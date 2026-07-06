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6 - 12 Temmuz 2026 Haftalık Burç Yorumları

etiket 6 - 12 Temmuz 2026 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
06.07.2026 - 15:41
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6-12 Temmuz 2026 haftası, geçmişin yüklerini geride bırakıp gerçek potansiyelinizi ortaya çıkaracağınız güçlü bir dönemin kapılarını aralıyor. Gökyüzü bu hafta, kendi değerinizi başkalarının onayına göre değil, içsel gücünüze dayanarak inşa etmeye ve hayatınızın başrolünü cesaretle üstlenmeye davet ediyor.

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Koç Güneşi ve Koç Yükseleni

Koç Güneşi ve Koç Yükseleni

Temmuz 2026, uzun zamandır verdiğiniz emeklerin görünür olmaya başlayacağı güçlü bir dönemin kapısını aralıyor. Jüpiter'in Aslan burcundaki etkisi; cesaretinizi, yaratıcılığınızı, liderlik yönünüzü ve kendinizi ifade etme isteğinizi büyütüyor. İçinizde uzun süredir bekleyen 'Artık sıra bende.' duygusu giderek güçlenebilir. Bu hafta kader sizi saklanmaya değil, sahneye çıkmaya davet ediyor. Ancak gökyüzü önemli bir hatırlatma yapıyor: Gerçek başarı, yalnızca görünür olmak değil; görünür olurken özünüzü kaybetmemektir.

Merkür retrosu nedeniyle geçmişten gelen bazı konular yeniden gündeme gelebilir. Özellikle çocukluk dönemine ait duygusal izler, aile içinde çözümlenmemiş meseleler, eski kırgınlıklar veya uzun zamandır ertelenen konuşmalar yeniden karşınıza çıkabilir. Bunları bir engel olarak değil, geleceğinizi daha sağlam temeller üzerine kurmanız için gelen fırsatlar olarak değerlendirin. Geçmişi iyileştirmeden geleceği inşa etmek kolay olmayacaktır.

İş ve kariyer alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni görevler, yöneticilerle görüşmeler, terfi ihtimali, kendi işini kurma fikri veya uzun süredir beklediğiniz bir proje yeniden hareket kazanabilir. Özellikle ayın ikinci yarısından itibaren cesaretle atılan adımlar uzun vadeli başarılar getirebilir. Ancak Merkür retrosu devam ederken sözleşmeleri, resmi evrakları, finansal anlaşmaları ve ortaklık koşullarını birkaç kez kontrol etmek faydalı olacaktır. Aceleyle verilen kararlar daha sonra yeniden gözden geçirilmek zorunda kalabilir.

Maddi konularda büyüme potansiyeli yüksek olsa da gelir kadar giderler de artabilir. Gösteriş amacıyla yapılan harcamalar, lüks tüketim veya plansız yatırımlar bütçeyi zorlayabilir. Bu haftanın en doğru yaklaşımı, kazancınızı artırırken aynı zamanda sağlam bir finansal yapı kurmak olacaktır. Gayrimenkul, eğitim, yaratıcı projeler ve uzun vadeli yatırımlar ilerleyen dönemlerde daha fazla kazanç sağlayabilir.

Aşk hayatında güçlü bir hareketlilik dikkat çekiyor. Bekâr Koçlar için yeni tanışmalar, yoğun çekim hissedilen karşılaşmalar ve kalbi heyecanlandıran gelişmeler yaşanabilir. Mevcut ilişkilerde ise sevgi daha görünür hâle gelirken, geçmişten gelen kırgınlıkların konuşulması gerekebilir. Gerçek duygular saklanamayacak. İlişkilerde egonun değil, samimiyetin kazandığı bir dönemdesiniz. Kalbinizi korumak kadar açabilmek de bu haftanın önemli derslerinden biri olacak.

Aile hayatında ev, yuva, ebeveynler ve köklerle ilgili konular ön plana çıkıyor. Taşınma, ev düzeni, aile büyüklerinin ihtiyaçları, miras, gayrimenkul veya geçmiş aile meseleleri yeniden gündeme gelebilir. Bazı Koçlar aile içinde uzun süredir çözülemeyen bir konuyu tamamen geride bırakabilir. İç huzurunu sağlayan her gelişme, dış dünyadaki başarınızı da doğrudan güçlendirecektir.

Sağlık açısından enerjiniz yüksek olsa da kendinizi gereğinden fazla zorlamamaya dikkat etmelisiniz. Kalp ve dolaşım sistemi, tansiyon, baş bölgesi, migren, omurga, sırt ve stres kaynaklı yorgunluklar ihmal edilmemelidir. Uyku düzenini korumak, düzenli egzersiz yapmak ve zihinsel yükü azaltmak performansınızı belirgin şekilde artıracaktır.

Temmuz ayının son haftasında enerjiler belirgin biçimde değişmeye başlıyor. Merkür'ün ileri hareketiyle birlikte bekleyen işler hızlanabilir, geciken haberler gelebilir ve uzun süredir beklediğiniz kararlar netleşebilir. Aynı dönemde başlayan yeni gökyüzü döngüsü, önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca sosyal çevrenizi, hedeflerinizi, dostluklarınızı ve liderlik rolünüzü yeniden şekillendirebilir. Hayatınıza vizyonunuzu büyütecek yeni insanlar girebilir; bazı ilişkiler ise doğal olarak geride kalabilir.

Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu, kendinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi potansiyelinize odaklanmaktır. Başarıyı yalnızca alkışlarla ölçmeyin. Sessizce attığınız sağlam adımlar, gelecekte en büyük kazanımların temelini oluşturacaktır.

Gökyüzü bu hafta size tek bir cümle söylüyor:

Artık kendinizi küçültmeyin. Geçmişin yüklerini geride bırakın, cesaretinizi hatırlayın ve hayatınızın başrolünü gerçekten üstlenin. Çünkü önünüzde açılan kapılar, kendine inanan Koçlar için yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.

Boğa Burçları ve Boğa Yükseleni

Boğa Burçları ve Boğa Yükseleni

Temmuz 2026, dış dünyadaki başarıdan önce iç dünyanızı güçlendirmeniz gerektiğini hatırlatan önemli bir döneme işaret ediyor. Uzun süredir hayat sizi değişmeye, alışkanlıklarınızı bırakmaya ve güven duygunuzu yeniden inşa etmeye zorluyor olabilir. Bu hafta ise gökyüzü size tek bir soru yöneltiyor:

Gerçekten nasıl bir hayatın içinde yaşamak istiyorsunuz?

Jüpiter'in Aslan burcundaki güçlü etkisi, ev, aile, yuva, kökler ve duygusal güven alanınızı büyütüyor. Ev satın almak, taşınmak, tadilat yapmak, yaşam alanınızı değiştirmek, aile bireyleriyle ilgili önemli kararlar almak veya uzun zamandır hayalini kurduğunuz huzurlu yaşam düzenini oluşturmak için güçlü fırsatlar doğabilir. Bazılarınız için aileye yeni bir bireyin katılması, evlilik kararı veya nesiller boyu süren aile kalıplarını dönüştürecek önemli gelişmeler gündeme gelebilir.

Merkür retrosu nedeniyle iletişim bu haftanın en önemli konusu oluyor. Geçmişte yarım kalan konuşmalar yeniden başlayabilir. Eski dostlar, kardeşler, akrabalar veya yakın çevrenizden kişiler tekrar hayatınıza girebilir. Daha önce söyleyemediğiniz duyguları ifade etmek, yanlış anlaşılmaları düzeltmek ve kırılan bağları onarmak için önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak öfkeyle söylenen sözlerin uzun süre etkisini sürdürebileceğini de unutmamalısınız. Bu hafta kelimeleriniz geleceğinizi şekillendirebilir.

İş ve kariyer alanında büyük değişimlerin hazırlık süreci başlıyor. Şu an her şey yavaş ilerliyormuş gibi görünse bile perde arkasında güçlü bir yapılanma gerçekleşiyor. Yeni görev teklifleri, yönetim değişiklikleri, çalışma ortamında düzenlemeler veya kendi işini büyütme planları gündeme gelebilir. Özellikle ayın son haftasında beklediğiniz haberler hızlanabilir. Önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca kariyerinizde yeni bir sayfa açılmasına neden olacak gelişmelerin ilk işaretleri bu hafta ortaya çıkabilir.

Maddi konularda daha bilinçli hareket etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Gayrimenkul yatırımları, aile bütçesi, uzun vadeli birikimler ve güvenli yatırım araçları ön plana çıkabilir. Plansız harcamalar yerine kalıcı değer oluşturacak yatırımlara yönelmek ilerleyen süreçte önemli kazançlar sağlayabilir. Aile bireyleriyle ortak finansal kararlar alınması da söz konusu olabilir.

