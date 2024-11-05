5 Kasım’ın Parlayan Sektörleri: Hangi Alanlar Yatırımcıları Sevindirdi?
5 Kasım’ın Parlayan Sektörleri: Hangi Alanlar Yatırımcıları Sevindirdi?
Borsa İstanbul yatırımcıları bugün önemli hareketliliklere sahne oldu. Birçok hisse, beklentileri aşan yükselişleriyle dikkat çekerek yatırımcılara umut verdi. Özellikle sektör liderleri ve yenilikçi yatırım hamleleriyle ön plana çıkan bazı şirketler, günü güçlü performanslarla tamamladı. İşte bugünün en dikkat çeken hisseleri ve performansları:
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1. Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO)
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2. Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAKAB)
3. Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)
4. İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş. (IHLGM)
5. Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO)
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