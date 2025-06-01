Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in Ekürisiydi: Şükrü Koruyucu Gerçek Hayattaki Asıl Mesleğiyle Şaşırttı!

Komedi türündeki bu efsane dizide neredeyse her karakter izleyicinin gönlünde yer etti. Bu karakterlerden biri de, “Çaycı Hüseyin”in ayrılmaz dostu Şükrü’ydü. Dizide kendi adıyla rol alan Şükrü Koruyucu’nun ekrana geliş hikayesi ise tam bir tesadüfler zinciri!

Meğer Şükrü Koruyucu, oyunculuk kariyerine başlamadan önce Kocaeli’de otobüs şoförlüğü yapıyormuş. Hatta ekran macerası da bu şoförlük işine bağlı olarak başlamış. Koruyucu, yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Servis minibüsüm vardı. Birol Güven, Darıcalı olduğu için set çalışanlarını Kaynarca’dan Darıca’ya taşımamı istedi. Böylece tanıştık.”