3 Ekim Borsasında Neler Oldu? Bugünün En Çok Değer Kazanan 10 Hisse
3 Ekim Borsasında Neler Oldu? Bugünün En Çok Değer Kazanan 10 Hisse
Borsa İstanbul'da bugünün tarihi itibarıyla en çok değer kazanan hisseleri sizin için bir araya getirdik. Günün kazananları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. İşte, günün en çok değer kazanan hisseleri:
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1. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine San. Tic. A.Ş. (RTALB)
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2. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. Tic. A.Ş. (ANGEN)
3. Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART)
4. Nigbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)
5. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR)
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