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AK Parti Grup Toplantısında Otel Yangını Konuşulurken Coşkulu Tezahürata Devam Eden Partililer Susturuldu

AK Parti Grup Toplantısında Otel Yangını Konuşulurken Coşkulu Tezahürata Devam Eden Partililer Susturuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.01.2025 - 13:33

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Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak günü sabaha karşı çıkan yangında 78 kişi vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde Kartalkaya yangınına dair başsağlığı dilerken salonda bulunan partililerin coşkulu tezahüratına ara vermemesi tepki çekmişti. 

Bugün (29 Ocak Çarşamba) AK Parti Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ilk dakikalarında AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kartalkaya yangınında yaşamını yitirenlere dair konuştu ve yeniden başsağlığı diledi. 

Yenişehirlioğlu, otel yangını faciasına dair konuşurken salonda bulunan partililer yine coşkulu tezahüratlarına devam etti. Tezahürat durmayınca Yenişehirlioğlu, el hareketiyle müdahale ederek partilileri susturdu.

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AK Parti Grup Toplantıları büyük bir coşkuyla geçmesiyle biliniyor. Partililer şarkılar söyleyerek tezahüratlarda bulunarak Erdoğan’a sevgi gösterileri gerçekleştiriyor.

AK Parti Grup Toplantıları büyük bir coşkuyla geçmesiyle biliniyor. Partililer şarkılar söyleyerek tezahüratlarda bulunarak Erdoğan’a sevgi gösterileri gerçekleştiriyor.

Ancak 21 Ocak’ta meydana gelen Kartalkaya yangınına dair Erdoğan, Ankara 8. Olağan Kongresi’nde başsağlığı dilerken partililerin coşkulu tezahürata devam etmesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Ancak 21 Ocak’ta meydana gelen Kartalkaya yangınına dair Erdoğan, Ankara 8. Olağan Kongresi’nde başsağlığı dilerken partililerin coşkulu tezahürata devam etmesi sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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Benzer bir olay bugün (29 Ocak Çarşamba) gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı’nda meydana gelecekti ki AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, müdahalede bulundu...

Benzer bir olay bugün (29 Ocak Çarşamba) gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı’nda meydana gelecekti ki AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, müdahalede bulundu...

Yenişehirlioğlu, Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını faciasına dair başsağlığı dilerken partililer coşkulu tezahürata devam etti. O esnada Yenişehirlioğlu, el hareketiyle müdahale ederek partilileri susturdu.

Yenişehirlioğlu, Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını faciasına dair başsağlığı dilerken partililer coşkulu tezahürata devam etti. O esnada Yenişehirlioğlu, el hareketiyle müdahale ederek partilileri susturdu.

O anlar kameralara böyle yansıdı:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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U Efekent

kitleye bak. 78 kişinin öldüğü yangın için taziye mesajı okunurken tezahürat yapma derdindeler. ayar denge hiçbir şey kalmamış.

34_Mit

koyunlar paranın hakkını veriyor

kunti

bunlar mi bu ülkeyi dusunuyor ,hepsi akepe teşkilatlarında belki birseylerden nemalaniriz diye sabah akşam (simdi bir şey diyecektim ama ) miyavlayan zavall... Devamını Gör