Yeni Başlayacak 5 Dizi: Ebru Şahin, Murat Yıldırım, Nilsu Berfin Aktaş: Eskilerini Aratmayacaklar!

Yaz geldi, yeni diziler başlıyor. Peki hangi oyuncu, hangi dizide rol alacak? Hande Erçel, Barış Arduç ile Rüzgarı Bırak adlı filmde birlikte oynayacak. Erçel'i yakın zamanda bir dizide göremeyeceğiz. Damla Sözmez, Murat Yıldırım, Ebru Şahin gibi oyuncular ise bu yaz ekranlarda olacak. Ayrıca yeni yüzler de görmeye hazır mısınız? İşte yeni başlayacak diziler ve başrol oyuncuları...