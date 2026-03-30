30 Bin Liraya Satılan 25 Kuruşun Sırrı Çözüldü: "Altın Renkli Para" Tuzağına Dikkat

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.03.2026 - 11:54

İnternet üzerindeki ilan sitelerinde 'altın renkli' olduğu iddiasıyla 30 bin liraya kadar varan fiyatlarla satışa sunulan 25 kuruşlar, vatandaşları yanıltıyor. Uzmanlar, pirinç karışımı nedeniyle sarı görünen bu paraların hiçbir koleksiyon değeri taşımadığını ve bu ilanların tamamen bir 'fırsatçılık' girişimi olduğunu belirterek uyarılarda bulunuyor.

İnternet dünyasında son günlerde hızla yayılan ve şaşkınlık yaratan "değerli 25 kuruş" ilanları, dolandırıcılık tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Tedavülde olan ancak alışılagelmiş gümüş renginden farklı olarak 'altın' renginde basılan 25 kuruşlar, ilan sitelerinde 2 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkan astronomik rakamlarla alıcı bekliyor. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durum karşısında harekete geçen koleksiyon uzmanları, söz konusu paraların gerçekte sadece 25 kuruş değerinde olduğunu, bu ilanların ise bilgisiz vatandaşları hedef alan bir aldatmaca olduğunu vurguluyor. 2023 yılında darphane tarafından basılan ve dış halkası ile iç göbeğinde kullanılan pirinç alaşımı nedeniyle sarı bir görünüme sahip olan bu madeni paralar, sanılanın aksine herhangi bir değerli metal içermiyor.

İlan verenlerin bir kısmı fiyatları diğer ilanlardan görerek "belki satılır" düşüncesiyle yüksek yazdıklarını itiraf ederken, uzmanlar bu paraları bir yatırım aracı olarak görmenin büyük bir hata olduğunu belirtiyor.

Tamamen pirinçten üretilen bu paraların ne nadir bir parça ne de özel bir hatıra serisi olduğunu ifade eden yetkililer, piyasada milyarlarca bulunan bu paralar üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlara karşı halkı dikkatli olmaya davet ediyor. Bu süreçte hem yüksek fiyat talep etmenin hem de bu paraları gerçek değerinin üzerinde satın almanın ciddi bir mağduriyet doğuracağı, piyasadaki bu hareketliliğin hiçbir bilimsel veya ekonomik dayanağı olmadığı özellikle altı çizilen konular arasında.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
