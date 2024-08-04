4 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
4 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engeli devam ederken ünlülerin yaptığı paylaşımlar daha da yakından takip edilir oldu. Bu isimler arasına giren Ece Seçkin, ülke değiştirdikten sonra anca hikaye atabildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Hazal Kaya, küf kokusu yüzünden evini kiralamaktan vazgeçtiği Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç ile davalık hale gelmişti. İkilinin karşılıklı olarak manevi tazminat davalarını reddedilmesinden sonra dosya üst mahkemeye taşındı.
3. Oda Tv'de yer alan habere göre; suçluların korkulu rüyası olan Müge Anlı'nın eşi Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu geçtiğimiz gün terfi aldı. Sevilen ikili mutlu günlerinde gurur pozu vermeyi unutmadı.
4. Son olarak İnci Taneleri dizisinde "Arcan" karakterine hayat vermeye başlayan Bora Cengiz, Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası büyük taşı yapımcılara atınca takipçilerinden destek topladı.
5. 2 Ağustos 2024 tarihinde kapatılan Instagram'ın erişim yasağının devam ettiğini gören Demet Akalın oldukça sert tepki gösterdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Özellikle son dönemlerde aralarında soğuk rüzgarların estiği konuşulan Derya Balta ve Meriç Keskin bir kez daha gündem oldu. Keskin'in Instagram'ın kapanmasını tiye alırmışçasına yaptığı paylaşımların Derya Balta'yı epey kızdırdığı öne sürüldü.
7. Ülkemizde yaklaşık 58 milyon kullanıcısı bulunan Instagram' erişim engeli getirilmesi herkesi ayağa kaldırdı biliyorsunuz... Hemen hemen tüm ünlü isimlerin, birçok gerekçeyi bir araya getirerek tepki gösterdiği kapatılma kararına şarkıcı Cem Belevi'den tepki geldi.
8. Instagram'a getirilen erişim engeline bir yorum da OnlyFans fenomeni Merve Taşkın'dan geldi. "Daha neler olacak izleyip göreceğiz" diyen Taşkın, zamanında OnlyFans'in kapatılmasına sevinenleri hatırlatarak tepki gösterdi.
9. Prens dizisinin başarılı senaryo yazarı ve oyuncusu Giray Altınok, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinin neşesini yerine getirmeyi başardı.
10. "Antidepresan"la hayatımıza girip milyonların gönlünde taht kuran, Serenay Sarıkaya'yla yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mert Demir, Hakan Gence'ye konuştu. Hakkında söylenenlerin neredeyse hepsinin yalan olduğunu vurgulayan şarkıcı annesinin üzüldüğünü itiraf etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Ünlü şarkıcı Göksel, X hesabından ülkemizde Instagram'a getirilen erişim engelinin kalkması adına bir paylaşım yaptı.
12. Instagram'a erişim engeli geldiğinden beri tepkisini net bir şekilde ortaya koyan Şahan Gökbakar, bu sefer de odağına Özgür Özel'i alarak sert bir eleştiride bulundu.
13. BTK’nın Instagram’a erişim engelleme kararı aldığı gün Meta'nın "Türkçe Bilen Yönetici" iş ilanı açtığı ortaya çıktı! Bilin bakalım bizden göreve ilk kim koştu? 🙈
14. Güzel şarkıcı Ebru Polat'tan evlilik açıklaması geldi. Polat'ın nedenleri ardı ardına sıraladığı açıklama ise gündem oldu.
15. Yalnızca ülkenin değil tüm dünyanın konuştuğu Türkiye'de Instagram'a erişim engeli meselesine bir tepki de Oğuzhan Uğur'dan geldi. Kendisinden bir şeyler söylemesini bekleyen takipçilerine uzunca bir mesaj yazan Uğur, manidar sözlerle herkesten ve her şeyden önce halkı eleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. Aslı Enver'in dünya güzeli kızı Elay kalp çalmaya devam ediyor! Her pozu ve kombini olay olan Elay'ın bu sefer de teyzesi Anıl Enver'e cilveler saçtığı anlar hayran bıraktı!❤️🧿
17. Son dönemlerde ülkemizin revaçta olan rapçilerinden Emirhan Çakal ve bir döneme bacak bacak üstüne attığı sahneyle damga vuran dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, Altın Küre ödüllerinde karşı karşıya geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın