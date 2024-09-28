31'inci Altın Koza Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu
31'inci Altın Koza Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu
Bu yıl Adana'da 31'cisi düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yıl Adana'da 31'cisi düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'En İyi Film Ödülü' Murat Fıratoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu 'Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri' filmine verildi.
Türker Süer'in 'Gecenin Kıyısı' filmi Yılmaz Güney Ödülü'ne layık görüldü. 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' ise iki isme gitti. 'Ölü Mevsim' filmindeki performansıyla Erdem Şenocak ile 'Gecenin Kıyısı' filmindeki rolüyle Ahmet Rıfat Şungar'a verildi.
'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' ise 'Ölü Mevsim' filmindeki performanslarıyla Funda Eryiğit ve Ece Yaşar'a verildi.
'En İyi Yönetmen Ödülü'nü ise 'Hiçbir Şey Yerinde Değil' filmiyle Burak Çevik aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın