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İstifa Sorusu Cevapsız Kaldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy Cevap Vermedi

İstifa Sorusu Cevapsız Kaldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy Cevap Vermedi

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.01.2025 - 13:43

Bolu’da yaşanan yangın faciası sebebiyle eleştirilerin hedefinde olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün AK Parti’nin grup toplantısına katıldı. Bakan Ersoy, gazetecinin sorduğu istifa iddialarına sessiz kaldı. Grup toplantısının bitiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da Bakan Ersoy’un istifa edip etmeyeceği soruldu, Cumhurbaşkanı da soruya cevap vermemeyi tercih.

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Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Yaşanan yangın faciası ile ilgili henüz bir istifa ya da görevden alma olmazken, eleştirilerin hedefindeki Bakan Mehmet Nuri Ersoy istifayı soran gazeteciyi duymazdan geldi.

Yaşanan yangın faciası ile ilgili henüz bir istifa ya da görevden alma olmazken, eleştirilerin hedefindeki Bakan Mehmet Nuri Ersoy istifayı soran gazeteciyi duymazdan geldi.

Bakan Ersoy’un görüntüleri 👇

Gazeteciler AK Parti grup toplantısının bitiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da aynı soruyu sordu, Cumhurbaşkanı da istifa sorularına cevap vermemeyi tercih etti.

Gazeteciler AK Parti grup toplantısının bitiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da aynı soruyu sordu, Cumhurbaşkanı da istifa sorularına cevap vermemeyi tercih etti.

Yaşananlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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