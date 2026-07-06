6 - 12 Temmuz 2026 Haftalık Burç Yorumları

Temmuz 2026, uzun zamandır verdiğiniz emeklerin görünür olmaya başlayacağı güçlü bir dönemin kapısını aralıyor. Jüpiter'in Aslan burcundaki etkisi; cesaretinizi, yaratıcılığınızı, liderlik yönünüzü ve kendinizi ifade etme isteğinizi büyütüyor. İçinizde uzun süredir bekleyen 'Artık sıra bende.' duygusu giderek güçlenebilir. Bu hafta kader sizi saklanmaya değil, sahneye çıkmaya davet ediyor. Ancak gökyüzü önemli bir hatırlatma yapıyor: Gerçek başarı, yalnızca görünür olmak değil; görünür olurken özünüzü kaybetmemektir.

Merkür retrosu nedeniyle geçmişten gelen bazı konular yeniden gündeme gelebilir. Özellikle çocukluk dönemine ait duygusal izler, aile içinde çözümlenmemiş meseleler, eski kırgınlıklar veya uzun zamandır ertelenen konuşmalar yeniden karşınıza çıkabilir. Bunları bir engel olarak değil, geleceğinizi daha sağlam temeller üzerine kurmanız için gelen fırsatlar olarak değerlendirin. Geçmişi iyileştirmeden geleceği inşa etmek kolay olmayacaktır.

İş ve kariyer alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni görevler, yöneticilerle görüşmeler, terfi ihtimali, kendi işini kurma fikri veya uzun süredir beklediğiniz bir proje yeniden hareket kazanabilir. Özellikle ayın ikinci yarısından itibaren cesaretle atılan adımlar uzun vadeli başarılar getirebilir. Ancak Merkür retrosu devam ederken sözleşmeleri, resmi evrakları, finansal anlaşmaları ve ortaklık koşullarını birkaç kez kontrol etmek faydalı olacaktır. Aceleyle verilen kararlar daha sonra yeniden gözden geçirilmek zorunda kalabilir.

Maddi konularda büyüme potansiyeli yüksek olsa da gelir kadar giderler de artabilir. Gösteriş amacıyla yapılan harcamalar, lüks tüketim veya plansız yatırımlar bütçeyi zorlayabilir. Bu haftanın en doğru yaklaşımı, kazancınızı artırırken aynı zamanda sağlam bir finansal yapı kurmak olacaktır. Gayrimenkul, eğitim, yaratıcı projeler ve uzun vadeli yatırımlar ilerleyen dönemlerde daha fazla kazanç sağlayabilir.

Aşk hayatında güçlü bir hareketlilik dikkat çekiyor. Bekâr Koçlar için yeni tanışmalar, yoğun çekim hissedilen karşılaşmalar ve kalbi heyecanlandıran gelişmeler yaşanabilir. Mevcut ilişkilerde ise sevgi daha görünür hâle gelirken, geçmişten gelen kırgınlıkların konuşulması gerekebilir. Gerçek duygular saklanamayacak. İlişkilerde egonun değil, samimiyetin kazandığı bir dönemdesiniz. Kalbinizi korumak kadar açabilmek de bu haftanın önemli derslerinden biri olacak.

Aile hayatında ev, yuva, ebeveynler ve köklerle ilgili konular ön plana çıkıyor. Taşınma, ev düzeni, aile büyüklerinin ihtiyaçları, miras, gayrimenkul veya geçmiş aile meseleleri yeniden gündeme gelebilir. Bazı Koçlar aile içinde uzun süredir çözülemeyen bir konuyu tamamen geride bırakabilir. İç huzurunu sağlayan her gelişme, dış dünyadaki başarınızı da doğrudan güçlendirecektir.

Sağlık açısından enerjiniz yüksek olsa da kendinizi gereğinden fazla zorlamamaya dikkat etmelisiniz. Kalp ve dolaşım sistemi, tansiyon, baş bölgesi, migren, omurga, sırt ve stres kaynaklı yorgunluklar ihmal edilmemelidir. Uyku düzenini korumak, düzenli egzersiz yapmak ve zihinsel yükü azaltmak performansınızı belirgin şekilde artıracaktır.

Temmuz ayının son haftasında enerjiler belirgin biçimde değişmeye başlıyor. Merkür'ün ileri hareketiyle birlikte bekleyen işler hızlanabilir, geciken haberler gelebilir ve uzun süredir beklediğiniz kararlar netleşebilir. Aynı dönemde başlayan yeni gökyüzü döngüsü, önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca sosyal çevrenizi, hedeflerinizi, dostluklarınızı ve liderlik rolünüzü yeniden şekillendirebilir. Hayatınıza vizyonunuzu büyütecek yeni insanlar girebilir; bazı ilişkiler ise doğal olarak geride kalabilir.

Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu, kendinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi potansiyelinize odaklanmaktır. Başarıyı yalnızca alkışlarla ölçmeyin. Sessizce attığınız sağlam adımlar, gelecekte en büyük kazanımların temelini oluşturacaktır.

Gökyüzü bu hafta size tek bir cümle söylüyor:

Artık kendinizi küçültmeyin. Geçmişin yüklerini geride bırakın, cesaretinizi hatırlayın ve hayatınızın başrolünü gerçekten üstlenin. Çünkü önünüzde açılan kapılar, kendine inanan Koçlar için yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor.