31 Mayıs-1 Haziran'a Damga Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Feyza Altun ve Dilan Polat'ın aynı masada olması sosyal medyayı salladı.
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Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sü meğer gerçek hayatta şoförlük yapıyormuş.
Danla Bilic'in "Ölüm tehdidi alıyorum" dediği eski sevgilisi Berk Çetin gözaltına alındı.
21 yaşındaki Tayland güzeli Opal Suchata Chuangsri oldu.
Ahu Yağtu eski sevgilisi Demir Doğan'a bir şans daha verdi. Çift mekan çıkışı görüntülendi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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