40 Yaşında Olmasına Rağmen Oyuncak Ayısından Ayrılamayan Adamın İlginç Açıklamaları
40 Yaşında Olmasına Rağmen Oyuncak Ayısından Ayrılamayan Adamın İlginç Açıklamaları
Kaynak: https://nypost.com/2024/03/13/lifesty...
Bir kadın sevgilisinin tuhaf bir alışkanlığının dayanamayacağı kadar ileri seviyede olduğunu iddia etti. Bir ebeveynlik sitesinde isimsiz olarak yayın yapan kadın, 40 yaşındaki erkek arkadaşının oyuncak ayısını evladıymış gibi sevdiğini anlattı. Gelin detaylarına bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Amerikalı bir kadın çok sevdiği erkek arkadaşının hala oyuncak ayısından ayrılamadığını anlatarak hepimizi şoke etti.
Kadın, erkek arkadaşının oyuncak ayısına olan sevgisinin ilişkilerini kötü etkilediğini söyledi.
Ayrıca Erkek arkadaşının sürekli ”Fluffy'ye dün gece ne kadar güzel zaman geçirdiğimizi anlattım.“ gibi garip cümleler kurduğunu da belirtti..
Dayanamayan kadın sonunda erkek arkadaşından bu saçmalığa bir dur demesini istedi.
Kadın, erkek arkadaşının normalde çok başarılı ve olgun bir adam olduğunu söyledi ve onunla bir gelecek hayal ettiğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın