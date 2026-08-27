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“3 Günde 5 Kilo” Deyip Duruyorlar! Uzman, Sosyal Medyanın Popüler Zayıflama Trendlerini Tek Tek Değerlendirdi

“3 Günde 5 Kilo” Deyip Duruyorlar! Uzman, Sosyal Medyanın Popüler Zayıflama Trendlerini Tek Tek Değerlendirdi

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Onedio Content - Onedio Editörü
27.08.2026 - 14:41
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Bir gün ketojenik diyet, ertesi gün detoks çayı, sonra glutensiz beslenme… Diyetisyen Merve Kuşcu, sosyal medyada hızla yayılan zayıflama trendlerinin neden herkeste aynı sonucu vermediğini ve hangi noktaların gözden kaçırıldığını anlattı.

Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel sağlık ve beslenme kararları için uygun sağlık profesyoneline danışılmalıdır.

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Popüler olanla kişiye uygun olan her zaman aynı şey değil.

Popüler olanla kişiye uygun olan her zaman aynı şey değil.

Sosyal medyada kilo vermeye ilişkin yeni bir yöntemle karşılaşmak artık neredeyse günlük rutinin parçası. Diyet videoları birkaç saniyede milyonlara ulaşırken, “bende işe yaradı” cümlesi çoğu zaman bilimsel değerlendirmelerin önüne geçebiliyor.

Tam da bu noktada Diyetisyen Merve Kuşcu, hızlı sonuç vaat eden yöntemlere tek başına tartıdaki değişim üzerinden bakmanın yanıltıcı olabileceğini belirtiyor. Kuşcu’nun değerlendirmelerinde ortak mesaj net: bir yöntemin popüler olması, herkes için doğru veya sürdürülebilir olduğu anlamına gelmiyor.

Zayıflama iğneleri “mucize çözüm” gibi görülmemeli.

Son dönemde en çok konuşulan başlıklardan biri, iştah ve kan şekeri mekanizmalarını etkileyen reçeteli ilaçların kilo verme amacıyla kullanılması. Diyetisyen Merve Kuşcu, bu ürünlerin sosyal medyada sıradan bir zayıflama ürünü gibi sunulmasının yanlış bir algı oluşturabildiğine dikkat çekiyor.

Bu tür ilaçlar belirli tıbbi durumlarda hekim değerlendirmesiyle kullanılabiliyor; ancak reçete dışı veya kişisel sağlık durumu dikkate alınmadan kullanım ciddi riskler taşıyabiliyor. Bu nedenle sosyal medyadaki “öncesi-sonrası” videoları sağlık kararı için yeterli bir referans değil.

Ketojenik diyet hızlı sonuç verebilir ama mesele yalnızca tartı değil.

Ketojenik diyet hızlı sonuç verebilir ama mesele yalnızca tartı değil.

Karbonhidratı çok düşük seviyeye indiren ketojenik beslenme modeli, özellikle hızlı kilo kaybı anlatılarıyla öne çıkıyor. Kuşcu, ilk dönemlerde görülen hızlı düşüşün bir bölümünün su kaybıyla ilişkili olabileceğini, bu nedenle yalnızca tartıdaki değişime bakmanın yanıltıcı olabileceğini belirtiyor.

Buradaki asıl soru şu: Bu düzen aylar sonra da devam ettirilebiliyor mu? Uzun vadeli sağlıklı beslenme yaklaşımı, kişinin yaşamına uyum sağlayan ve besin çeşitliliğini koruyan bir yapı gerektiriyor.

Detoks çaylarında tartının düşmesi, yağ kaybı anlamına gelmeyebilir.

“Ödem atıcı”, “göbek eriten” veya “birkaç günde kilo verdiren” söylemleri özellikle bitkisel karışımlarda sık karşımıza çıkıyor. Diyetisyen Merve Kuşcu, bu ürünlerin bazılarında görülen hızlı tartı değişiminin çoğunlukla sıvı kaybıyla ilişkili olabileceğini; bunun yağ kaybıyla karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca bitkisel olması bir ürünün herkes için otomatik olarak güvenli olduğu anlamına gelmiyor. İçerik, doz, kullanılan ilaçlar ve kişisel sağlık durumu birlikte değerlendirilmeden yapılan uzun süreli uygulamalar risk oluşturabilir.

“Gluteni kestim, zayıfladım” cümlesi herkese uygulanabilecek bir formül değil.

“Gluteni kestim, zayıfladım” cümlesi herkese uygulanabilecek bir formül değil.

Glutensiz beslenme çölyak hastalığı ve bazı özel klinik durumlarda gerekli olabiliyor. Ancak herhangi bir tıbbi gereklilik olmadan yalnızca kilo vermek amacıyla gluteni tamamen çıkarmak farklı bir konu.

Kuşcu, gereksiz kısıtlamaların lif ve bazı mikro besin ögelerinin alımını azaltabileceğine dikkat çekiyor. Üstelik “glutensiz” etiketi, bir ürünün otomatik olarak daha düşük kalorili veya daha sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor.

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Trendlerin ortak noktası: Hızlı sonuç vaadi

Trendlerin ortak noktası: Hızlı sonuç vaadi

Bir yöntemin sosyal medyada yayılmasını sağlayan şey çoğu zaman basit ve iddialı bir vaat: “Bunu yap, şu kadar kilo ver.” Oysa kilo yönetimi; uyku, hareket, öğün düzeni, enerji alımı, sağlık durumu ve kişinin günlük yaşamı gibi birçok değişkenin aynı anda etkilediği bir süreç.

Bu nedenle kilo verme sürecini yalnızca tek bir yiyeceğe, tek bir takviyeye veya tek bir diyet modeline bağlamak gerçek hayatı fazla basitleştiriyor.

Peki bütün bunlardan ne çıkarmalıyız?

Diyetisyen Merve Kuşcu, hızlı ve keskin çözümler yerine kişinin sağlık durumu ve yaşam koşullarıyla uyumlu, sürdürülebilir alışkanlıkların merkeze alınması gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyadaki yöntemlerden fikir almak mümkün; ancak bunları bilimsel süzgeçten geçirmeden birebir uygulamak doğru bir yaklaşım değil.

Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel sağlık ve beslenme kararları için uygun sağlık profesyoneline danışılmalıdır.

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