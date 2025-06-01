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Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in Ekürisiydi: Şükrü Koruyucu Gerçek Hayattaki Asıl Mesleğiyle Şaşırttı!

Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in Ekürisiydi: Şükrü Koruyucu Gerçek Hayattaki Asıl Mesleğiyle Şaşırttı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.06.2025 - 11:22

2002 yılında yayın hayatına başlayan ve yıllar boyu ekranlarda fırtına gibi esen Çocuklar Duymasın hâlâ izlenmeye devam ediyor. Her karakterin ayrı ayrı sevildiği dizide, Çaycı Hüseyin’in ayrılmaz dostu olarak tanıdığımız Şükrü karakteri, meğer gerçek hayatta bir belediye şoförüymüş! Üstelik oyunculuğa başlaması da tamamen tesadüf. Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Birol Güven’in dizisi sayesinde hayatı değişen Şükrü Koruyucu, ekranlara nasıl adım attığını ve setle nasıl tanıştığını anlattı. Şimdilerde emekli olan oyuncu, ekranlara dönüş sinyali de verdi. 

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.haberturk.com/cocuklar-du...
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Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden, her repliği hafızalara kazınan, yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği Çocuklar Duymasın, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir fenomendi.

Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden, her repliği hafızalara kazınan, yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği Çocuklar Duymasın, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir fenomendi.

Komedi türündeki bu efsane dizide neredeyse her karakter izleyicinin gönlünde yer etti. Bu karakterlerden biri de, “Çaycı Hüseyin”in ayrılmaz dostu Şükrü’ydü. Dizide kendi adıyla rol alan Şükrü Koruyucu’nun ekrana geliş hikayesi ise tam bir tesadüfler zinciri!

Meğer Şükrü Koruyucu, oyunculuk kariyerine başlamadan önce Kocaeli’de otobüs şoförlüğü yapıyormuş. Hatta ekran macerası da bu şoförlük işine bağlı olarak başlamış. Koruyucu, yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Servis minibüsüm vardı. Birol Güven, Darıcalı olduğu için set çalışanlarını Kaynarca’dan Darıca’ya taşımamı istedi. Böylece tanıştık.”

O dönemlerde cast ajanslarının yaygın olmadığını belirten Koruyucu, Ayrılsak da Beraberiz dizisinde bir eksik rolü tamamlamak için sete çağrıldığını söyledi:

O dönemlerde cast ajanslarının yaygın olmadığını belirten Koruyucu, Ayrılsak da Beraberiz dizisinde bir eksik rolü tamamlamak için sete çağrıldığını söyledi:

“Emine'nin rolü bitince birini aradılar ama cast ajansları yaygın olmayınca 'Sen iri yarı bir adamsın gel' dediler. Birkaç bölüm rol alacağımı düşürken kalıcı oldum.”

Bu performansıyla Birol Güven’in dikkatini çeken Koruyucu, daha sonra Çocuklar Duymasın dizisine de dahil edildi. Dizinin en çok sevilen ikililerinden biri haline gelen Koruyucu, o dönem sokakta yürürken bile zorlandığını söylüyor:

“Yan roldeydim ama tanınıyordum. Hâlâ tanıyıp fotoğraf çektirmek isteyen çıkıyor.”

2010 yılında Darıca Belediyesi’nde tekrar şoför olarak çalışmaya başlayan Koruyucu, dizi yeniden çekilmeye başlayınca Birol Güven’den yeniden teklif almış:

2010 yılında Darıca Belediyesi’nde tekrar şoför olarak çalışmaya başlayan Koruyucu, dizi yeniden çekilmeye başlayınca Birol Güven’den yeniden teklif almış:

“Birol Bey, belediyeden rica etti. Haftada bir gün sete gittim, cumartesi pazar da belediyede çalıştım. 2019’da emekli oldum.”

İki çocuk babası olan ve kamera arkasında da çalıştığını belirten oyuncu, ritim bozukluğu nedeniyle kalbine pil takıldığını ve bu nedenle oyunculuğa ara verdiğini açıkladı:

İstanbul’dan uzak kalınca sektörden de uzaklaşıyorsun ama ekranlara dönmek istiyorum.”

Şimdilerde Darıca’da yaşamını sürdüren Şükrü Koruyucu, hâlâ rol arkadaşlarıyla iletişimde olduğunu ve bir WhatsApp grupları olduğunu da söyledi.

Şimdilerde Darıca’da yaşamını sürdüren Şükrü Koruyucu, hâlâ rol arkadaşlarıyla iletişimde olduğunu ve bir WhatsApp grupları olduğunu da söyledi.

Sektöre bir tesadüfle girip, ekranların sevilen yüzü haline gelen Koruyucu’nun hayatı, “hayat sürprizlerle dolu” dedirten türden! 

Bakalım Şükrü’nün o özlediği ekranlar ona yeniden kapılarını açacak mı?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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