4 Yaşında Çocuğu Olduğu Ortaya Çıkan Hacı Sabancı’dan İlk Açıklama Geldi: “Bu Konularla İlgilenmiyorum”
4 Yaşında Çocuğu Olduğu Ortaya Çıkan Hacı Sabancı’dan İlk Açıklama Geldi: “Bu Konularla İlgilenmiyorum”
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Babalık davası sürecinde yapılan DNA testi sonucunda 4 yaşındaki Uzay’ın yüzde 99.99 babası olduğu anlaşılan Hacı Sabancı, Hürriyet’e açıklamalarda bulundu.
Dava sürecinin devam ettiğini belirten Hacı Sabancıı “Bu süreci avukatlarım biliyor. Bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda” dedi.
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İlk olarak Sabah gazetesinde Bülent Cankurt’un “Baba Hacı Çıktı” haberi ile gündeme getirdiği iddia doğru çıktı, Hacı Sabancı’nın baba olduğu haberleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.
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Mahkeme kararı kesinleşti, aylardır yalanlanan skandal iddia da resmen doğrulanmış oldu.
2017'de Nazlı Sabancı'yla aşk yaşamaya başlayıp 2021'de de dünyaevine giren Hacı Sabancı'nın evlendiği sene başka bir kadından bir bebeği olduğu ortaya çıktı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen DNA testi sonucu gözler Hacı Sabancı’ya çevirildi.
2017 yılından beri aşk yaşadığı Nazlı Sabancı ile 2021’de evlenen ve Arzu Alara adlı bir kızı olan Hacı Sabancı, Hürriyet’e konuştu.
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Hacı Sabancı yaşanan süreçle ilgili olarak, “Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda” dedi.
Sabancı “Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz” sorusunu da “Avukatlar biliyor o konuları” diye yanıtladı.
Babalık davasının karar duruşması 25 Şubat’ta yapılacak. Hacı Sabancı’nın karar sonrası istinaf mahkemesine gitme hakkı var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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