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5-13 Haziran 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 5-13 Haziran 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
06.06.2025 - 13:49

7 Haziran 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Bu hafta Kurban Bayramı nedeniyle 7 Haziran'da başlaması öngörülen indirimler 5 Haziran'da başlıyor!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 7 Haziran 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL

Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 199,95 TL

  • Barilla Makarna 500 gr 34,95 TL

  • Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı 2 Litre 449 TL

  • Freedo Dolce Mini 6x60 ml 139 TL

  • Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 10x30 gr 38 TL

  • Taft Power Cashmere 250 ml 120 TL

  • Taft Ultimate Saç Spreyi 250 ml 120 TL

  • Taft Curl Extra Saç Köpüğü 150 ml 120 TL

  • Slazenger Erkek Parfüm 50 ml 229 TL

  • Bingo Soft 5 Litre 139 TL

  • Persil Sıvı Deterjan 1690 ml 149,90 TL

  • Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 33'lü 207 TL

Süper tasarruf ürünlerini görmek için tıklayın.

Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre 33,50 TL

Birşah Laktozsuz Süt 1 Litre 33,50 TL

  • Birşah Tam Yağlı Süt 1 Litre 30 TL

  • Peynes Süzme Tam Yağlı Taze Peynir 500 gr 69,50 TL

  • Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 gr 199 TL

  • Bahçıvan Rende Mozzarella 150 gr 59 TL

  • Milkten Krem Peynir 500 gr 72,50 TL

  • Milkten Rulo Kaymak 150 gr 59,50 TL

  • Danone Süt 180 ml 10,75 TL

  • Sütaş Süt 200 ml 10 TL

  • Tikveşli Krema 200 ml 39,50 TL

  • Namet Dana Sucuk 280 gr 142,50 TL

  • Piliç Şinitzel 700 gr 77,50 TL

  • Piliç Kokteyl Sosis 500 gr 52,50 TL

  • Bolmix Vişne Reçeli 1800 gr 170 TL

  • Bolmix Çilek Reçeli 1800 gr 150 TL

  • Nestle Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 gr 75 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli:

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli:

  • Asperox Sarı & Mavi Güç Sprey Temizleyici 650 ml + 650 ml 95 TL

  • Peros Sıvı Sabun 3 Kg 69,50 TL 

  • Didi Buzlu Çay 1,5 Kg 25 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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