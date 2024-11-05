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5 Kasım’ın Parlayan Sektörleri: Hangi Alanlar Yatırımcıları Sevindirdi?

etiket 5 Kasım’ın Parlayan Sektörleri: Hangi Alanlar Yatırımcıları Sevindirdi?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 18:54

Borsa İstanbul yatırımcıları bugün önemli hareketliliklere sahne oldu. Birçok hisse, beklentileri aşan yükselişleriyle dikkat çekerek yatırımcılara umut verdi. Özellikle sektör liderleri ve yenilikçi yatırım hamleleriyle ön plana çıkan bazı şirketler, günü güçlü performanslarla tamamladı. İşte bugünün en dikkat çeken hisseleri ve performansları:

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1. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO)

1. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO)

Gayrimenkul sektörü her zaman yatırımcıların güvenini kazanmış alanlardan biri. Bugün KRGYO hisseleri %10'luk bir artışla 36,08 TL'ye yükseldi.

2. Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB)

2. Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB)

Ambalaj sektöründeki talebin artması, BAKAB hisselerini %9,98 oranında yukarı taşıyarak 37,02 TL seviyesine çıkardı. Sürdürülebilir ve yenilikçi ambalaj çözümleri sunan şirketler, yatırımcıların ilgisini her zaman çekiyor.

3. Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)

3. Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)

İnşaat sektörünün stratejik bir parçası olan NIBAS, %9,95 artışla 20,56 TL'ye ulaştı. Bu yükseliş, artan altyapı projeleri ve yapı malzemelerine olan ihtiyacın göstergesi olabilir.

4. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş. (IHLGM)

4. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş. (IHLGM)

Gayrimenkul projelerindeki pozitif hava, IHLGM hisselerinin %9,82 artarak 1,23 TL seviyesine ulaşmasını sağladı.

5. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

5. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)

Basım ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren DURDO, %9,73 artışla 26,38 TL'den işlem gördü. Artan e-ticaret hacmi ve ambalajlama ihtiyaçları, bu hisseyi destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

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6. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)

6. İhlas Holding A.Ş. (IHLAS)

Çok yönlü yatırımları ile tanınan IHLAS, %9,38’lik bir artışla 1,05 TL'ye ulaştı. Holdingin farklı sektörlerdeki yatırımları, yatırımcılar tarafından olumlu karşılanıyor.

7. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)

7. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY)

Türkiye’nin girişim sermayesi yatırımlarına olan ilgisi devam ediyor. ISGSY hisseleri %9 artışla 30,76 TL'ye yükseldi.

8. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Mal Tic. Paz. A.Ş. (ULAS)

8. Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Mal Tic. Paz. A.Ş. (ULAS)

Pandemi sonrası toparlanmaya başlayan turizm sektörü, Ulaşlar Turizm hisselerinin %8,98 artarak 27,68 TL seviyesine çıkmasını sağladı.

9. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)

9. İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (IHEVA)

%8,70 oranında artış gösteren IHEVA, 2,25 TL'ye ulaştı. Ev eşyalarına artan talep ve şirketin büyüme stratejileri hisseleri olumlu etkiledi.

10. Gipta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri A.Ş. (GIPTA)

10. Gipta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri A.Ş. (GIPTA)

Ofis ve kırtasiye ürünlerine yönelik artan ihtiyaç, GIPTA hisselerinin %8,35 oranında yükselerek 29,74 TL'ye çıkmasına katkıda bulundu. Eğitim ve ofis ortamlarına olan ilgi, bu sektördeki yükselişi destekliyor.

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