırken, ulaşım, rehberlik ve ağırlama alanlarında yeni istihdam alanları yaratıldı. Zorlu doğa şartlarına karşı geliştirilen bu yenilikçi ulaşım modeli, kırsal kalkınmanın ve modern altyapı yatırımlarının önemli bir örneğini oluşturuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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