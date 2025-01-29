3 Yıl Sonra Belli Oldu: 5 Yaşındaki Ece Restoranda Yediği Yemek Sebebiyle Hayatını Kaybetmiş
3 Yıl Sonra Belli Oldu: 5 Yaşındaki Ece Restoranda Yediği Yemek Sebebiyle Hayatını Kaybetmiş
Ece Melisa Mercankaya isimli küçük çocuk, 2022 yılında ailesiyle birlikte İzmir’de bir restoranda yediği yemekten sonra fenalaşmış ve hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Ece’nin detaylı otopsi raporu tam 3 yıl sonra ortaya çıktı. Restoranda patatesli köfte yiyen Ece Melisa Mercankaya'nın, besin zehirlenmesi sonrası gelişen kalp kasında iltihaba neden olabilen pankardit sonucu öldüğü ortaya çıktı. Aile ortaya çıkan otopsi raporu sonrasında sorumluluların yargılanması çağrısında bulundu.
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Belçika’da yaşayan Mercankaya ailesi, 2022 yılında yazlık evlerinin bulunduğu Didim’e tatile gelmiş ve Cihan Mercankaya ile Hasret Mercankaya çocukları Ece Melisa ve Ege ile birlikte İzmir’in Gaziemir ilçesinde bulunan bir restoranda yemek yemişti.
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4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa kurtarılamadı.
Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsinin sonucu yaklaşık 3 yıl sonra çıktı. Adalet Bakanlığı'na bağlı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan Ece Melisa Mercankaya'nın otopsi sonucu, aileye ulaştı.
Otopsi raporunda, "Çocuğun ölümünün besin zehirlenmesi sonrası gelişen kesin tanı almamış ağır pankardit ile seyreden hastalık nedeniyle meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiğine" yer verildi. Patatesli köfte yiyen Ece Melisa Mercankaya'nın, besin zehirlenmesi sonrası gelişen kalp kasında iltihaba neden olabilen pankardit sonucu öldüğü ortaya çıktı.
Hasret Mercankaya, "Kızımın otopsi raporu sonunda çıktı. Uzun süre bunu bekledik. Tahmin ettiğimiz gibi besin zehirlenmesi çıktı. Olay günü 5 gün boyunca hastaneye gitmiştik. Çocuklarıma müdahale edilmemişti. Doktorlar maalesef besin zehirlenmesi gibi basit bir tanıyı koyamadı. 5 gün sonunda hastalık kızımın bütün organlarına işledi. Çocuğum yoğun bakıma kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Eğer doktor ihmali olmasaydı, taburcu ettiğiniz hasta bilinci kapalı halde yoğun bakıma girebilir miydi? Ayrıca kızımın ölümüne neden olan işletme halen nasıl açık? Oğlum hala ablasını sayıklıyor. Hayatımızı karartan o işletmenin en ağır cezayı almasını istiyorum. Doktorların da madem masumlar, soruşturulmalarını istiyorum" dedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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