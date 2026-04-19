44 Yaşına Giren Kadir Doğulu'nun "Savaşmayın, Sevişin" Temalı Konuşması Dumura Uğrattı

Merve Ersoy - TV Editörü
19.04.2026 - 10:33

Fatih Harbiye dizi setinde tanışan ve 2016 yılında evlenen Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu çifti 6 Mart 2025 tarihinde dünyaya gelen Aziz adlı oğullarıyla evliliklerini taçlandırmıştı. Çoğunlukla sessiz sedasız ve magazinden uzak bir ilişki benimseyen ikili, dün akşamki doğum günü partisi ve Kadir Doğulu'nun yaptığı açıklamayla bir kez daha gündeme geldi.

2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu çifti, evliliklerinin 9. yılında oğullarını kucaklarına alarak mutluluklarını ikiye katlamıştı.

Evliliklerinde çoğunlukla gözlerden ırak olmayı tercih eden ikili, dün akşam Kadir Doğulu'nun 44. doğum gününde ortaya çıktı. Evlerinin bahçesinde fasıl ekibi ve dönercilerin katıldığı gecede 'mahalle düğünü görünümlü' bir parti düzenlendi. Başak Daşman, Neslihan Atagül’le pozunu “Mahalle düğünü görünümlü bir doğum günü partisinden roman havası partnerimle” notuyla paylaştı.

Geceye Kadir Doğulu'nun pastasının mumunu eliyle söndürmesinin ardından yaptığı açıklama damga vurdu.

Kadir Doğulu, “Dünyadaki savaşların durmasını istiyorsanız ailenizin içindeki savaşlara son veriniz. Ben ailenin içindeki çatışmalara tetikleyici olduğum için üzgünüm. Amerika ile İran savaşıyor ya, sebebi ne biliyor musunuz? Biz savaşıyoruz. Savaşmayın, sevişin. Biz sevişiyoruz. Dünyadaki savaşlar çok saçma…” dedi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
