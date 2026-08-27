“3 Günde 5 Kilo” Deyip Duruyorlar! Uzman, Sosyal Medyanın Popüler Zayıflama Trendlerini Tek Tek Değerlendirdi

Son dönemde en çok konuşulan başlıklardan biri, iştah ve kan şekeri mekanizmalarını etkileyen reçeteli ilaçların kilo verme amacıyla kullanılması. Diyetisyen Merve Kuşcu, bu ürünlerin sosyal medyada sıradan bir zayıflama ürünü gibi sunulmasının yanlış bir algı oluşturabildiğine dikkat çekiyor.

Bu tür ilaçlar belirli tıbbi durumlarda hekim değerlendirmesiyle kullanılabiliyor; ancak reçete dışı veya kişisel sağlık durumu dikkate alınmadan kullanım ciddi riskler taşıyabiliyor. Bu nedenle sosyal medyadaki “öncesi-sonrası” videoları sağlık kararı için yeterli bir referans değil.