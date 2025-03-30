30 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
30 Mart Pazar Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Meral Akşener, İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin sessizliğini korurken bugün bayram için bir mesaj paylaştı.
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Ramazan bayramında tatil 9 güne çıktı. Uzun bir süre dinlenecek olmak herkesi sevindirse de bu süreyi nasıl verimli geçiririz, içimize dert oldu. Bayramı evde geçireceklere hem eğlenebilecekleri hem de öğrenebilecekleri, aileyle de izlenebilecek bazı filmleri listeledik.
Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna giden CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ilk kez ziyaret etti.
Gündemdeki olayları baz alan Gülşen'den dikkat çeken bir mesaj geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ceylan Sever, Mahir Polat'ın son durumu hakkında bilgi verdi.
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Şevval Sam'dan anlamlı bayram mesajı geldi.
Türkiye'nin en popüler müzik yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye, geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümüyle yine ekrana damgasını vurdu.
Ekrem İmamoğlu'nun önce diploması iptal edildi. Daha sonra günlerce gözaltında kalan İmamoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası tüm yurt genelinde başlayan eylemlere Londra'ya da sıçradı.
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun ardından Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot listesini açıklamış, Espressolab başta olmak üzere birçok marka vatandaş tarafından boykot edilmeye başlanmıştı.
Londra'da da protesto gösterisi düzenlendi. Protestolara bir kişi Pikachu kostümü ile katıldı.
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Özgür Özel ise bugün Silivri'de bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Ancak ünlü müzisyen Hayko Cepkin bu açıklamayı gerçekçi bulmadı.
ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i kameraların önünde aşağılamıştı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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