30 Bin Liraya Satılan 25 Kuruşun Sırrı Çözüldü: "Altın Renkli Para" Tuzağına Dikkat
İnternet üzerindeki ilan sitelerinde 'altın renkli' olduğu iddiasıyla 30 bin liraya kadar varan fiyatlarla satışa sunulan 25 kuruşlar, vatandaşları yanıltıyor. Uzmanlar, pirinç karışımı nedeniyle sarı görünen bu paraların hiçbir koleksiyon değeri taşımadığını ve bu ilanların tamamen bir 'fırsatçılık' girişimi olduğunu belirterek uyarılarda bulunuyor.
İnternet dünyasında son günlerde hızla yayılan ve şaşkınlık yaratan "değerli 25 kuruş" ilanları, dolandırıcılık tartışmalarını da beraberinde getirdi.
İlan verenlerin bir kısmı fiyatları diğer ilanlardan görerek "belki satılır" düşüncesiyle yüksek yazdıklarını itiraf ederken, uzmanlar bu paraları bir yatırım aracı olarak görmenin büyük bir hata olduğunu belirtiyor.