Aşk hayatında daha derin ve güven temelli ilişkiler önem kazanıyor. Bekâr Boğalar geçmişten gelen bir kişiyle yeniden iletişim kurabilir veya ciddi ilişki potansiyeli taşıyan biriyle tanışabilir. Mevcut ilişkilerde ise birlikte yaşama, evlilik, aile kurma veya ortak gelecek planları gündeme gelebilir. Sevginin yalnızca sözlerle değil, emek ve güvenle güçlendiği bir dönemdesiniz. İlişkilerde sabır gösterenler uzun vadeli mutluluğun temellerini atabilir.

Aile yaşamında önemli kararlar alınabilir. Ebeveynlerle ilgili sorumluluklar artabilir, aile büyüklerinden destek görülebilir veya uzun süredir çözülemeyen meseleler nihayet sonuca bağlanabilir. Köklerinizle barışmak, geçmişi affetmek ve yeni bir düzen oluşturmak ruhsal olarak sizi güçlendirecektir.

Sağlık açısından bedeniniz size dinlenme ihtiyacını daha güçlü hissettirebilir. Boyun, boğaz, tiroit, omuzlar, sindirim sistemi ve stres kaynaklı kas gerginliklerine dikkat edilmesi faydalı olacaktır. Düzenli uyku, doğayla vakit geçirmek, sağlıklı beslenmek ve zihni sakinleştiren rutinler hem fiziksel hem ruhsal dayanıklılığınızı artıracaktır.

Neptün ve Satürn'ün geri hareketleri, bilinçaltınızda yıllardır taşıdığınız yükleri fark etmenizi sağlayabilir. Artık size ait olmayan sorumlulukları bırakmak, suçluluk duygusundan özgürleşmek ve kendinizi affetmek bu haftaın en önemli ruhsal kazanımlarından biri olabilir. Bazen en büyük dönüşüm dışarıdan görünmez; insanın kendi içinde gerçekleşir.

Temmuz ayının son haftasında gökyüzünün ritmi tamamen değişiyor. Merkür'ün ileri hareketiyle birlikte geciken işler hız kazanırken, kariyer ve aile yaşamınızı etkileyecek yeni bir döngü başlıyor. İş ile özel yaşam arasındaki dengeyi kurabilen Boğalar önümüzdeki dönemde hem maddi hem manevi anlamda önemli başarılar elde edebilir. Hayat sizden yalnızca başarılı olmanızı değil, aynı zamanda huzurlu olmanızı da istiyor.

Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu, geçmişin yüklerini geleceğinize taşımamaktır. Güvenli alanınızdan çıkmaktan korkmayın; çünkü gerçek güven, değişimden kaçmakta değil, değişimle birlikte sağlam kalabilmektedir.

Gökyüzü Bu hafta size şu mesajı veriyor:

Önce huzurunu inşa et. Sağlam temeller kur. Köklerini güçlendir. Çünkü üzerine kuracağın yeni hayat, uzun yıllar boyunca sana güven, bereket ve kalıcı başarı getirecek.

İkizler Güneşi ve İkizler Yükseleni

İkizler Güneşi ve İkizler Yükseleni

Temmuz 2026, hayatınızın yönünü değiştirebilecek fikirlerin, konuşmaların ve karşılaşmaların ayı olabilir. Uzun zamandır ilk kez gökyüzü zihninizi, iletişim gücünüzü, öğrenme isteğinizi ve bağlantılarınızı bu kadar güçlü şekilde destekliyor. Jüpiter'in Aslan burcundaki yolculuğu; düşüncelerinizi büyütüyor, sesinizi daha fazla kişiye ulaştırıyor ve doğru zamanda söylenecek doğru sözün kaderinizi değiştirebileceğini gösteriyor. Bu hafta evren size şu soruyu soruyor:

Gerçekten kendi sesinizin değerine inanıyor musunuz?

Merkür retrosu nedeniyle iletişim alanınız güçlenirken aynı zamanda maddi değerleriniz de yeniden şekilleniyor. Bu nedenle her fırsata hemen 'evet' demek yerine, gerçekten size değer katan teklifleri seçmeniz gerekiyor. Bilginizi, emeğinizi ve zamanınızı olduğundan daha düşük değerde sunmayın. Kendinizi küçümsediğiniz her alan, bu hafta yeniden görünür olabilir. Önce kendi değerinizi kabul ettiğinizde, dünya da sizi aynı şekilde değerlendirmeye başlayacaktır.

İş ve kariyer hayatında önemli görüşmeler, eğitimler, sunumlar, anlaşmalar, yazılı projeler, sosyal medya çalışmaları, reklam, satış, pazarlama ve dijital platformlarla ilgili güçlü fırsatlar ortaya çıkabilir. Gazetecilik, yayıncılık, eğitim, danışmanlık, yazarlık, hukuk, ticaret ve teknoloji alanlarında çalışan İkizler için bu hafta dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Ancak Merkür retrosu devam ederken sözleşmeleri dikkatle incelemek, eksik bilgileri tamamlamak ve önemli evrakları birkaç kez kontrol etmek akıllıca olacaktır.

Maddi konularda yeni gelir kaynakları oluşturma şansı yüksek olsa da harcamalarda plansız davranmamaya özen göstermelisiniz. Bilgi, eğitim, iletişim ve dijital projeler ilerleyen süreçte önemli kazançlar sağlayabilir. Kendi yeteneklerinizi daha profesyonel şekilde değerlendirmek maddi güvenliğinizi artıracaktır.

Aşk hayatında iletişim her şeyden önemli hâle geliyor. Bekâr İkizler yeni bir eğitim, yolculuk, sosyal medya veya arkadaş çevresi aracılığıyla dikkat çekici biriyle tanışabilir. Mevcut ilişkilerde ise uzun süredir konuşulmayan konular masaya yatırılabilir. Açık, dürüst ve empati kuran iletişim ilişkileri güçlendirirken, yüzeysel yaklaşımlar uzaklaşmalara neden olabilir. Bu hafta doğru kelimeler, en değerli hediyeniz olacaktır.

Aile içinde kardeşler, kuzenler, yakın akrabalar ve komşularla ilgili gelişmeler öne çıkabilir. Eski kırgınlıklar onarılabilir, geçmişten gelen haberler alınabilir veya aile içinde yeni kararlar gündeme gelebilir. Kısa yolculuklar ve ziyaretler de bu haftanın dikkat çeken temaları arasında yer alabilir.

Sağlık açısından zihinsel yorgunluk, uyku düzensizliği, sinir sistemi, omuzlar, kollar, eller ve solunum yollarına dikkat edilmesi faydalı olacaktır. Yoğun düşünmek kadar zihni dinlendirmek de bu dönemde büyük önem taşıyor. Meditasyon, nefes çalışmaları, yürüyüş ve dijital molalar zihinsel performansınızı belirgin şekilde artırabilir.

Neptün ve Satürn'ün geri hareketleri sosyal çevrenizi ve gelecek planlarınızı yeniden değerlendirmenizi sağlayacak. Bazı dostluklar doğal olarak sona erebilirken, bazı insanlar hayatınızda çok daha güçlü bir yer edinebilir. Artık sizi sürekli geçmişte tutan değil, geleceğe taşıyan insanlarla yol almak isteyeceksiniz. Bu süreçte kimlerin gerçekten sizin gelişiminizi desteklediğini daha net görebileceksiniz.

Temmuz ayının son haftasında gökyüzü yeniden hız kazanıyor. Merkür'ün ileri hareketiyle birlikte beklediğiniz haberler gelebilir, geciken projeler ilerleyebilir ve yeni eğitimler, seyahatler, uluslararası bağlantılar veya dijital girişimler için önemli fırsatlar doğabilir. Önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca bilgi paylaşımı, eğitim, yabancılarla ilişkiler, ticaret ve iletişim alanlarında büyümenizi destekleyecek yeni bir döngü başlıyor.

Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu, herkesi memnun etmeye çalışırken kendi sesinizi kaybetmemektir. Fikirlerinizi cesaretle paylaşın, bilginize güvenin ve değerinizi başkalarının onayına göre belirlemeyin. Çünkü bu haftanın en büyük kazancı, kendi potansiyelinizi fark ederek onu dünyaya sunabilmeniz olacak.

Gökyüzü Bu hafta size şu mesajı veriyor:

Bilginizi saklamayın. Sesinizi kısmayın. Doğru zamanda kuracağınız tek bir cümle, açılacağını hiç düşünmediğiniz kapıları aralayabilir. Temmuz, düşüncelerinizin kaderinizi şekillendirmeye başladığı güçlü bir dönemin başlangıcıdır.

