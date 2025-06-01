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31 Mayıs-1 Haziran'a Damga Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

31 Mayıs-1 Haziran'a Damga Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.06.2025 - 00:16

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Feyza Altun ve Dilan Polat'ın aynı masada olması sosyal medyayı salladı.

Feyza Altun ve Dilan Polat'ın aynı masada olması sosyal medyayı salladı.

Feyza Altun, sık sık eleştirdiği Dilan Polat ile buluştu. Sosyal medyada tepki çeken buluşmanın nedenini de açıkladı.

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Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü meğer gerçek hayatta şoförlük yapıyormuş.

Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü meğer gerçek hayatta şoförlük yapıyormuş.

Dizide de gerçek ismini kullanan Şükrü Koruyucu oyunculuğa nasıl adım attığını anlattı.

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Danla Bilic'in "Ölüm tehdidi alıyorum" dediği eski sevgilisi Berk Çetin gözaltına alındı.

Danla Bilic'in "Ölüm tehdidi alıyorum" dediği eski sevgilisi Berk Çetin gözaltına alındı.

Danla Bilic bir dönem birliktelik yaşadığı eski sevgilisi Berk Çetin'in ölüm tehdidine maruz kaldığını açıklamıştı. Şikayeti üzerine gözaltına alınan Çetin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri oldu.

21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri oldu.

Miss World 2025 yarışmasında ülkemizi temsil eden Türkiye Güzeli İdil Bilgen, yarışmada dereceye giremeyince goygoycuların diline düştü.

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Ahu Yağtu eski sevgilisi Demir Doğan'a bir şans daha verdi. Çift mekan çıkışı görüntülendi.

Ahu Yağtu eski sevgilisi Demir Doğan'a bir şans daha verdi. Çift mekan çıkışı görüntülendi.

Cem Yılmaz'la yaşadığı nafaka krizi nedeniyle sık sık gündeme gelen Ahu Yağtu bu kez Demir Doğan ile gündemde. İkili daha önce birliktelik yaşamış ve ayrılmışlardı. Son olarak bir gün önce mekan çıkışı muhabirlere yakalandılar.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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