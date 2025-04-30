150 Bin Lira Maaş Beklentisi Olan Öğrenci Yeni Bir Tartışma Yarattı
Son yıllarda hızla açılan üniversiteler yeni bir krize neden oldu. Üniversitelerden mezun olan üniversite öğrencisi sayısının artması öğrencilerin iş hayatında elinin güçsüzleşmesine neden oldu. Uzun stajyerlikler, bitmeyen mülakatlar ve düşük maaş teklifleri lisans diplomasının gerçekliğini sorgulatmaya başladı. Hal böyleyken okuduğunuz bölüm, bitirdiğiniz okul ne olursa olsun temel ihtiyaçları giderebilecek ücretler de hayal oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde de 100-150 bin maaş beklentisi olduğunu söyleyen Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi yeni bir tartışmanın kapılarını araladı.
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Daha önce de gündeme gelen paylaşım şöyleydi.
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Ancak öğrencinin bu beklentisi alay konusu oldu.
Tabii bu dalga geçilme hali de pek hoş karşılanmadı.
Ardından yazdı.
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Aza tamah etmenin normalleştiği söylendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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