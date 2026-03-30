30 Bin Liraya Satılan 25 Kuruşun Sırrı Çözüldü: "Altın Renkli Para" Tuzağına Dikkat

Tedavülde olan ancak alışılagelmiş gümüş renginden farklı olarak 'altın' renginde basılan 25 kuruşlar, ilan sitelerinde 2 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkan astronomik rakamlarla alıcı bekliyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum karşısında harekete geçen koleksiyon uzmanları, söz konusu paraların gerçekte sadece 25 kuruş değerinde olduğunu, bu ilanların ise bilgisiz vatandaşları hedef alan bir aldatmaca olduğunu vurguluyor. 2023 yılında darphane tarafından basılan ve dış halkası ile iç göbeğinde kullanılan pirinç alaşımı nedeniyle sarı bir görünüme sahip olan bu madeni paralar, sanılanın aksine herhangi bir değerli metal içermiyor.