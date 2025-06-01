Çocuklar Duymasın'da Çaycı Hüseyin'in Ekürisiydi: Şükrü Koruyucu Gerçek Hayattaki Asıl Mesleğiyle Şaşırttı!
Kaynak: https://www.haberturk.com/cocuklar-du...
2002 yılında yayın hayatına başlayan ve yıllar boyu ekranlarda fırtına gibi esen Çocuklar Duymasın hâlâ izlenmeye devam ediyor. Her karakterin ayrı ayrı sevildiği dizide, Çaycı Hüseyin’in ayrılmaz dostu olarak tanıdığımız Şükrü karakteri, meğer gerçek hayatta bir belediye şoförüymüş! Üstelik oyunculuğa başlaması da tamamen tesadüf. Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre; Birol Güven’in dizisi sayesinde hayatı değişen Şükrü Koruyucu, ekranlara nasıl adım attığını ve setle nasıl tanıştığını anlattı. Şimdilerde emekli olan oyuncu, ekranlara dönüş sinyali de verdi.
İşte detaylar...
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Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden, her repliği hafızalara kazınan, yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği Çocuklar Duymasın, Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir fenomendi.
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O dönemlerde cast ajanslarının yaygın olmadığını belirten Koruyucu, Ayrılsak da Beraberiz dizisinde bir eksik rolü tamamlamak için sete çağrıldığını söyledi:
2010 yılında Darıca Belediyesi’nde tekrar şoför olarak çalışmaya başlayan Koruyucu, dizi yeniden çekilmeye başlayınca Birol Güven’den yeniden teklif almış:
Şimdilerde Darıca’da yaşamını sürdüren Şükrü Koruyucu, hâlâ rol arkadaşlarıyla iletişimde olduğunu ve bir WhatsApp grupları olduğunu da söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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