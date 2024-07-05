5 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
5 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. 2017 senesinde dünyaevine giren oyuncu Hande Soral ve İsmail Demrici ikilisi geçtiğimiz günlerde sosyal medya gündemine komik bir açıklamayla gelmişti. Şimdi de oğullarının ilk berber deneyimini paylaşan çift Ali'nin yakışıklılığı ile görenleri mest etti.
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2. Survivor yarışmasıyla kazandığı ilgiyle bambaşka bir kariyere ulaşan Cemal Can Canseven sosyal medyanın ve markaların sevilen isimlerinden biri. Geçtiğimiz gece bir etkinliğe katılan Canseven'in samimi gelir itirafı duyanları şaşırttı, kimileri aldığı maaşın tutarına inanamadı!
3. Cinsiyet geçiş ameliyatı ile çok konuşulan oyuncu Meli Bendeli, gittiği bir restorandan kovuldu. O anlarda videoya çeken isim sosyal medya hesabından paylaştı.
4. Gazetemagazin'in özel haberine göre, yoğun çekim programı yüzünden görüşemeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin birbirinden ayrı kalamadığı öne sürüldü. Hakan Sabancı biricik sevgilisini görebilmek için soluğu Çeşme'de aldı.
5. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündemi sarsmaya devam ediyor. Banyodaki oldukça özel görüntülerini kayda alan Wanda Nara'nın paylaşımı yürekleri ağza getirdi.
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6. 2018 yılında aynı yola baş koyup "Bi' Tek Ben Anlarım"la listeleri alt üst eden KÖFN'ün ayrılık haberinin arkasındaki sebep ortaya çıktı... Milliyet Cadde'nin haberine göre ikili kesin olarak ayrılmaya karar verdi ve ayrı devam edecekleri yeni yola da çoktan başladı bile!
7. Son dönemlerde eski eşi Ahu Yağtu ile yaşadığı nafaka kriziyle gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz teknesini sattı. Ünlü ismin teknesini satmak için istediği fiyat ise duyanların ağzını bir karış açık bıraktı!
8. mevzu: adlı YouTube programında kilolu olmakla ilgili konuşan ünlü oyuncu Berna Biber'in hayatında yediği en büyük linci anlattığı anlar mide bulandırdı!
9. Ünlü rapçi Sefo'nun milli maçlar için yaptığı iç çamaşırı totemi dillere fena düştü!
10. Geçtiğimiz ay eşinin kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı atlarla gündeme gelen Ece Seçkin, Çağrı Terlemez'in jestini karşılıksız bırakmadı! Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü şarkıcı, kocasına 2024 model Mercedes aldı!
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11. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan kız kardeşi görenlere "Kardeş mi ikiz mi?" dedirtti!
12. Ünlü Youtuber Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir’in içinde bulunduğu araç Kandıra’da kaza yaptı. Kocaeli Gündem'den Abbas Çakar'ın haberine göre kazanın ardından araçlardan biri, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü.
13. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oyuncu Pelin Karahan ile eşi Bedri Güntay kira nedeniyle anlaşmazlık yaşadıkları ev sahipleriyle mahkemelik oldu!
14. Ünlü oyuncu Begüm Öner, Bodrum arkasından yaptığı Samos tatilini karşılaştırdı. Fiyatların yarı yarıya olduğunu vurgulayan Öner, isyan bayrağını çekti!
15. 2000'li yılların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural, uzun zaman sonra ekranlara geri dönmüştü. Ünlü isim paralel evren açıklamalarıyla beyin yaktı!
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16. Sabah saatlerinde Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'in yokluğuna dayanamadığı ve Çeşme'ye gideceği haberleri dolaşmaya başlamıştı. Hatta Çeşme tatili dedikodusu, "bu haberleri Hande mi yaptırıyor?" denmesine sebep olmuştu. Beklenen oldu, Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çeşme'de kavuştu, magazincilerin "gizlice" çektiği pozlar da hızla yayıldı.
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