3 Eylül'de Borsa İstanbul’da Neler Oldu? Yatırımcıların Dikkatini Çeken Hisseler
3 Eylül'de Borsa İstanbul’da Neler Oldu? Yatırımcıların Dikkatini Çeken Hisseler
Bugün Borsa İstanbul'da büyük bir hareketlilik yaşandı! Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri, gün içinde kayda değer yükselişler sergileyerek yatırımcıları sevindirdi. İşte günün en çok değer kazanan hisseleri ve detayları:
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1. Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (RUBNS)
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2. Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH)
3. Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET)
4. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT)
5. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN)
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