“3 Günde 5 Kilo” Deyip Duruyorlar! Uzman, Sosyal Medyanın Popüler Zayıflama Trendlerini Tek Tek Değerlendirdi
Bir gün ketojenik diyet, ertesi gün detoks çayı, sonra glutensiz beslenme… Diyetisyen Merve Kuşcu, sosyal medyada hızla yayılan zayıflama trendlerinin neden herkeste aynı sonucu vermediğini ve hangi noktaların gözden kaçırıldığını anlattı.
Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel sağlık ve beslenme kararları için uygun sağlık profesyoneline danışılmalıdır.
Popüler olanla kişiye uygun olan her zaman aynı şey değil.
Zayıflama iğneleri “mucize çözüm” gibi görülmemeli.
Son dönemde en çok konuşulan başlıklardan biri, iştah ve kan şekeri mekanizmalarını etkileyen reçeteli ilaçların kilo verme amacıyla kullanılması. Diyetisyen Merve Kuşcu, bu ürünlerin sosyal medyada sıradan bir zayıflama ürünü gibi sunulmasının yanlış bir algı oluşturabildiğine dikkat çekiyor.
Bu tür ilaçlar belirli tıbbi durumlarda hekim değerlendirmesiyle kullanılabiliyor; ancak reçete dışı veya kişisel sağlık durumu dikkate alınmadan kullanım ciddi riskler taşıyabiliyor. Bu nedenle sosyal medyadaki “öncesi-sonrası” videoları sağlık kararı için yeterli bir referans değil.
Ketojenik diyet hızlı sonuç verebilir ama mesele yalnızca tartı değil.
Detoks çaylarında tartının düşmesi, yağ kaybı anlamına gelmeyebilir.
“Ödem atıcı”, “göbek eriten” veya “birkaç günde kilo verdiren” söylemleri özellikle bitkisel karışımlarda sık karşımıza çıkıyor. Diyetisyen Merve Kuşcu, bu ürünlerin bazılarında görülen hızlı tartı değişiminin çoğunlukla sıvı kaybıyla ilişkili olabileceğini; bunun yağ kaybıyla karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor.
Ayrıca bitkisel olması bir ürünün herkes için otomatik olarak güvenli olduğu anlamına gelmiyor. İçerik, doz, kullanılan ilaçlar ve kişisel sağlık durumu birlikte değerlendirilmeden yapılan uzun süreli uygulamalar risk oluşturabilir.
“Gluteni kestim, zayıfladım” cümlesi herkese uygulanabilecek bir formül değil.
Trendlerin ortak noktası: Hızlı sonuç vaadi
Peki bütün bunlardan ne çıkarmalıyız?
Diyetisyen Merve Kuşcu, hızlı ve keskin çözümler yerine kişinin sağlık durumu ve yaşam koşullarıyla uyumlu, sürdürülebilir alışkanlıkların merkeze alınması gerektiğini belirtiyor. Sosyal medyadaki yöntemlerden fikir almak mümkün; ancak bunları bilimsel süzgeçten geçirmeden birebir uygulamak doğru bir yaklaşım değil.
Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel sağlık ve beslenme kararları için uygun sağlık profesyoneline danışılmalıdır.
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