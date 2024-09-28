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31'inci Altın Koza Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

31'inci Altın Koza Film Festivali'nde Ödüller Sahiplerini Buldu

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 00:12

Bu yıl Adana'da 31'cisi düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

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Bu yıl Adana'da 31'cisi düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Bu yıl Adana'da 31'cisi düzenlenen Altın Koza Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

'En İyi Film Ödülü' Murat Fıratoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu 'Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri' filmine verildi.

'En İyi Film Ödülü' Murat Fıratoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu 'Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri' filmine verildi.

Türker Süer'in 'Gecenin Kıyısı' filmi Yılmaz Güney Ödülü'ne layık görüldü. 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' ise iki isme gitti. 'Ölü Mevsim' filmindeki performansıyla Erdem Şenocak ile 'Gecenin Kıyısı' filmindeki rolüyle Ahmet Rıfat Şungar'a verildi.

Türker Süer'in 'Gecenin Kıyısı' filmi Yılmaz Güney Ödülü'ne layık görüldü. 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' ise iki isme gitti. 'Ölü Mevsim' filmindeki performansıyla Erdem Şenocak ile 'Gecenin Kıyısı' filmindeki rolüyle Ahmet Rıfat Şungar'a verildi.

'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' ise 'Ölü Mevsim' filmindeki performanslarıyla Funda Eryiğit ve Ece Yaşar'a verildi.

'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü' ise 'Ölü Mevsim' filmindeki performanslarıyla Funda Eryiğit ve Ece Yaşar'a verildi.

'En İyi Yönetmen Ödülü'nü ise 'Hiçbir Şey Yerinde Değil' filmiyle Burak Çevik aldı.

'En İyi Yönetmen Ödülü'nü ise 'Hiçbir Şey Yerinde Değil' filmiyle Burak Çevik aldı.

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