Yengeç Güneşi ve Yengeç Yükseleni

Yengeç Güneşi ve Yengeç Yükseleni

Temmuz 2026, dışarıdan sakin görünse de hayatınızın temel taşlarını değiştirecek güçlü farkındalıkların ayı olabilir. Bu hafta yaşanacak en büyük dönüşüm, dış dünyada değil; düşüncelerinizde, duygularınızda ve kendinize bakış açınızda gerçekleşecek. Jüpiter'in Aslan burcundaki yolculuğu, para, öz değer, yetenekler ve yaşam güvenliği alanınızı büyütüyor. Gökyüzü size tek bir soru soruyor:

Gerçekten sahip olduğunuz değerin farkında mısınız?

Uzun zamandır emeğinizin karşılığını alamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Kendinizi geri planda bırakmış, başkalarının ihtiyaçlarını kendi isteklerinizin önüne koymuş veya başarıyı sürekli ertelemiş olabilirsiniz. Ancak bu hafta evren, önce kendi değerinizi kabul etmenizi istiyor. Çünkü bolluk yalnızca çok çalışmakla değil, kendinizi o bolluğa layık görmekle de başlar.

Merkür retrosunun burcunuzdaki etkisi nedeniyle geçmiş yeniden kapınızı çalabilir. Eski ilişkiler, yarım kalan konuşmalar, tamamlanmamış projeler, geçmiş kararlar ve uzun süredir içinizde taşıdığınız duygular yeniden gündeme gelebilir. Acele etmek yerine durup düşünmek, gerçekten ne istediğinizi anlamak ve hayatınızın yönünü bilinçli şekilde belirlemek bu haftanın en önemli kazanımı olacaktır. Şimdi alınacak kararlar yalnızca bugünü değil, önümüzdeki yılları da etkileyebilir.

İş ve kariyer alanında önemli bir sorgulama sürecine giriyorsunuz. Uzun zamandır yaptığınız iş sizi gerçekten mutlu ediyor mu? Başarıyı sadece maddi kazanç olarak mı görüyorsunuz, yoksa huzur ve anlam da sizin için önemli mi? Neptün ve Satürn'ün geri hareketleri, kariyer hedeflerinizi yeniden değerlendirmenize neden olabilir. Bazılarınız yeni bir mesleğe yönelmeyi, kendi işini kurmayı veya çalışma düzenini değiştirmeyi düşünebilir. Şimdilik büyük adımlar atmadan önce plan yapmak, eksikleri tamamlamak ve stratejinizi güçlendirmek daha doğru olacaktır.

Maddi konularda büyüme potansiyeli yüksek bir dönem başlıyor. Yeni gelir kaynakları, maaş artışı, yatırım fırsatları veya ek kazanç sağlayacak projeler gündeme gelebilir. Ancak Merkür retrosu nedeniyle büyük harcamalarda, kredi işlemlerinde, sözleşmelerde ve ortak finansal kararlarda dikkatli hareket etmek faydalı olacaktır. Bu haftanın en önemli dersi, kazancınızı artırırken öz değerinizi de yükseltmektir.

Aşk hayatında duygular daha yoğun yaşanabilir. Bekâr Yengeçler geçmişten gelen biriyle yeniden iletişim kurabilir veya güven duygusu oluşturabilecek yeni biriyle tanışabilir. Mevcut ilişkilerde ise duygular açıkça konuşulmak isteyecek. Bastırılan kırgınlıklar, beklentiler ve gelecek planları gündeme gelebilir. Sevginin gerçek temeli fedakârlık değil, karşılıklı güven ve sağlıklı sınırlar kurabilmektir.

Aile yaşamı bu hafta yine önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Anne, baba, çocuklar veya aile büyükleriyle ilgili konular ön plana çıkabilir. Ev düzeni, taşınma, gayrimenkul, miras veya aile içinde alınacak ortak kararlar gündeme gelebilir. Geçmişte yaşanan kırgınlıkları iyileştirmek için uygun fırsatlar oluşabilir.

Sağlık açısından mide, sindirim sistemi, göğüs bölgesi, hormonal denge, ödem ve duygusal strese bağlı rahatsızlıklara dikkat edilmesi faydalı olacaktır. Ruhsal yükleri hafifletmek, kaliteli uyku düzeni oluşturmak ve kendinize zaman ayırmak hem bedeninizi hem de zihninizi güçlendirecektir.

Temmuz ayının son haftasında gökyüzünün enerjisi belirgin şekilde değişiyor. Merkür'ün ileri hareketiyle birlikte bekleyen haberler gelebilir, geciken ödemeler sonuçlanabilir ve finansal konularda önemli gelişmeler yaşanabilir. Aynı dönemde başlayan yeni gökyüzü döngüsü, önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca ortak kazançlar, yatırımlar, miras, krediler, duygusal bağlar ve güven temalarını derinden etkileyecek. Bazı Yengeçler bekledikleri maddi desteği alabilir, bazıları ise hayat yükünü tek başına taşımak zorunda olmadığını fark edecektir.

Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu, her sorumluluğu tek başınıza üstlenmeye çalışmamaktır. Yardım istemek zayıflık değil, olgunluktur. Gerçek güç, her şeyi tek başına yapmakta değil; doğru insanlarla güven içinde paylaşabilmektedir.

Gökyüzü Bu hafta size şu mesajı veriyor:

Kendinizi küçümsemeyi bırakın. Emeğinizin, sevginizin ve yeteneklerinizin gerçek değerini görün. Çünkü siz kendinize değer verdikçe, hayat da size aynı değeri yansıtmaya başlayacaktır. Temmuz, hem maddi hem manevi anlamda kendi gücünüzü yeniden keşfedeceğiniz önemli bir dönemin başlangıcıdır.

Aslan Güneşi ve Aslan Yükseleni

Aslan Güneşi ve Aslan Yükseleni

Temmuz 2026, hayatınızın en güçlü dönüm noktalarından birine işaret ediyor. Uzun yıllardır beklediğiniz fırsatlar, görünürlük, büyüme ve başarı enerjisi artık sizin tarafınıza geçiyor. Jüpiter'in burcunuzdaki yolculuğu yalnızca şansı artırmıyor; sizi kendi potansiyelinizi tam anlamıyla yaşamaya davet ediyor. Gökyüzü Bu hafta size tek bir soru yöneltiyor:

Gerçekten ışığınızı göstermeye hazır mısınız?

Artık kendinizi küçültme, başkalarını memnun etmek için geri planda kalma veya yeteneklerinizi saklama dönemi sona eriyor. İçinizde yıllardır büyüttüğünüz hayaller, projeler ve hedefler görünür olmaya başlıyor. Yeni başlangıçlar, liderlik fırsatları, kariyerde yükseliş, girişimler, yaratıcı çalışmalar ve kişisel gelişim adına oldukça güçlü bir dönemdesiniz. Ancak gökyüzü önemli bir denge de kuruyor. Gerçek güç, sürekli alkış almak değil; alkış olmasa bile kendi değerinizi bilmektir.

Merkür retrosunun etkisi nedeniyle bazı hazırlıklar perde arkasında ilerleyebilir. Her planınızı hemen paylaşmak, her başarınızı duyurmak veya her fikrinizi açıklamak zorunda değilsiniz. Bu hafta sessizce hazırlanan işler, ilerleyen aylarda çok daha büyük sonuçlar doğurabilir. Sezgilerinize güvenin. İç sesiniz size hangi yolda ilerlemeniz gerektiğini açıkça gösterecektir.

İş ve kariyer alanında önemli kapılar açılıyor. Yönetici pozisyonları, terfi, kendi işinizi büyütme, yeni ortaklıklar, büyük projeler ve toplum önünde daha görünür olacağınız fırsatlar gündeme gelebilir. Sanat, medya, eğitim, siyaset, organizasyon, yöneticilik ve girişimcilik alanında çalışan Aslanlar için bu dönem büyük bir sıçrama potansiyeli taşıyor. Ancak başarı kadar sorumlulukların da artacağını unutmamalısınız. Liderlik yalnızca önde yürümek değil, güven vermeyi de gerektirir.

Maddi konularda büyüme enerjisi oldukça güçlü. Yeni gelir kaynakları, yatırım fırsatları, primler, kazanç artışları ve uzun vadeli projelerden elde edilecek gelirler gündeme gelebilir. Bununla birlikte gösteriş amacıyla yapılan harcamalar, gereksiz lüks tüketim ve plansız yatırımlar bütçeyi zorlayabilir. Bolluğu korumanın yolu, akıllıca yönetmekten geçiyor.

Aşk hayatında dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Bekâr Aslanlar güçlü çekim hissedecekleri biriyle tanışabilir, mevcut ilişkiler ise yeni bir aşamaya geçebilir. Evlilik kararı, birlikte yaşama planı veya ilişkinin geleceğine dair önemli konuşmalar yapılabilir. Ancak bu hafta ilişkiler size önemli bir ders de veriyor. Gerçek sevgi, yalnızca hayranlık görmek değil; olduğunuz hâlinizle kabul edilmektir. Kendinizi değiştirmek zorunda hissettiğiniz ilişkiler uzun vadede sizi mutlu etmeyecektir.

Aile hayatında geçmişten gelen bazı meseleler yeniden gündeme gelebilir. Özellikle ebeveynlerle ilişkiler, aile içindeki sorumluluklar veya çocuklarla ilgili konular daha fazla ilgi isteyebilir. Duygusal dengeyi koruyabilmek için hem kendinize hem sevdiklerinize zaman ayırmanız önem taşıyor.

Sağlık açısından kalp, dolaşım sistemi, omurga, sırt, tansiyon ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat edilmesi faydalı olacaktır. Yoğun tempo içinde dinlenmeyi ihmal etmemek, düzenli egzersiz yapmak ve zihinsel yükü azaltmak enerjinizi uzun süre korumanızı sağlayacaktır.

Neptün ve Satürn'ün geri hareketleri, hayat hedeflerinizi ve geleceğe bakışınızı yeniden değerlendirmenize neden olabilir. Yıllardır peşinden koştuğunuz bazı hedeflerin artık sizi heyecanlandırmadığını fark edebilirsiniz. Bu bir başarısızlık değil; olgunlaşmanın doğal sonucudur. Eski hayallerin yerine ruhunuza gerçekten dokunan yeni hedefler koymaktan korkmayın.

Temmuz ayının son haftasında hayatınız belirgin şekilde hızlanıyor. Güneş'in burcunuza geçmesiyle birlikte enerjiniz yükseliyor, Merkür'ün ileri hareketi geciken işleri çözüme ulaştırıyor ve önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca ilişkiler, ortaklıklar ve sosyal çevrenizi derinden etkileyecek yeni bir dönem başlıyor. İş birlikleri, evlilik, ortak projeler ve güçlü dostluklar geleceğinizde belirleyici rol oynayabilir. Bu süreç size yalnızca 'Ben kimim?' sorusunu değil, aynı zamanda 'Doğru insanlarla birlikteyken kim oluyorum?' sorusunu da düşündürecek.

Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu, egonuz ile gerçek özgüveninizi birbirine karıştırmamaktır. İnsanların sizi alkışlamasını beklemek yerine, kendi ışığınıza güvenmeyi öğrenin. Çünkü en güçlü liderler, başkalarının onayına ihtiyaç duymadan yoluna devam edebilenlerdir.

Gökyüzü Bu hafta size şu mesajı veriyor:

Sahne artık sizin. Cesaretinizi saklamayın, yeteneklerinizi küçümsemeyin ve kaderinizden özür dilemeyin. Hayat size büyümeniz için büyük bir kapı açıyor. O kapıdan geçmeye hazır olun; çünkü önünüzde başlayacak yeni dönem, yalnızca sizi değil, dokunduğunuz insanların hayatını da değiştirebilir.

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Başak Güneşi ve Başak Yükseleni

Başak Güneşi ve Başak Yükseleni

Temmuz 2026, görünmeyen hazırlıkların gelecekteki büyük başarıların temelini oluşturacağı önemli bir döneme işaret ediyor. Bu hafta dış dünyada yaşanacak gelişmelerden çok, iç dünyanızda gerçekleşecek değişimler kaderiniz üzerinde belirleyici olacak. Jüpiter'in Aslan burcundaki güçlü etkisi; bilinçaltınızı, ruhsal gelişiminizi, sezgilerinizi, içsel şifanızı ve tamamlanması gereken eski döngüleri büyütüyor. Gökyüzü size şu soruyu yöneltiyor:

Hayatınızda gerçekten neyi geride bırakmaya hazırsınız?

Uzun zamandır taşıdığınız bazı yükler, korkular, pişmanlıklar veya geçmişe ait alışkanlıklar artık sizi yavaşlatıyor olabilir. Bu hafta evren, yeni kapılar açılmadan önce eski yükleri bırakmanız gerektiğini gösteriyor. Sessizlikten korkmayın. Çünkü bu sessizlik, hayatınızın yeni dönemine hazırlanmanız için size verilen değerli bir fırsattır.

Merkür retrosunun etkisiyle sosyal çevreniz, dostluklarınız ve geleceğe yönelik hedefleriniz yeniden şekillenebilir. Uzun zamandır görüşmediğiniz kişiler yeniden hayatınıza girebilir, eski ekip arkadaşlarıyla yollarınız kesişebilir veya geçmişte yarım kalan projeler tekrar gündeme gelebilir. Aynı zamanda bazı arkadaşlıkların doğal olarak sona erdiğini fark edebilirsiniz. Artık sizi aşağı çeken değil, gelişiminizi destekleyen insanlarla aynı yolda yürümek isteyeceksiniz.

İş ve kariyer alanında büyük değişimlerin hazırlık süreci devam ediyor. Şimdilik perde arkasında yürüyen çalışmalar ilerleyen aylarda önemli sonuçlar doğurabilir. Yeni projeler planlanabilir, yöneticilerle görüşmeler yapılabilir veya farklı çalışma modelleri üzerinde düşünmeye başlayabilirsiniz. Bu hafta sabır göstermek ve ayrıntıları titizlikle tamamlamak, gelecekte büyük avantaj sağlayacaktır. Acele etmek yerine sağlam ilerlemek size daha fazla kazandıracaktır.

Maddi konularda ortak gelirler, krediler, vergiler, miras, sigorta, yatırım ortaklıkları ve uzun vadeli finansal planlamalar önem kazanıyor. Maddi sorumlulukları yeniden düzenlemek, gereksiz yüklerden kurtulmak ve finansal güvenliği artıracak stratejiler geliştirmek için uygun bir dönemdesiniz. Başkalarının yükünü taşımak yerine, kendi ekonomik sınırlarınızı belirlemeyi öğrenmeniz gerekiyor.

Aşk hayatında güven teması ön plana çıkıyor. Bekâr Başaklar ruhsal bağ kurabilecekleri biriyle karşılaşabilir veya geçmişten gelen bir ilişki yeniden gündeme gelebilir. Mevcut ilişkilerde ise duygusal paylaşım, sadakat ve karşılıklı destek önem kazanıyor. Sürekli veren taraf olmak yerine, sevginin karşılıklı akmasına izin vermeniz gerekiyor. Gerçek ilişki yalnızca fedakârlık değil, dengeli bir alışveriştir.

Aile içinde ortak maddi konular, miras meseleleri veya uzun süredir konuşulmayan aile sorunları yeniden gündeme gelebilir. Bazılarınız aile büyüklerinden önemli destek görebilir, bazılarınız ise geçmişten gelen kırgınlıkları tamamen geride bırakma fırsatı yakalayabilir. Affetmek bazen karşı taraf için değil, kendi huzurunuz için gereklidir.

Sağlık açısından sindirim sistemi, bağırsaklar, bağışıklık sistemi, hormonal denge, uyku düzeni ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat edilmesi faydalı olacaktır. Özellikle günlük yaşam düzeninizi yeniden yapılandırmak, sağlıklı beslenmek, düzenli hareket etmek ve zihinsel yükü azaltmak önümüzdeki dönemin en önemli yatırımlarından biri olacaktır.

Neptün ve Satürn'ün geri hareketleri size güven kavramını yeniden öğretiyor. Her şeyi tek başınıza yapmak zorunda değilsiniz. Yardım istemek, sorumluluk paylaşmak ve güvenilir insanlarla birlikte hareket etmek sizi zayıflatmaz; tam tersine güçlendirir. Artık enerjinizi hak etmeyen insanlara harcamayı bırakmanız gerekiyor.

Temmuz ayının son haftasında gökyüzü yeni bir dönemin kapısını açıyor. Merkür'ün ileri hareketiyle birlikte bekleyen işler hızlanırken, önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca günlük yaşamınızı, çalışma düzeninizi, sağlığınızı ve yaşam kalitenizi yeniden şekillendirecek güçlü bir süreç başlıyor. İş hayatında yeni sorumluluklar, çalışma ortamında değişimler veya daha verimli bir yaşam düzeni oluşturacak fırsatlar ortaya çıkabilir. Küçük gibi görünen günlük alışkanlıklar, gelecekte elde edeceğiniz büyük başarıların temelini oluşturacaktır.

Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu, mükemmel olma çabası uğruna kendi huzurunuzu ihmal etmemektir. Her sorunu çözmek zorunda değilsiniz. Her yükü taşımak zorunda da değilsiniz. Bazen en doğru karar, sizi yoran şeyleri geride bırakmaktır.

