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3 Eylül'de Borsa İstanbul’da Neler Oldu? Yatırımcıların Dikkatini Çeken Hisseler

etiket 3 Eylül'de Borsa İstanbul’da Neler Oldu? Yatırımcıların Dikkatini Çeken Hisseler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 18:30

Bugün Borsa İstanbul'da büyük bir hareketlilik yaşandı! Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri, gün içinde kayda değer yükselişler sergileyerek yatırımcıları sevindirdi. İşte günün en çok değer kazanan hisseleri ve detayları:

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1. Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (RUBNS)

1. Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (RUBNS)

RUBNS hissesi, bugün 31,26 TL fiyatına ulaşarak %9,99'luk bir artış gösterdi. Tekstil sektöründeki güçlü performansıyla dikkat çeken şirket, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

2. Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH)

2. Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH)

GLRYH hissesi, 13,22 TL fiyatıyla %9,98 oranında değer kazandı. Yatırım portföyünü genişletmek isteyenler için cazip bir seçenek olan Güler Yatırım Holding, günün en dikkat çeken hisselerinden biri oldu.

3. Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET)

3. Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET)

FONET, bugün 20,84 TL seviyesine çıkarak %9,97 oranında bir yükseliş kaydetti. Bilgi teknolojileri alanındaki atılımlarıyla öne çıkan şirket, dijitalleşme trendine olan ilgi sayesinde değer kazandı.

4. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT)

4. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT)

BRYAT hissesi, 2.207,00 TL fiyatına ulaşarak %9,97'lik bir artış yaşadı. Güçlü pazarlama stratejileri ve yatırım hamleleriyle dikkat çeken Borusan Yatırım, yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor.

5. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN)

5. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN)

BRSAN hissesi, 457,75 TL seviyesine çıkarak %9,97 oranında değer kazandı. Sanayi sektöründeki sağlam konumuyla dikkat çeken Borusan Birleşik Boru, bugün de yatırımcıların ilgisini üzerine çekti.

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6. Pamel Yenilebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL)

6. Pamel Yenilebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL)

PAMEL hissesi, 113,70 TL fiyatına ulaşarak %9,96 oranında bir artış elde etti. Yenilenebilir enerji sektöründeki büyüme potansiyeli, şirketin hisselerinin yükselişine katkı sağladı.

7. Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT)

7. Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT)

PKENT hissesi, bugün 255,00 TL seviyesine çıkarak %9,96'lık bir değer artışı yaşadı. Turizm sektöründeki canlanma, Petrokent Turizm'in hisselerine olan ilgiyi artırdı.

8. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANGEN)

8. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANGEN)

ANGEN hissesi, 16,13 TL seviyesine çıkarak %9,95 oranında yükseldi. Biyoteknoloji sektöründe yenilikçi çalışmalarıyla tanınan Anatolia Tani, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

9. Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI)

9. Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI)

DNISI hissesi, 14,04 TL fiyatıyla %9,95 oranında bir artış kaydetti. Yalıtım ve makine sektöründe faaliyet gösteren şirket, artan talep ve projelerle dikkat çekiyor.

10. Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB)

10. Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB)

ERCB hissesi, bugün 108,80 TL seviyesine ulaşarak %9,95 oranında değer kazandı. Sanayi sektöründeki güçlü yapısıyla dikkat çeken şirket, yatırımcıların ilgisini üzerine çekiyor.

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