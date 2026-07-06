6 - 12 Temmuz 2026 Haftanın Gezegen Geçişlerinin Etkileri

Kişisel hayatlarda hayal kırıklığı gibi görünen şeyler aslında ruhun gerçeğe uyanışıdır. Birine fazla anlam yüklediyseniz, bir işi olduğundan büyük gördüyseniz, bir niyeti yanlış okuduysanız ya da sezgilerinizi susturup sadece güzel ihtimallere tutunduysanız bu hafta iç sesiniz daha yüksek konuşabilir. Neptün retrosu bireysel yaşamda aldanma, kaçış, bağımlılıklar, belirsiz ilişkiler, gizli saklı konular, ruhsal yorgunluk, uyku düzensizliği ve zihinsel dağınıklık başlıklarını görünür kılabilir. Bu hafta her duyduğunuza inanmayın, her davete koşmayın, her parlak sözü kader sanmayın. Çünkü gökyüzü şunu söylüyor: Gerçekten güçlü olan kişi, hayalini kaybetmeden gerçeği görebilendir.

Plüton retrosu ise dünya genelinde güç savaşlarını, yönetimsel krizleri, ekonomik baskıları, büyük kurumların perde arkasını, teknoloji, yapay zekâ, finans sistemleri, veri güvenliği, enerji kaynakları ve toplumsal dönüşüm alanlarını daha fazla gündeme taşıyabilir. Türkiye açısından bu hafta resmi kurumlar, hukuk, yönetimsel kararlar, ekonomi, tarım, gıda fiyatları, gençler, eğitim, dijital sistemler ve toplumsal güvenlik konuları daha fazla konuşulabilir. Plüton Kova etkisi, halkın sesini, sosyal medya üzerinden yayılan tepkileri, kitlesel farkındalıkları ve otoriteyle toplum arasındaki gerilimi büyütebilir. Bu süreçte manipülasyon, bilgi kirliliği, sahte haberler ve algı operasyonları konusunda dikkatli olmak gerekir. Duyduğunuz her bilgiye hemen tepki vermek yerine kaynağını kontrol etmek bu haftanın en büyük korumasıdır.

Doğa olayları açısından Neptün ve Plüton retrosu su, denizler, yer altı hareketleri, ani hava değişimleri, fırtına, sel, yangın riski, sıcaklık dalgalanmaları ve toprağın dengesini ilgilendiren konuları sembolik olarak öne çıkarır. Bu hafta özellikle ihmalle büyüyen risklere dikkat etmek gerekir. Su tesisatları, deniz yolculukları, kimyasal maddeler, ilaçlar, alkol, gaz, petrol, yangın güvenliği, elektrik sistemleri ve teknolojik altyapılar konusunda tedbirli olmak faydalı olur. Gökyüzü panik değil, bilinç istiyor. Doğaya karşı kibirli davranan, sistemi zorlayan, güvenlik kurallarını hafife alan her yapı bu dönem daha kolay açık verebilir.

Bireysel yaşamda bu haftanın en önemli konusu görünür olmak ile kendini ispat etmeye çalışmak arasındaki farkı anlamaktır. Jüpiter Aslan insanın kalbini büyütür, sahneye çağırır, cesaret verir. Fakat Merkür retrosu geçmiş dosyaları açarken, Venüs Başak etkisi her şeyi daha gerçekçi bir süzgeçten geçirir. Aşkta büyük sözler yerine tutarlı davranışlar önem kazanır. İş hayatında gösterişli vaatler yerine plan, disiplin ve kalite kazanır. Para konularında gereksiz lüks harcamalara, prestij için yapılan masraflara ve “nasıl olsa gelir” düşüncesiyle büyütülen borçlara dikkat edilmelidir. Bu hafta en doğru yatırım; sadeleşmek, düzen kurmak, yarım kalan işi tamamlamak ve kendi değerini başkasının alkışına teslim etmemektir.

İlişkilerde geçmişten dönen kişiler, kapanmamış konuşmalar, aile içi kırgınlıklar ve eski defterler gündeme gelebilir. Ancak geri dönen her şey yeniden başlamalı anlamına gelmez. Bazı geri dönüşler sadece kapanış içindir. Bazı konuşmalar barışmak için değil, ruhun yükünü bırakması için yapılır. Bu hafta “beni seviyor mu?” sorusundan çok “bu ilişki beni büyütüyor mu, yoksa küçültüyor mu?” sorusunu sormak gerekir. Çünkü Venüs Başak dönemi sevginin süsünü değil, emeğini gösterir. Gerçek sevgi, hayatı karmaşıklaştıran değil, insanın içini düzenleyen sevgidir.

6 – 12 Temmuz haftasında en çok dikkat edilmesi gerekenler acele imza atmak, öfkeyle konuşmak, sosyal medyada her bilgiye inanmak, geçmiş ilişkilerde aynı döngüye dönmek, lüks harcamalara kapılmak, bedeni yoran alışkanlıkları sürdürmek ve sezgileri küçümsemektir. Bu hafta mide, bağırsaklar, sinir sistemi, uyku düzeni, kalp ritmi, tansiyon, sıvı dengesi ve stres kaynaklı yorgunluklara daha fazla özen gösterilmelidir. Bedenin verdiği küçük sinyalleri bastırmayın. Çünkü bu hafta ruhun söyleyemediğini beden söyleyebilir.

Haftanın en güçlü mesajı şudur: Artık kendini saklama zamanı değil, fakat sahneye çıkmadan önce içindeki dağınıklığı toplama zamanı. Kader, sadece cesur olanlara değil, cesaretini bilinçle yönetenlere kapı açar. Bu hafta kim olduğunuzu, ne istediğinizi, neye inandığınızı ve hangi yükleri artık taşımayacağınızı netleştirin. Çünkü Temmuz 2026 sıradan bir ay değil; kendi ışığını başkasının onayına teslim edenlerle, kendi değerini bilenleri birbirinden ayıran güçlü bir dönemeçtir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA