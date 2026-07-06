35 Yaşın Altındaysan Okuma!

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Bugün de her şeyi yetiştirdin.
İşi, evi, o mesaj gruplarını, bir de üstüne gülümsemeyi. Kimse senin yorgun olduğunu düşünmüyor, çünkü sen hiç durmuyorsun.
İşte tam burada bir şey kaçırıyoruz. Tükenmişliği hep 'yataktan çıkamamak' sanıyoruz. Ama en tehlikeli hali bu değil. En tehlikelisi, sen hâlâ koşarken, hâlâ gülümserken içeride sessizce çöken hali. Buna işlevsel tükenmişlik deniyor. İşlevsel olması iyi bir şey gibi görünüyor ama değil. Sadece daha geç fark ediliyor.
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Bir düşün: Son zamanlarda sırtın ya da boynun sebepsiz yere ağrıyor mu?
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Şimdi tam burada bir şey daha söylemem lazım.
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