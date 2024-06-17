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Yeni Başlayacak 5 Dizi: Ebru Şahin, Murat Yıldırım, Nilsu Berfin Aktaş: Eskilerini Aratmayacaklar!

Yeni Başlayacak 5 Dizi: Ebru Şahin, Murat Yıldırım, Nilsu Berfin Aktaş: Eskilerini Aratmayacaklar!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 12:38 Son Güncelleme: 17.06.2024 - 12:42

Yaz geldi, yeni diziler başlıyor. Peki hangi oyuncu, hangi dizide rol alacak? Hande Erçel, Barış Arduç ile Rüzgarı Bırak adlı filmde birlikte oynayacak. Erçel'i yakın zamanda bir dizide göremeyeceğiz. Damla Sözmez, Murat Yıldırım,  Ebru Şahin gibi oyuncular ise bu yaz ekranlarda olacak. Ayrıca yeni yüzler de görmeye hazır mısınız? İşte yeni başlayacak diziler ve başrol oyuncuları...

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Ayazın Sonu Güneş Kanal D'de yayınlanacak.

Ayazın Sonu Güneş Kanal D'de yayınlanacak.

Dizinin başrol oyuncuları Birand Tunca ile Hira Koyuncuoğlu oldu.

Kötü Kan dizisinin çekimleri 1 Temmuz'da başlıyor.

Kötü Kan dizisinin çekimleri 1 Temmuz'da başlıyor.

Ertan Saban ile Damla Sönmez’in başrollerini paylaşacağı dizi, Now Tv’de ekrana gelecek.

Murat Yıldırım ve Ebru Şahin aynı dizide karşımıza çıkacak.

Murat Yıldırım ve Ebru Şahin aynı dizide karşımıza çıkacak.

Now'da yayınlanacak dizinin ismi ise henüz netleşmedi. Recai Karagöz’ün yöneteceği dizinin oyuncu kadrosunda Çağdaş Onur Öztürk de yer alıyor.

Kara Dut dizisi merakla beklenenler arasında yer alıyor.

Kara Dut dizisi merakla beklenenler arasında yer alıyor.

Başrolünde İrem Helvacıoğlu'nu göreceğimiz dizinin oyuncu kadrosu için görüşmeler devam ediyor. ATV'de yayınlanması planlanan diziyi Murat Saraçoğlu yönetecek.

Mahsun Kırmızıgül'den Güzel Atlar Diyarı dizisi geliyor.

Mahsun Kırmızıgül'den Güzel Atlar Diyarı dizisi geliyor.

Kanal D'ye yayınlanacak yeni dizinin başrolünde Nilsu Berfin Aktaş ve Caner Topçu yer alacak.

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