Gökyüzü Bu hafta size şu mesajı veriyor:

Sessizce güçleniyorsunuz. İç dünyanızı iyileştirdikçe dış dünyanız da değişmeye başlayacak. Gerçek dönüşüm gösterişli değil, derindir. Attığınız her bilinçli adım, sizi daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe taşıyor.

Terazi Güneşi ve Terazi Yükseleni

Terazi Güneşi ve Terazi Yükseleni

Temmuz 2026, uzun zamandır hayalini kurduğunuz geleceğe doğru cesur adımlar atmanız için evrenin size güçlü destek verdiği bir ay oluyor. Jüpiter'in Aslan burcundaki yolculuğu; sosyal çevrenizi, dostluklarınızı, projelerinizi, hedeflerinizi ve gelecek vizyonunuzu büyütüyor. Hayatınıza girecek doğru insanlar, doğru bağlantılar ve doğru fırsatlar, önümüzdeki yılların yönünü değiştirebilir. Gökyüzü Bu hafta size şu soruyu soruyor:

Hayalini kurduğunuz hayat için hâlâ izin mi bekliyorsunuz, yoksa artık harekete geçmeye hazır mısınız?

Bu dönem yalnız çalışmaktan çok birlikte üretmenin, güçlü ekipler kurmanın ve ortak hedefler etrafında birleşmenin zamanı. Yeni çevrelere girebilir, önemli organizasyonlarda yer alabilir, etkili insanlarla tanışabilir veya sizi ileri taşıyacak bir mentor desteği alabilirsiniz. Uzun zamandır kurduğunuz bir hayal, doğru kişiyle karşılaşmanız sayesinde gerçeğe dönüşmeye başlayabilir.

Merkür retrosu kariyer alanınızı etkilediği için mesleki konularda acele karar vermemek önem taşıyor. İş değişikliği, terfi, yöneticilerle görüşmeler, resmi başvurular veya yeni projeler gündeme gelebilir. Ancak büyük adımları atmadan önce planlarınızı gözden geçirmeniz, eksikleri tamamlamanız ve uzun vadeli hedeflerinizi yeniden değerlendirmeniz daha doğru olacaktır. Kendinize şu soruyu sormaktan çekinmeyin: Ulaşmaya çalıştığım başarı gerçekten benim istediğim başarı mı, yoksa başkalarının beklentisi mi?

İş ve kariyer hayatında güçlü fırsatlar kapınızı çalabilir. Sosyal medya, hukuk, sanat, tasarım, diplomasi, eğitim, danışmanlık, organizasyon, moda ve estetik alanlarında çalışan Teraziler için dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Eski projeler yeniden gündeme gelebilir, geçmişte kurulan bağlantılar yeni kapılar açabilir. Sabırlı davrananlar, ayın sonuna doğru bekledikleri haberleri alabilir.

Maddi konularda gelirinizi artıracak yeni iş birlikleri, ortak projeler veya uzun vadeli kazanç sağlayacak girişimler ön plana çıkıyor. Ancak ortak para yönetiminde, sözleşmelerde ve yatırım kararlarında ayrıntıları dikkatle incelemeniz gerekiyor. Kazancınızı artırırken harcamalarınızı da dengede tutmanız önem taşıyor.

Aşk hayatında ise önemli bir farkındalık dönemi başlıyor. Neptün ve Satürn'ün geri hareketleri, ilişkilerinizde verdiğiniz tavizleri ve kurduğunuz dengeyi yeniden sorgulatabilir. Sürekli karşı tarafı mutlu etmeye çalışırken kendi ihtiyaçlarınızı ihmal ettiğinizi fark edebilirsiniz. Bekâr Teraziler güven veren, olgun ve uzun vadeli ilişki potansiyeli taşıyan biriyle tanışabilir. Mevcut ilişkilerde ise açık iletişim, karşılıklı saygı ve duygusal denge ilişkinin geleceğini belirleyecek. Gerçek sevgi, yalnızca huzuru korumak değil; sorunları birlikte çözebilmektir.

Aile yaşamında sosyal çevre ile aile sorumlulukları arasında denge kurmanız gerekebilir. Yakın dostlar kadar aile bireylerinin de desteği önem kazanıyor. Bazılarınız aile içinde önemli kutlamalar, davetler veya ortak kararlarla ilgilenebilir.

Sağlık açısından böbrekler, bel bölgesi, hormonal denge, cilt, stres ve düzensiz yaşam temposuna dikkat edilmesi faydalı olacaktır. Ruhsal dengeyi korumak için dinlenmeye, sanatsal faaliyetlere ve doğada zaman geçirmeye özen göstermeniz enerjinizi yükseltecektir.

Temmuz ayının son haftasında gökyüzü tamamen yeni bir sayfa açıyor. Merkür'ün ileri hareketiyle birlikte bekleyen projeler hız kazanırken, önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca yaratıcılığınızı, sosyal çevrenizi, aşk hayatınızı ve kişisel projelerinizi büyütecek yeni bir döngü başlıyor. Bir hobi kazanca dönüşebilir, uzun süredir ertelediğiniz yaratıcı bir çalışma geniş kitlelere ulaşabilir veya sizi heyecanlandıran yeni bir topluluğun parçası olabilirsiniz. İçinizde sakladığınız yetenek artık görünür olmak isteyecek.

Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu, herkesi memnun etmeye çalışırken kendi hayallerinizi ertelememektir. Denge kurmak önemlidir; ancak denge, sürekli kendinizden ödün vermek anlamına gelmez. Kendi sesinizi duyurabildiğiniz ilişkiler ve iş birlikleri sizi gerçek başarıya taşıyacaktır.

Gökyüzü Bu hafta size şu mesajı veriyor:

Hayallerinizi küçültmeyin. Kendinizi doğru insanlarla çevreleyin. Gerçek fırsatlar, cesaretle attığınız adımların ardından gelir. Temmuz, yalnızca yeni kapılar açmakla kalmıyor; sizi o kapılardan geçirecek insanları da hayatınıza getiriyor.

Akrep Güneşi ve Akrep Yükseleni

Akrep Güneşi ve Akrep Yükseleni

Temmuz 2026, kaderinizin yön değiştirebileceği en güçlü aylardan biri olabilir. Uzun zamandır emek verdiğiniz işlerin karşılığını alma, toplum içinde daha görünür olma ve kariyerinizde önemli bir sıçrama yapma potansiyeli oldukça yüksek. Jüpiter'in Aslan burcundaki yolculuğu; kariyerinizi, toplumsal statünüzü, liderlik gücünüzü ve uzun vadeli başarılarınızı büyütüyor. Gökyüzü Bu hafta size şu soruyu yöneltiyor:

Gerçek potansiyelinizi yaşamaya hazır mısınız, yoksa hâlâ kendinizi olduğunuzdan küçük mü görüyorsunuz?

Artık küçük hedeflerle yetinme zamanı değil. Uzun yıllardır hayalini kurduğunuz kariyer, yönetim pozisyonu, kendi işinizi büyütme, büyük bir projeye liderlik etme veya toplum önünde daha görünür olma fırsatları karşınıza çıkabilir. İnsanlar sizi daha fazla fark etmeye, fikirlerinize değer vermeye ve sorumluluk vermeye başlayabilir. Ancak başarı yalnızca dış dünyada değil, iç dünyanızdaki kararlılıkla da şekillenecek.

Merkür retrosu nedeniyle eğitim, yurt dışı bağlantıları, hukuki konular, akademik çalışmalar, yayıncılık, dijital projeler ve uzun vadeli planlar yeniden gündeme gelebilir. Daha önce yarım bıraktığınız bir eğitim programını tamamlayabilir, yabancılarla yeni bağlantılar kurabilir veya uzun zamandır ertelediğiniz bir seyahati yeniden planlayabilirsiniz. Geçmişte başladığınız bir proje, bu hafta yeniden değer kazanabilir. Bazen yeni başlangıçlar, eski yarım kalmış işleri tamamlamakla mümkün olur.

İş ve kariyer hayatında önemli gelişmeler yaşanabilir. Terfi, yöneticilerle görüşmeler, yeni sorumluluklar, büyük anlaşmalar veya toplum önünde sizi öne çıkaracak fırsatlar gündeme gelebilir. Özellikle yönetim, finans, araştırma, psikoloji, sağlık, hukuk, güvenlik, strateji ve danışmanlık alanlarında çalışan Akrepler için güçlü bir yükseliş potansiyeli bulunuyor. Ancak büyük kararlar almadan önce ayrıntıları dikkatle değerlendirmek ve uzun vadeli plan yapmak önem taşıyor.

