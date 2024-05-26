30'lu Yaşlarındaki İnsanların Yapmadıkları İçin Pişman Oldukları 15 Madde
30'lu Yaşlarındaki İnsanların Yapmadıkları İçin Pişman Oldukları 15 Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimizin hayatında pişmanlık duydukları seçimleri olabilir. Yaş ilerledikçe bu pişmanlıklar artar. Bugün, 30'lu yaşlarındaki insanların en çok pişman oldukları maddelere bakacağız. Siz de aklınıza gelen maddeleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Sağlığıma dikkat etmediğim ve bu hallere düştüğüm için kendime çok kızgınım."
2. "Başka insanlar beni yargılıyor diye endişe içinde geçirdiğim o zamanları geri almak isterdim."
3. "Başarısızlık korkusu yüzünden yeteri kadar denemediğim ve çabalamadığım için üzgünüm."
4. "Egzersiz yapmaya çok daha önce başlamadığım için üzgünüm."
5. "Daha önce yatırım yapmaya başlamadığım için pişmanım."
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6. "Sırf çevremdeki insanları mutlu etmek için harcadığım yıllarımı geri almak isterdim."
7. "Keşke evler bu kadar pahalanmadan önce bir tane de ben almış olsaydım..."
8. "Her zaman ailemin sözünü çok dinledim. Yanlış olduğunu bilsem bile..."
9. "Keşke alkol tüketmeyi çok daha önce bıraksaymışım."
10. "Keşke arkadaşlarımla aramın bu kadar açılmasına izin vermeseydim."
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11. "Zamanımda şansımı kızlarla denemediğim için çok üzgünüm. Özellikle de benimle ilgilendiklerini bildiğim için."
12. "Keşke sigaraya asla el sürmeseymişim bile."
13. "Keşke daha önce psikoloğa giderek ihtiyacım olan yardımı alsaymışım."
14. "Gezmeye başlamak için bu kadar beklemiş olmaktan pişmanım."
15. "Keşke hayatım boyunca daha fazla fotoğraf çekseydim."
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