Yeni Başlayacak 5 Dizi: Ebru Şahin, Murat Yıldırım, Nilsu Berfin Aktaş: Eskilerini Aratmayacaklar!
Yeni Başlayacak 5 Dizi: Ebru Şahin, Murat Yıldırım, Nilsu Berfin Aktaş: Eskilerini Aratmayacaklar!
Yaz geldi, yeni diziler başlıyor. Peki hangi oyuncu, hangi dizide rol alacak? Hande Erçel, Barış Arduç ile Rüzgarı Bırak adlı filmde birlikte oynayacak. Erçel'i yakın zamanda bir dizide göremeyeceğiz. Damla Sözmez, Murat Yıldırım, Ebru Şahin gibi oyuncular ise bu yaz ekranlarda olacak. Ayrıca yeni yüzler de görmeye hazır mısınız? İşte yeni başlayacak diziler ve başrol oyuncuları...
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Ayazın Sonu Güneş Kanal D'de yayınlanacak.
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Kötü Kan dizisinin çekimleri 1 Temmuz'da başlıyor.
Murat Yıldırım ve Ebru Şahin aynı dizide karşımıza çıkacak.
Kara Dut dizisi merakla beklenenler arasında yer alıyor.
Mahsun Kırmızıgül'den Güzel Atlar Diyarı dizisi geliyor.
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