Maddi konularda gelir artışı sağlayabilecek yeni fırsatlar oluşabilir. Kariyerdeki yükseliş maddi kazançlara da olumlu yansıyabilir. Bununla birlikte yatırım kararlarında sabırlı davranmak, ortak finansal konularda şeffaf olmak ve uzun vadeli güvence sağlayacak planlara yönelmek daha doğru olacaktır. Emek verdiğiniz işlerin karşılığını alma süreci hızlanıyor.

Aşk hayatında yoğun duygular ön planda olacak. Bekâr Akrepler kariyerleri veya eğitimleri aracılığıyla hayatlarına önemli biri girebilir. Mevcut ilişkilerde ise gelecek planları, birlikte yaşama, evlilik veya ortak hedefler daha fazla konuşulabilir. Ancak yoğun iş temposu nedeniyle ilişkinizi ihmal etmemeye özen göstermelisiniz. Gerçek başarı, yalnızca kariyerde değil; sevdiğiniz insanlarla kurduğunuz sağlam bağlarda da saklıdır.

Aile yaşamında ev ve iş arasında denge kurmanız gerekebilir. Taşınma, ev düzeni, aile büyükleriyle ilgili sorumluluklar veya aile içinde alınacak önemli kararlar gündeme gelebilir. Bazılarınız yaşadığı şehir veya yaşam düzeniyle ilgili köklü değişiklikler yapmayı düşünebilir.

Sağlık açısından günlük yaşam düzeniniz büyük önem taşıyor. Neptün ve Satürn'ün geri hareketleri; çalışma temposu, uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve stres yönetimi konusunda sizi uyarıyor. Sindirim sistemi, bağırsaklar, kemikler, eklemler, bağışıklık sistemi ve kronik yorgunluk belirtilerini ihmal etmemeniz faydalı olacaktır. Küçük ama düzenli yaşam değişiklikleri, büyük ve ani kararların sağlayacağından çok daha kalıcı sonuçlar verebilir.

Temmuz ayının son haftasında gökyüzü yepyeni bir dönemin kapısını açıyor. Merkür'ün ileri hareketiyle birlikte geciken işler hız kazanırken, önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca kariyeriniz ile özel yaşamınız arasında yeni bir denge kurmanız gerekecek. Ev, aile, yerleşim düzeni ve mesleki hedefler aynı anda değişim sürecine girebilir. Bazılarınız yeni bir şehirde yaşamayı, yeni bir iş kurmayı veya kariyerinde çok daha üst bir konuma yükselmeyi hedefleyebilir. Bu süreç size gerçek başarının yalnızca unvanlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda huzur içinde yaşayabildiğiniz bir hayat kurabilmek olduğunu gösterecek.

Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu, kendinizi aşırı yormak ve her sorumluluğu tek başınıza üstlenmeye çalışmaktır. Büyük hedeflere ulaşmanın yolu, sürdürülebilir bir düzen kurmaktan geçiyor. Gücünüzü doğru yönetirseniz, bu dönem uzun yıllar boyunca meyvesini verecek başarıların başlangıcı olabilir.

Gökyüzü Bu hafta size şu mesajı veriyor:

Kendinizi sınırlandırmayı bırakın. Hayat sizi daha büyük sorumluluklara, daha büyük başarılara ve daha büyük hedeflere çağırıyor. Gerçek mirasınız yalnızca kariyeriniz değil; geride bırakacağınız değerler ve kuracağınız sağlam yaşam temeli olacaktır.

Yay Güneşi ve Yay Yükseleni

Yay Güneşi ve Yay Yükseleni

Temmuz 2026, hayatınızın sınırlarını genişletecek, ufkunuzu büyütecek ve sizi bambaşka bir geleceğe taşıyabilecek güçlü bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Yönetici gezegeniniz Jüpiter'in Aslan burcundaki yolculuğu; eğitim, yurt dışı bağlantıları, seyahatler, girişimcilik, akademik başarılar, yayıncılık, hukuk ve yaşam felsefeniz üzerinde son derece destekleyici etkiler oluşturuyor. Gökyüzü Bu hafta size şu soruyu yöneltiyor:

Hayat size daha büyük bir yol sunarken, hâlâ eski sınırlarınızın içinde kalmayı mı seçiyorsunuz?

Bu hafta büyük düşünmenin, cesur kararlar almanın ve yıllardır ertelediğiniz hedeflere yönelmenin zamanı. Yurt dışı fırsatları, uluslararası projeler, yabancılarla kurulacak iş birlikleri, akademik çalışmalar, seminerler, eğitim programları, dijital platformlar ve girişimcilikle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır içinizde büyüttüğünüz bir hayal artık somut bir fırsata dönüşebilir.

Merkür retrosu ise size önemli bir ders veriyor. Gerçek büyüme yalnızca yeni kapılar açmakla değil, artık size hizmet etmeyen yükleri geride bırakmakla mümkün olur. Ortak finansal konular, borçlar, krediler, vergiler, miras meseleleri veya geçmişten kalan maddi sorumluluklar yeniden gündeme gelebilir. Aynı zamanda duygusal anlamda sizi yoran eski korkular, bağımlılıklar veya güvensizlikler de dönüşüm sürecine girebilir. Bırakmanız gerekeni bıraktığınız ölçüde yeni fırsatlara yer açabileceksiniz.

İş ve kariyer alanında oldukça hareketli bir dönem sizi bekliyor. Eğitim almak, uzmanlaşmak, farklı alanlara yönelmek, yurt dışı bağlantılı işler geliştirmek veya kendi bilgi birikiminizi daha geniş kitlelere ulaştırmak için önemli fırsatlar oluşabilir. Akademisyenler, eğitmenler, hukukçular, danışmanlar, yayıncılar, turizm sektörü çalışanları ve dijital girişimciler için bu hafta dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Cesur adımlar atan Yaylar, uzun vadeli başarıların temelini atabilir.

Maddi konularda yeni gelir kapıları açılabilir. Özellikle uluslararası ticaret, eğitim, danışmanlık, dijital projeler veya farklı şehir ve ülkelerle bağlantılı çalışmalar kazanç sağlayabilir. Ancak ortak para yönetiminde ve büyük yatırımlarda aceleci davranmamak önem taşıyor. Merkür retrosu boyunca sözleşmeleri dikkatle incelemek ve finansal ayrıntıları gözden geçirmek faydalı olacaktır.

Aşk hayatında ise daha derin ve dönüştürücü bir süreç yaşanabilir. Bekâr Yaylar uzak mesafeli bir ilişkiye başlayabilir, farklı kültürlerden biriyle tanışabilir veya uzun zamandır bekledikleri güçlü bir karşılaşma yaşayabilir. Mevcut ilişkilerde ise güven, paylaşım ve ortak gelecek planları ön plana çıkıyor. Geçmişten gelen duygusal yükleri bırakabilen ilişkiler çok daha sağlam bir zemine oturabilir.

Aile yaşamında ortak maddi konular, miras, aile büyüklerinin destekleri veya aile içinde alınacak önemli kararlar gündeme gelebilir. Bazılarınız taşınma, eğitim veya yurt dışı planları nedeniyle aile düzeninde değişiklik yapabilir. Bu süreçte açık iletişim ve karşılıklı anlayış büyük önem taşıyacaktır.

Sağlık açısından karaciğer, kalça bölgesi, dolaşım sistemi, sindirim, stres kaynaklı yorgunluk ve aşırı tempoya bağlı tükenmişlik hissine dikkat edilmesi faydalı olacaktır. Düzenli hareket etmek, açık havada vakit geçirmek ve zihni dinlendiren aktiviteler enerjinizi yükseltecektir.

Neptün ve Satürn'ün geri hareketleri size mutluluğu yeniden hatırlatıyor. Uzun zamandır yalnızca sorumluluklara odaklanmış olabilir, sizi gerçekten heyecanlandıran hobileri, sanatı, üretmeyi veya eğlenmeyi ihmal etmiş olabilirsiniz. İçinizdeki çocuğun yeniden nefes almasına izin verin. Yaratıcılığınızı özgür bıraktığınızda en güçlü fikirleriniz ortaya çıkacaktır.

Temmuz ayının son haftasında gökyüzü yeni bir sayfa açıyor. Merkür'ün ileri hareketiyle birlikte geciken haberler hızlanırken, önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca eğitim, iletişim, seyahat, yabancılarla ilişkiler ve kişisel gelişim alanlarında büyük bir genişleme süreci başlıyor. Yazmak, konuşmak, öğretmek, sosyal medyada üretmek veya bilgi paylaşmak isteyen Yaylar için kaderi değiştirebilecek fırsatlar doğabilir. Söylediğiniz bir söz, paylaştığınız bir fikir veya başlattığınız bir proje düşündüğünüzden çok daha fazla insanın hayatına dokunabilir.

Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu, korkularınızın sizi yeni deneyimlerden uzaklaştırmasına izin vermemektir. Bazen en büyük değişim, yalnızca tek bir cesur kararın ardından başlar. Hayat sizi büyütmek istiyor; siz de kendinizi büyümeye izin verin.

