30 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Polat ailesinin ''vergi suçu'' davasında sona gelindi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.
ID İletişim’in sahibi olan menajer Ayşe Barım, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olaylarının organizatörlerinden olduğu iddiasıyla tutuklanmış ve hakkında düzenlenen iddianamede 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Ekranların en popüler moda yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim yıllar sonra ekranlara geri döndü. Her hafta yeni bir yarışmacının katıldığı programda bu hafta sürpriz bir gelişme yaşandı.
İBB'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas hakkında ortaya atılan iddiaların sonu gelmiyor. Herkes Murat Abbas'ın neden ''etkin pişmanlıktan'' yararlandığını merak ederken gazeteci ve yazar Melis Danişmend dikkat çeken bir yazıya imza attı.
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Son yıllarda hızla açılan üniversiteler yeni bir krize neden oldu. Üniversitelerden mezun olan üniversite öğrencisi sayısının artması öğrencilerin iş hayatında elinin güçsüzleşmesine neden oldu.
İBB'ye yönelik gerçekleştirilen ikinci operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların arasında güvenlik kameralarının kapatıldığı otelin müdürü de yer aldı.
Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol aldığı Emre Altuğ ile askerde buluşan Mert Ramazan Demir bugün gerçekleşen yemin töreninin ardından ilk kez paylaşımda bulundu.
Elazığ'da yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü. Elazığ’ın Arıcak ilçesinde bir tavuk, kabuğu olmayan yumurta yumurtladı.
Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı ünlüler sessizliğini korurken, ilk tepki ünlü oyuncu Metin Akdülger'den geldi. Buyurun, detaylara beraber bakalım.
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Efsane dizi Dallas ve korku filmi Carrie'deki oyunculuğuyla öne çıkan yıldız isim Priscilla Pointer 100 yaşında hayatını kaybetti.
Survivor'ın sezonu olaylardan geçilmiyor. Hikmet'in Batuhan'a saldırmasıyla başlayan olaylar silsilesinde Batuhan'ın ailesi oğullarının can güvenliğinden endişe edip Acun Ilıcalı'ya kadar ulaşmıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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