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40 Yaşında Olmasına Rağmen Oyuncak Ayısından Ayrılamayan Adamın İlginç Açıklamaları

40 Yaşında Olmasına Rağmen Oyuncak Ayısından Ayrılamayan Adamın İlginç Açıklamaları

Duru
Duru - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 00:15

Bir kadın sevgilisinin tuhaf bir alışkanlığının dayanamayacağı kadar ileri seviyede olduğunu iddia etti. Bir ebeveynlik sitesinde isimsiz olarak yayın yapan kadın, 40 yaşındaki erkek arkadaşının oyuncak ayısını evladıymış gibi sevdiğini anlattı. Gelin detaylarına bakalım!

Kaynak: https://nypost.com/2024/03/13/lifesty...
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Amerikalı bir kadın çok sevdiği erkek arkadaşının hala oyuncak ayısından ayrılamadığını anlatarak hepimizi şoke etti.

Amerikalı bir kadın çok sevdiği erkek arkadaşının hala oyuncak ayısından ayrılamadığını anlatarak hepimizi şoke etti.

Ayrıca erkek arkadaşının 40 yaşında olduğunu da belirtmemiz lazım.

Kadın, erkek arkadaşının oyuncak ayısına olan sevgisinin ilişkilerini kötü etkilediğini söyledi.

Kadın, erkek arkadaşının oyuncak ayısına olan sevgisinin ilişkilerini kötü etkilediğini söyledi.

”Çocukluğundan beri yanından ayırmadığı bir oyuncak ayısı var ve bu oyuncak ayıya sanki gerçek bir insanmış gibi davranıyor.' diye anlattı.

Ayrıca Erkek arkadaşının sürekli ”Fluffy'ye dün gece ne kadar güzel zaman geçirdiğimizi anlattım.“ gibi garip cümleler kurduğunu da belirtti..

Ayrıca Erkek arkadaşının sürekli ”Fluffy'ye dün gece ne kadar güzel zaman geçirdiğimizi anlattım.“ gibi garip cümleler kurduğunu da belirtti..

'Fluffy selam söylüyor“, “Birazdan yatarım çünkü Fluffy yalnız kaldı.“ gibi cümleler kurduğunu da ekledi.

Dayanamayan kadın sonunda erkek arkadaşından bu saçmalığa bir dur demesini istedi.

Dayanamayan kadın sonunda erkek arkadaşından bu saçmalığa bir dur demesini istedi.

Ama kadının bunları söylemesi de işe yaramadı ve yaşadıklarını 'Bu saçmalığı bir süreliğine bıraktı ama daha sonra tekrar başladı' diye anlattı.

Kadın, erkek arkadaşının normalde çok başarılı ve olgun bir adam olduğunu söyledi ve onunla bir gelecek hayal ettiğini belirtti.

Kadın, erkek arkadaşının normalde çok başarılı ve olgun bir adam olduğunu söyledi ve onunla bir gelecek hayal ettiğini belirtti.

Ama yine de hala bu sorunun çözümünü aradığını da ekledi.

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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Kadının yerinde olsanız adamla hala beraber olmaya devam eder miydiniz?

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