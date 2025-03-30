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30 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

30 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.03.2025 - 22:30

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Meral Akşener, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin sessizliğini korurken bugün bayram için bir mesaj paylaştı.

Meral Akşener, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin sessizliğini korurken bugün bayram için bir mesaj paylaştı.

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından İYİ Parti Genel Başkanlığı’nı bırakan Meral Akşener, siyasete de ara vermiş oldu. Seçim döneminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 'kardeşim' diyen Meral Akşener, gündeme ilişkin tek bir açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

Ramazan bayramında tatil 9 güne çıktı. Uzun bir süre dinlenecek olmak herkesi sevindirse de bu süreyi nasıl verimli geçiririz, içimize dert oldu. Bayramı evde geçireceklere hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri, aileyle de izlenebilecek bazı filmleri listeledik.

Ramazan bayramında tatil 9 güne çıktı. Uzun bir süre dinlenecek olmak herkesi sevindirse de bu süreyi nasıl verimli geçiririz, içimize dert oldu. Bayramı evde geçireceklere hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri, aileyle de izlenebilecek bazı filmleri listeledik.

İşte yapay zekanın önerilerine göre bayramı oldukça verimli geçirmenizi sağlayacak o filmler... Gelin, bayramda ne izlesek bu listeden seçelim!

Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giden CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ilk kez ziyaret etti.

Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giden CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ilk kez ziyaret etti.

İmamoğlu'nu bayramda yalnız bırakmayan Kılıçdaroğlu, 'Buradan bütün yurttaşlarıma çağrıda bulunmak isterim. Bizim umutsuzluğa kapılma gibi bir hakkımız yok. Biz gelecek güzel günleri inşaa etmek için yola çıkan kişileriz' dedi.

Gündemdeki olayları baz alan Gülşen'den dikkat çeken bir mesaj geldi.

Gündemdeki olayları baz alan Gülşen'den dikkat çeken bir mesaj geldi.

İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra ülke genelinde tepkiler yükselmeye devam ediyor. İBB Başkan Ekrem İmamoğlu hakkındaki karara yönelik itirazda bulunmak için sokağa dökülen halkla polis arasında da zaman zaman tansiyon yükseliyor. Binlerce genç de protestolar kapsamında gözaltına alındı. 

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sosyal medyaya yönelen ünlülerin bir kısmı içleri buruk şekilde paylaşım yapıyor. Bunlardan biri de şarkıcı Gülşen oldu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ceylan Sever, Mahir Polat'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ceylan Sever, Mahir Polat'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

Tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlandığı için hastaneye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat anjiyo oldu.

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Şevval Sam'dan anlamlı bayram mesajı geldi.

Şevval Sam'dan anlamlı bayram mesajı geldi.

Bayram tatilinin gölgesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye’nin gündemi tutuklu olan öğrencilerle çalkalanıyor. Birçok ünlü isim, bu olayla ilgili güçlü tepkilerini dile getirirken, bazıları sessiz kalmayı tercih etti, bazıları ise eleştirilerle karşılaştı. Tepkilerin bazılarının ise yetersiz bulunduğu bu dönemde, bayramda tutuklu öğrenciler için anlamlı bir destek de Şevval Sam'dan geldi.

Türkiye'nin en popüler müzik yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye, geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine ekrana damgasını vurdu.

Türkiye'nin en popüler müzik yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye, geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine ekrana damgasını vurdu.

Ancak bu kez bir yarışmacının sesinden çok taklidi konuşuldu. Sosyal medyada Hadise taklidi yaparak videolar çeken Kübra Demir, yarışmada da hünerlerini gösterdi. İşte o anlar...

Ekrem İmamoğlu'nun önce diploması iptal edildi. Daha sonra günlerce gözaltında kalan İmamoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası tüm yurt genelinde başlayan eylemlere Londra'ya da sıçradı.

Ekrem İmamoğlu'nun önce diploması iptal edildi. Daha sonra günlerce gözaltında kalan İmamoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası tüm yurt genelinde başlayan eylemlere Londra'ya da sıçradı.

Memet Ali Alabora da İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan protestolara katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun ardından Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesini açıklamış, Espressolab başta olmak üzere birçok marka vatandaş tarafından boykot edilmeye başlanmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun ardından Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesini açıklamış, Espressolab başta olmak üzere birçok marka vatandaş tarafından boykot edilmeye başlanmıştı.

Kanallardan tutun, marka ve restoranlara kadar birçok markayı kapsayan boykot listesi geçtiğimiz gün güncellenmişti. Sosyal medyada büyük ses getiren boykot meselesine bir yorum da Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'dan geldi. 

Son dönemde sosyal medyada yayınladığı videolarla gündeme oturan Derin Talu'nun boykot yorumuna gelin birlikte bakalım!

Londra'da da protesto gösterisi düzenlendi. Protestolara bir kişi Pikachu kostümü ile katıldı.

Londra'da da protesto gösterisi düzenlendi. Protestolara bir kişi Pikachu kostümü ile katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden bu yana ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenleniyor. Bu protestolarda birbirinden ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Halk protestolara yaratıcı pankartlar ve kostümlerle katılıyor. Onlardan en meşhuru da Pikachu kostümlü olandı bildiğiniz üzere.

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Özgür Özel ise bugün Silivri'de bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Ancak ünlü müzisyen Hayko Cepkin bu açıklamayı gerçekçi bulmadı.

Özgür Özel ise bugün Silivri'de bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Ancak ünlü müzisyen Hayko Cepkin bu açıklamayı gerçekçi bulmadı.

19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar Türkiye'nin pek çok yerinde uzun süre devam etti. Özellikle gençlerin ve üniversite öğrencilerinin katılım gösterdiği eylemlerde polisin tavrı ve müdahaleleri kadar yargı mensuplarının hamleleri de CHP tarafından sık sık eleştiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i kameraların önünde aşağılamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i kameraların önünde aşağılamıştı.

Bu olayın üzerinden çok geçmeden Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok kızgın ve sinirli olduğunu açıkladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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