Gökyüzü Bu hafta size şu mesajı veriyor:

Ufkunuzu daraltmayın. Yeni yollar keşfedin, yeni bilgiler öğrenin, yeni insanlar tanıyın ve büyük hayaller kurmaktan vazgeçmeyin. Çünkü kaderiniz, konfor alanınızın dışında sizi bekliyor. Temmuz, yalnızca yeni bir yolculuğun değil; yeni bir yaşam anlayışının da başlangıcı olabilir.

Oğlak Güneşi ve Oğlak Yükseleni

Oğlak Güneşi ve Oğlak Yükseleni

Temmuz 2026, hayatınızın görünmeyen ama en güçlü dönüşümlerinden birini başlatıyor. Dışarıdan her şey aynı gibi görünse de içeride büyük bir yapılanma, arınma ve güçlenme süreci başlıyor. Jüpiter'in Aslan burcundaki yolculuğu; ortak para, miras, kredi, yatırım, borçlar, eşin geliri, psikolojik dönüşüm, mahremiyet ve derin bağlar alanınızı büyütüyor. Gökyüzü Bu hafta size şu soruyu soruyor:

Her şeyi tek başınıza taşımak zorunda olmadığınızı kabul etmeye hazır mısınız?

İş ve para alanında ortaklı kazançlar, yatırım destekleri, kredi onayları, miras konuları, sigorta, prim, tazminat veya eş/ortak kaynaklı gelirler gündeme gelebilir. Maddi anlamda büyük fırsatlar doğabilir; fakat bu fırsatlar dikkatli plan, doğru strateji ve güvenilir insanlarla hareket etmeyi gerektiriyor. Riskli borçlanmalardan, acele yatırım kararlarından ve netleşmemiş finansal anlaşmalardan uzak durmanız faydalı olacaktır.

Merkür retrosu ilişkiler alanınızı etkilediği için bu hafta evlilik, ortaklık, aile bağları ve yakın ilişkilerde geçmiş konular yeniden açılabilir. Yarım kalmış konuşmalar, eski kırgınlıklar veya yanlış anlaşılmalar gündeme gelebilir. Her şeyi hemen çözmeye çalışmayın. Bazen doğru cevap, konuşmaktan çok gerçekten dinlediğinizde gelir. Bu hafta ilişkilerde soğukkanlılık kadar kalpten anlayış da önemli olacak.

Kariyer hayatında perde arkasından güç kazandığınız bir dönemdesiniz. Büyük bir iş anlaşması, ortak proje, kurumsal destek veya finansal kaynak sayesinde işinizde yeni bir dönem başlayabilir. Ancak kontrolü tamamen elinizde tutma isteğiniz bazı fırsatları zorlaştırabilir. Güvenilir kişilerle sorumluluk paylaşmayı öğrenmek, sizi daha da güçlendirecek.

Aşk hayatında yüzeysel bağlar yerine derinlik, sadakat ve güven ön plana çıkıyor. Bekâr Oğlaklar güçlü bir çekim hissedecekleri biriyle karşılaşabilir; ancak bu ilişki aynı zamanda duygusal sınırlarınızı da test edebilir. Mevcut ilişkilerde ortak para, ev düzeni, güven, sadakat ve gelecek planları daha ciddi şekilde konuşulabilir. Gerçek yakınlık, yalnızca güçlü görünmek değil; kırılgan tarafınızı da güvenle paylaşabilmektir.

Aile yaşamında önemli bir içsel temizlik süreci başlıyor. Neptün ve Satürn'ün geri hareketleri; ev, aile, çocukluk kalıpları, ebeveynlerle ilişkiler, taşınma, gayrimenkul ve duygusal güven konularını yeniden gündeme getirebilir. Geçmişte size yük olan bazı aile sorumluluklarını artık farklı bir gözle değerlendirebilirsiniz. Her miras maddi değildir; bazı miraslar duygusal kalıplardır ve artık onları taşımak zorunda değilsiniz.

Sağlık açısından kemikler, dizler, dişler, cilt, üreme sistemi, hormonal denge, stres kaynaklı gerginlikler ve kronik yorgunluklara dikkat etmek gerekir. Duyguları bastırmak beden üzerinde yük oluşturabilir. Bu hafta fiziksel güç kadar ruhsal arınma da önem kazanıyor.

Temmuz ayının son haftasında gökyüzü güçlü bir finansal dönüm noktası getiriyor. Merkür'ün ileri hareketiyle birlikte ilişkilerde ve ortaklıklarda netleşmeler başlayabilir. 29 Temmuz civarında para, kazanç, borç, yatırım, ortak kaynaklar veya kişisel güvenlik duygunuzla ilgili önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca gelir-gider düzeniniz, yatırımlarınız, ortak kazançlarınız ve öz değer algınız köklü şekilde değişebilir.

Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu, korku ile güven arasındaki seçimdir. Kontrolü kaybetmekten korktuğunuz için destek almaktan kaçınmayın. Doğru insanlarla kurulan sağlam bağlar, hem maddi hem manevi olarak sizi büyütebilir.

Gökyüzü Bu hafta size şu mesajı veriyor:

Yükleri tek başınıza taşımayı bırakın. Güvenmeyi, paylaşmayı ve dönüşmeyi öğrenin. Çünkü gerçek güç yalnızca dayanmakta değil; zamanı geldiğinde eski kabuğunuzdan çıkıp daha büyük bir hayata cesaretle adım atabilmektedir.

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Kova Güneşi ve Kova Yükseleni

Kova Güneşi ve Kova Yükseleni

Temmuz 2026, hayatınızın en önemli ilişki döngülerinden birini başlatıyor. Uzun yıllardır ilk kez gökyüzü; aşkı, evliliği, ortaklıkları, dostlukları ve birlikte üretme gücünü bu kadar güçlü şekilde destekliyor. Jüpiter'in Aslan burcundaki yolculuğu, bireysel başarınız kadar doğru insanlarla kuracağınız bağların da kaderinizi değiştirebileceğini gösteriyor. Gökyüzü Bu hafta size şu soruyu yöneltiyor:

Hayatınıza gerçekten sizi büyütecek insanları kabul etmeye hazır mısınız?

Bu dönem bekâr Kovalar için ciddi ilişki, evlilik veya kader niteliğinde tanışmalar getirebilir. Mevcut ilişkiler ise daha derin, daha olgun ve daha sağlam bir zemine taşınabilir. İş ortaklıkları, stratejik iş birlikleri ve uzun vadeli anlaşmalar açısından da son derece verimli bir süreç başlıyor. Doğru kişiyle kurulacak tek bir ortaklık bile hayatınızın yönünü tamamen değiştirebilir.

Ancak gökyüzü önemli bir denge kuruyor. Başkalarıyla kurduğunuz ilişkinin kalitesi, önce kendinizle kurduğunuz ilişkinin kalitesine bağlıdır. Merkür retrosu günlük yaşamınızı, çalışma düzeninizi ve sağlığınızı etkilerken size şu mesajı veriyor: Kendinizi ihmal ederek hiçbir ilişkiyi sağlıklı sürdüremezsiniz. Yoğun tempo içinde uykunuzu, beslenmenizi, dinlenmenizi ve ruhsal dengenizi ikinci plana atmayın. Güçlü ortaklıklar, önce güçlü bireylerden oluşur.

İş ve kariyer alanında yeni sözleşmeler, ortak projeler, danışmanlıklar, müşteri ilişkileri ve ekip çalışmaları ön plana çıkıyor. Hukuk, teknoloji, dijital platformlar, bilim, eğitim, danışmanlık ve sosyal projelerle ilgilenen Kovalar için önemli fırsatlar doğabilir. Merkür retrosu nedeniyle yeni anlaşmalarda ayrıntıları dikkatle incelemek, eski projeleri yeniden değerlendirmek ve iletişim kazalarını önlemek faydalı olacaktır.

Maddi konularda ortak gelirler, iş birliklerinden elde edilen kazançlar ve uzun vadeli yatırımlar öne çıkıyor. Tek başınıza ilerlemek yerine güvenilir insanlarla birlikte hareket etmek maddi anlamda daha güçlü sonuçlar verebilir. Ancak finansal sorumlulukların net şekilde belirlenmesi ve yazılı anlaşmaların dikkatle incelenmesi büyük önem taşıyor.

Aşk hayatında kaderin dokunuşu hissedilebilir. Bekâr Kovalar hayatlarına girecek kişinin uzun vadeli bir anlam taşıdığını hissedebilir. Mevcut ilişkilerde ise gelecek planları, evlilik, birlikte yaşama veya ortak hedefler daha ciddi biçimde konuşulabilir. Bu süreç size sevmenin kendinizden vazgeçmek olmadığını öğretecek. Sağlıklı ilişki, iki özgür bireyin birlikte büyüyebilmesidir.

