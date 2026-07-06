6 - 12 Temmuz 2026 Haftalık Burç Yorumları

Temmuz 2026, hayatınızın sınırlarını genişletecek, ufkunuzu büyütecek ve sizi bambaşka bir geleceğe taşıyabilecek güçlü bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Yönetici gezegeniniz Jüpiter'in Aslan burcundaki yolculuğu; eğitim, yurt dışı bağlantıları, seyahatler, girişimcilik, akademik başarılar, yayıncılık, hukuk ve yaşam felsefeniz üzerinde son derece destekleyici etkiler oluşturuyor. Gökyüzü Bu hafta size şu soruyu yöneltiyor:
Hayat size daha büyük bir yol sunarken, hâlâ eski sınırlarınızın içinde kalmayı mı seçiyorsunuz?
Bu hafta büyük düşünmenin, cesur kararlar almanın ve yıllardır ertelediğiniz hedeflere yönelmenin zamanı. Yurt dışı fırsatları, uluslararası projeler, yabancılarla kurulacak iş birlikleri, akademik çalışmalar, seminerler, eğitim programları, dijital platformlar ve girişimcilikle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır içinizde büyüttüğünüz bir hayal artık somut bir fırsata dönüşebilir.
Merkür retrosu ise size önemli bir ders veriyor. Gerçek büyüme yalnızca yeni kapılar açmakla değil, artık size hizmet etmeyen yükleri geride bırakmakla mümkün olur. Ortak finansal konular, borçlar, krediler, vergiler, miras meseleleri veya geçmişten kalan maddi sorumluluklar yeniden gündeme gelebilir. Aynı zamanda duygusal anlamda sizi yoran eski korkular, bağımlılıklar veya güvensizlikler de dönüşüm sürecine girebilir. Bırakmanız gerekeni bıraktığınız ölçüde yeni fırsatlara yer açabileceksiniz.
İş ve kariyer alanında oldukça hareketli bir dönem sizi bekliyor. Eğitim almak, uzmanlaşmak, farklı alanlara yönelmek, yurt dışı bağlantılı işler geliştirmek veya kendi bilgi birikiminizi daha geniş kitlelere ulaştırmak için önemli fırsatlar oluşabilir. Akademisyenler, eğitmenler, hukukçular, danışmanlar, yayıncılar, turizm sektörü çalışanları ve dijital girişimciler için bu hafta dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Cesur adımlar atan Yaylar, uzun vadeli başarıların temelini atabilir.
Maddi konularda yeni gelir kapıları açılabilir. Özellikle uluslararası ticaret, eğitim, danışmanlık, dijital projeler veya farklı şehir ve ülkelerle bağlantılı çalışmalar kazanç sağlayabilir. Ancak ortak para yönetiminde ve büyük yatırımlarda aceleci davranmamak önem taşıyor. Merkür retrosu boyunca sözleşmeleri dikkatle incelemek ve finansal ayrıntıları gözden geçirmek faydalı olacaktır.
Aşk hayatında ise daha derin ve dönüştürücü bir süreç yaşanabilir. Bekâr Yaylar uzak mesafeli bir ilişkiye başlayabilir, farklı kültürlerden biriyle tanışabilir veya uzun zamandır bekledikleri güçlü bir karşılaşma yaşayabilir. Mevcut ilişkilerde ise güven, paylaşım ve ortak gelecek planları ön plana çıkıyor. Geçmişten gelen duygusal yükleri bırakabilen ilişkiler çok daha sağlam bir zemine oturabilir.
Aile yaşamında ortak maddi konular, miras, aile büyüklerinin destekleri veya aile içinde alınacak önemli kararlar gündeme gelebilir. Bazılarınız taşınma, eğitim veya yurt dışı planları nedeniyle aile düzeninde değişiklik yapabilir. Bu süreçte açık iletişim ve karşılıklı anlayış büyük önem taşıyacaktır.
Sağlık açısından karaciğer, kalça bölgesi, dolaşım sistemi, sindirim, stres kaynaklı yorgunluk ve aşırı tempoya bağlı tükenmişlik hissine dikkat edilmesi faydalı olacaktır. Düzenli hareket etmek, açık havada vakit geçirmek ve zihni dinlendiren aktiviteler enerjinizi yükseltecektir.
Neptün ve Satürn'ün geri hareketleri size mutluluğu yeniden hatırlatıyor. Uzun zamandır yalnızca sorumluluklara odaklanmış olabilir, sizi gerçekten heyecanlandıran hobileri, sanatı, üretmeyi veya eğlenmeyi ihmal etmiş olabilirsiniz. İçinizdeki çocuğun yeniden nefes almasına izin verin. Yaratıcılığınızı özgür bıraktığınızda en güçlü fikirleriniz ortaya çıkacaktır.
Temmuz ayının son haftasında gökyüzü yeni bir sayfa açıyor. Merkür'ün ileri hareketiyle birlikte geciken haberler hızlanırken, önümüzdeki yaklaşık on sekiz ay boyunca eğitim, iletişim, seyahat, yabancılarla ilişkiler ve kişisel gelişim alanlarında büyük bir genişleme süreci başlıyor. Yazmak, konuşmak, öğretmek, sosyal medyada üretmek veya bilgi paylaşmak isteyen Yaylar için kaderi değiştirebilecek fırsatlar doğabilir. Söylediğiniz bir söz, paylaştığınız bir fikir veya başlattığınız bir proje düşündüğünüzden çok daha fazla insanın hayatına dokunabilir.
Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu, korkularınızın sizi yeni deneyimlerden uzaklaştırmasına izin vermemektir. Bazen en büyük değişim, yalnızca tek bir cesur kararın ardından başlar. Hayat sizi büyütmek istiyor; siz de kendinizi büyümeye izin verin.
Gökyüzü Bu hafta size şu mesajı veriyor:
Ufkunuzu daraltmayın. Yeni yollar keşfedin, yeni bilgiler öğrenin, yeni insanlar tanıyın ve büyük hayaller kurmaktan vazgeçmeyin. Çünkü kaderiniz, konfor alanınızın dışında sizi bekliyor. Temmuz, yalnızca yeni bir yolculuğun değil; yeni bir yaşam anlayışının da başlangıcı olabilir.