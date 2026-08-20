6 Saat Tırmanıyorlardı: Çocuklar Okula Rahat Gitsin Diye Uçuruma Dev Asansör Yaptılar
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Kaynak: https://www.merkur.de/welt/fuyao-lift...
Çin’in Yunnan eyaletinde yer alan Nizhuhe Kanyonu’nda yaşayan öğrencilerin tehlikeli dağ yollarında saatlerce süren zorlu okul yolculuğu, bölgeye kurulan devasa cam asansör sayesinde güvenli bir ulaşım hattına dönüştü. Nizhuhe Kanyonu’nun tabanında yer alan köy ile kanyonun yüzlerce metre yukarısındaki okul arasındaki bu zorlu seyahat, inşa edilen devasa bir mühendislik harikası sayesinde kökten değişti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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