Aile yaşamında iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi korumaya özen göstermelisiniz. Yakın çevrenizle yapılacak önemli konuşmalar, kardeşler veya akrabalarla ilgili gelişmeler ve aile içinde alınacak ortak kararlar gündeme gelebilir. Açık iletişim birçok sorunun çözülmesini sağlayacaktır.

Sağlık açısından sinir sistemi, dolaşım sistemi, ayak bilekleri, kas gerginlikleri, uyku düzeni ve zihinsel yorgunluklara dikkat edilmesi faydalı olacaktır. Düzenli yaşam alışkanlıkları oluşturmak, bedeninizi dinlemek ve stres yönetimine önem vermek enerjinizi önemli ölçüde artıracaktır.

Neptün ve Satürn'ün geri hareketleri düşünce yapınızı kökten değiştirebilir. Uzun zamandır doğru kabul ettiğiniz bazı inançların artık sizi temsil etmediğini fark edebilirsiniz. Yazmak, eğitim almak, araştırmak, günlük tutmak, yeni bilgiler öğrenmek ve düşüncelerinizi paylaşmak için son derece verimli bir dönemdesiniz. Söylediğiniz sözler ve paylaştığınız fikirler düşündüğünüzden çok daha fazla insanın hayatına dokunabilir.

Temmuz ayının son haftasında gökyüzü hayatınızda yepyeni bir sayfa açıyor. Merkür'ün ileri hareketiyle birlikte geciken işler hızlanırken, önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca kimliğiniz, ilişkileriniz ve yaşam yönünüz yeniden şekillenecek. 29 Temmuz civarında yaşayacağınız bir farkındalık, sizi hem özel yaşamınızda hem de kariyerinizde bambaşka bir yola taşıyabilir. Bu süreç boyunca 'Ben' ile 'Biz' arasında sağlıklı bir denge kurmayı öğreneceksiniz.

Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu, özgürlüğünüzü korumaya çalışırken gerçek yakınlıktan kaçmamaktır. Güçlü olmak her şeyi tek başına yapmak değildir. Bazen en büyük güç, doğru insanlarla birlikte yürümeyi seçebilmektir.

Gökyüzü bu hafta size şu mesajı veriyor:

Hayatınıza giren insanlara dikkat edin. Bazıları yalnızca bir süre yanınızda yürümek için gelir, bazıları ise kaderinizin yönünü değiştirmek için. Temmuz, doğru ilişkilerin, doğru ortaklıkların ve gerçek bağların hayatınızı yeniden şekillendirmeye başladığı güçlü bir dönemin başlangıcıdır.

Balık Güneşi ve Balık Yükseleni

Balık Güneşi ve Balık Yükseleni

Temmuz 2026, hayatınızı yeniden düzenleyeceğiniz, hem ruhunuzu hem de günlük yaşamınızı aynı anda iyileştireceğiniz güçlü bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Uzun zamandır emek verdiğiniz konular artık daha somut sonuçlar vermeye başlayabilir. Yönetici gezegeniniz Jüpiter'in Aslan burcundaki yolculuğu; çalışma hayatınızı, sağlığınızı, günlük düzeninizi, üretkenliğinizi ve mesleki gelişiminizi büyütüyor. Gökyüzü Bu hafta size şu soruyu yöneltiyor:

Hayatınızı yalnızca çalışarak mı geçiriyorsunuz, yoksa gerçekten yaşayabiliyor musunuz?

Bu dönem iş hayatında yeni fırsatlar, daha iyi çalışma koşulları, görev değişiklikleri, yeni müşteriler, iş teklifleri veya mesleki büyüme açısından oldukça destekleyici. Günlük alışkanlıklarınızı yeniden düzenlemek, verimliliğinizi artırmak ve uzun vadeli hedeflerinize hizmet edecek sağlam bir sistem kurmak için güçlü bir zamandasınız. Küçük ama istikrarlı değişiklikler, önümüzdeki yıllarda büyük başarıların temelini oluşturabilir.

Merkür retrosu ise size hayatın yalnızca sorumluluklardan ibaret olmadığını hatırlatıyor. İçinizde uzun zamandır ihmal ettiğiniz yaratıcı yönünüz yeniden canlanmak isteyebilir. Resim yapmak, yazmak, müzikle ilgilenmek, üretmek, çocuklarla vakit geçirmek, eski bir hobinize dönmek veya sizi gerçekten mutlu eden bir uğraşı yeniden hayatınıza katmak ruhunuza iyi gelecektir. Bu hafta neşe, üretkenliğinizin en güçlü yakıtı olacak.

İş ve kariyer alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni projeler, ekip değişiklikleri, çalışma ortamında iyileşmeler veya uzun süredir beklediğiniz fırsatlar gündeme gelebilir. Sağlık, eğitim, sanat, psikoloji, danışmanlık, sağlık hizmetleri, sosyal yardım, yaratıcılık ve hizmet sektöründe çalışan Balıklar için güçlü bir büyüme dönemi başlıyor. Ancak mükemmel olmaya çalışırken tükenmişlik yaşamamaya dikkat etmelisiniz.

Maddi konularda ise asıl dönüşüm zihninizde gerçekleşiyor. Neptün ve Satürn'ün geri hareketleri, para kazanma biçiminizi ve kendi değerinize bakışınızı yeniden sorgulatıyor. Uzun zamandır emeğinizin karşılığını tam alamadığınızı hissediyorsanız, bunun nedeni yalnızca dış koşullar olmayabilir. Gökyüzü size kendi değerinizi küçümsememeniz gerektiğini hatırlatıyor. Bilginizi, yeteneğinizi ve emeğinizi hak ettiği değerde sunmayı öğrendikçe bolluk bilinciniz de güçlenecek.

Aşk hayatında sıcak, romantik ve duygusal gelişmeler yaşanabilir. Bekâr Balıklar geçmişten gelen biriyle yeniden iletişim kurabilir veya yaratıcı bir ortamda özel biriyle tanışabilir. Mevcut ilişkilerde ise romantizmi yeniden canlandırmak, birlikte keyif alınan aktiviteler yapmak ve ortak hayaller üzerine konuşmak ilişkiyi güçlendirecektir. Sevginin yalnızca fedakârlık değil, birlikte mutlu olabilmek olduğunu yeniden hatırlayacaksınız.

Aile yaşamında çocuklar, ebeveynler veya ev düzeniyle ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir. Ev içinde daha huzurlu bir ortam oluşturmak, geçmiş kırgınlıkları onarmak ve sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek ruhsal olarak sizi güçlendirecektir.

Sağlık açısından bağışıklık sistemi, ayaklar, lenf dolaşımı, hormonal denge, uyku düzeni ve stres kaynaklı yorgunluklara dikkat edilmesi faydalı olacaktır. Düzenli beslenmek, yeterince dinlenmek, su tüketimini artırmak ve bedeninizi ihmal etmemek bu hafta en önemli öncelikleriniz arasında olmalıdır. Ruhsal iyilik hâliniz fiziksel sağlığınızı doğrudan etkileyecektir.

Temmuz ayının son haftasında gökyüzü yepyeni bir iyileşme döngüsünü başlatıyor. Merkür'ün ileri hareketiyle birlikte geciken işler hızlanırken, önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca sağlığınız, yaşam düzeniniz, çalışma alışkanlıklarınız ve ruhsal gelişiminiz köklü biçimde değişebilir. 29 Temmuz civarında yaşayacağınız önemli bir farkındalık, sizi yıllardır taşıdığınız bir korkudan, alışkanlıktan veya artık size hizmet etmeyen bir yaşam biçiminden özgürleştirebilir. Artık yalnızca hayatta kalmaya değil, gerçekten yaşamaya odaklanmanız gerekiyor.

Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu, kendinizi sürekli geçmişteki hâlinizle kıyaslamaktır. Siz değiştiniz, geliştiniz ve olgunlaştınız. Artık eski sınırlarınızla değil, bugünkü potansiyelinizle hareket etme zamanı geldi.

Gökyüzü Bu hafta size şu mesajı veriyor:

Kendinize hak ettiğiniz değeri verin. Ruhunuzu besleyen şeyleri ihmal etmeyin. Sağlığınızı, mutluluğunuzu ve iç huzurunuzu başarıdan ayrı görmeyin. Çünkü gerçek bolluk; bedeniniz, zihniniz ve ruhunuz aynı yönde ilerlediğinde hayatınıza doğal olarak akmaya başlar. Temmuz, sizi yalnızca daha başarılı değil; daha huzurlu, daha güçlü ve daha bütün bir insana dönüştürmek için geliyor.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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