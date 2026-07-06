35 Yaşın Altındaysan Okuma!

Doktor bir şey bulamadı mı? Ya da gece bir şeyler atıştırma isteği geliyor mu, gündüz hiçbir şey yiyemiyor musun bazen? Bunlar rastgele değil. Bedenin sana bir şey anlatıyor, çünkü sen ona kulak vermiyorsun.

Üstüne bir de sosyal medya var. Eskiden sadece gerçek hayatta idare ediyorduk, şimdi bir de ekranda idare ediyoruz. Paylaştığın her şey biraz daha düzenli, biraz daha huzurlu, biraz daha 'toparlanmış' görünmek zorunda. En yorgun günün bile bir 'iyi' filtresinden geçiyor. Bu da tükenmişliğini görünmez kılan ikinci bir katman oluyor — çünkü artık sadece çevrene değil, ekrandaki herkese de 'gayet iyiyim' demen gerekiyor.

Enerjin de aslında göründüğü gibi değil. Sen ona 'yüksek performans' diyorsun ama gerçekte bu, bedeninin sürekli tetikte olma hali. Bir tehdit yokken bile varmış gibi davranıyor. Sen de bunu enerji sanıyorsun.

Şimdi yaz geldi, bir tatil planlıyorsun. 'Şu üç gün beni toparlar' diyorsun. Söyleyeyim: Toparlamayacak. Aylardır aynı moddan çalışan bir sistem üç günde değişmiyor. Tatildeyken bile içinde bir huzursuzluk kalıyorsa sebep bu. Yer değişiyor sadece, tükenmişlik değil.

Bunu fark etmek bile başlı başına bir adım. Çünkü çoğumuz bunun bir sorun olduğunu bile düşünmüyoruz. 'Herkes böyle yaşıyor zaten' diyoruz.