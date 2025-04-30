150 Bin Lira Maaş Beklentisi Olan Öğrenci Yeni Bir Tartışma Yarattı

Son yıllarda hızla açılan üniversiteler yeni bir krize neden oldu. Üniversitelerden mezun olan üniversite öğrencisi sayısının artması öğrencilerin iş hayatında elinin güçsüzleşmesine neden oldu. Uzun stajyerlikler, bitmeyen mülakatlar ve düşük maaş teklifleri lisans diplomasının gerçekliğini sorgulatmaya başladı. Hal böyleyken okuduğunuz bölüm, bitirdiğiniz okul ne olursa olsun temel ihtiyaçları giderebilecek ücretler de hayal oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde de 100-150 bin maaş beklentisi olduğunu söyleyen Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi yeni bir tartışmanın kapılarını araladı.