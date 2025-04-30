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30 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

30 Nisan Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.04.2025 - 20:05

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Polat ailesinin ''vergi suçu'' davasında sona gelindi.

Polat ailesinin ''vergi suçu'' davasında sona gelindi.

Sahte fatura düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle Engin Polat ve babası Sezgin Polat’a 'Zincirleme şekilde vergi usul kanuna muhalefet' suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası, Ahmet Gün’e ise aynı suça iştirak etmekten dolayı 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Onlar İstanbul’da yaşanacak büyük bir felakette yine milletimizi her zamanki gibi bir başına bırakacak. İstanbul’u onların eline ve insafına bırakmayız” ifadelerini kullandı.

ID İletişim’in sahibi olan menajer Ayşe Barım, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olaylarının organizatörlerinden olduğu iddiasıyla tutuklanmış ve hakkında düzenlenen iddianamede 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

ID İletişim’in sahibi olan menajer Ayşe Barım, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olaylarının organizatörlerinden olduğu iddiasıyla tutuklanmış ve hakkında düzenlenen iddianamede 30 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Ayşe Barım için düzenlenen iddianamede dizi ve film sektöründe yer alan birçok ünlü oyuncunun adının geçtiği ortaya çıktı. İddianamede oyuncuların talimatla Gezi Parkı eylemlerine katıldığı ve Twitter paylaşımları yaptığı iddia edildi.

Ekranların en popüler moda yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim yıllar sonra ekranlara geri döndü. Her hafta yeni bir yarışmacının katıldığı programda bu hafta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ekranların en popüler moda yarışmalarından biri olan İşte Benim Stilim yıllar sonra ekranlara geri döndü. Her hafta yeni bir yarışmacının katıldığı programda bu hafta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ünlü manken Şevval Şahin'in ablası Ceyda Şahin İşte Benim Stilim yarışmasına katıldı. Kardeşiyle olan benzerliğiyle dikkat çeken Ceyda'ya 'İkizi gibi', 'Sen daha küçük duruyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

İBB'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas hakkında ortaya atılan iddiaların sonu gelmiyor. Herkes Murat Abbas'ın neden ''etkin pişmanlıktan'' yararlandığını merak ederken gazeteci ve yazar Melis Danişmend dikkat çeken bir yazıya imza attı.

İBB'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas hakkında ortaya atılan iddiaların sonu gelmiyor. Herkes Murat Abbas'ın neden ''etkin pişmanlıktan'' yararlandığını merak ederken gazeteci ve yazar Melis Danişmend dikkat çeken bir yazıya imza attı.

Son yazsını gazetede değil Instagram’da yayınlamak zorunda kaldığını dile getiren Melis Danişmend, ''Kültür-sanat sektöründe büyük çalkantı yaratan Murat Abbas olayını muhabirlik yıllarıma dönerek ele almak istedim. Çünkü olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen hiçbir yerde bilgi aktaran, görüşlerle beslenen tarafsız bir habere rastlamadım. Bunun yapılmamış olmasına şaşırıyorum ama demek ki bana kısmetmiş' dedi.

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Son yıllarda hızla açılan üniversiteler yeni bir krize neden oldu. Üniversitelerden mezun olan üniversite öğrencisi sayısının artması öğrencilerin iş hayatında elinin güçsüzleşmesine neden oldu.

Son yıllarda hızla açılan üniversiteler yeni bir krize neden oldu. Üniversitelerden mezun olan üniversite öğrencisi sayısının artması öğrencilerin iş hayatında elinin güçsüzleşmesine neden oldu.

Uzun stajyerlikler, bitmeyen mülakatlar ve düşük maaş teklifleri lisans diplomasının gerçekliğini sorgulatmaya başladı. Hal böyleyken okuduğunuz bölüm, bitirdiğiniz okul ne olursa olsun temel ihtiyaçları giderebilecek ücretler de hayal oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde de 100-150 bin maaş beklentisi olduğunu söyleyen Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi yeni bir tartışmanın kapılarını araladı.

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen ikinci operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların arasında güvenlik kameralarının kapatıldığı otelin müdürü de yer aldı.

İBB'ye yönelik gerçekleştirilen ikinci operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların arasında güvenlik kameralarının kapatıldığı otelin müdürü de yer aldı.

Gözaltına alınan otelin müdürü Sinan Udil ile güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol aldığı Emre Altuğ ile askerde buluşan Mert Ramazan Demir bugün gerçekleşen yemin töreninin ardından ilk kez paylaşımda bulundu.

Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol aldığı Emre Altuğ ile askerde buluşan Mert Ramazan Demir bugün gerçekleşen yemin töreninin ardından ilk kez paylaşımda bulundu.

Bir ayın ardından paylaşımda bulunan isim büyük ilgi gördü.

Elazığ'da yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü. Elazığ’ın Arıcak ilçesinde bir tavuk, kabuğu olmayan yumurta yumurtladı.

Elazığ'da yaşanan olay herkesi hayrete düşürdü. Elazığ’ın Arıcak ilçesinde bir tavuk, kabuğu olmayan yumurta yumurtladı.

Yumurtayı gören İsmail Yıldız, '' Yıllardır tavuk besliyoruz, yumurtamızı kendimiz üretiyoruz ama ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık’’ dedi.

Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı ünlüler sessizliğini korurken, ilk tepki ünlü oyuncu Metin Akdülger'den geldi. Buyurun, detaylara beraber bakalım.

Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı ünlüler sessizliğini korurken, ilk tepki ünlü oyuncu Metin Akdülger'den geldi. Buyurun, detaylara beraber bakalım.

Geçtiğimiz gün, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan hakkında iddianame düzenlenen Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapsi istendiği ortaya çıkmıştı.

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Efsane dizi Dallas ve korku filmi Carrie'deki oyunculuğuyla öne çıkan yıldız isim Priscilla Pointer 100 yaşında hayatını kaybetti.

Efsane dizi Dallas ve korku filmi Carrie'deki oyunculuğuyla öne çıkan yıldız isim Priscilla Pointer 100 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz saatlerde, Hollywood'un sevilen yüzlerinden biri olan Priscilla Pointer'ın 100 yaşında hayatını kaybettiği haberiyle sinema dünyası yasa boğuldu.

Survivor'ın sezonu olaylardan geçilmiyor. Hikmet'in Batuhan'a saldırmasıyla başlayan olaylar silsilesinde Batuhan'ın ailesi oğullarının can güvenliğinden endişe edip Acun Ilıcalı'ya kadar ulaşmıştı.

Survivor'ın sezonu olaylardan geçilmiyor. Hikmet'in Batuhan'a saldırmasıyla başlayan olaylar silsilesinde Batuhan'ın ailesi oğullarının can güvenliğinden endişe edip Acun Ilıcalı'ya kadar ulaşmıştı.

Şimdi de ibre eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'ya çevrildi. Acun Ilıcalı, Adem'in ailesinin sarf ettiği tehditleri konseyde açıkladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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