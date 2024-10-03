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3 Ekim Borsasında Neler Oldu? Bugünün En Çok Değer Kazanan 10 Hisse

etiket 3 Ekim Borsasında Neler Oldu? Bugünün En Çok Değer Kazanan 10 Hisse

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 18:22

Borsa İstanbul'da bugünün tarihi itibarıyla en çok değer kazanan hisseleri sizin için bir araya getirdik. Günün kazananları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. İşte, günün en çok değer kazanan hisseleri:

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1. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine San. Tic. A.Ş. (RTALB)

1. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç Makine San. Tic. A.Ş. (RTALB)

RTALB hissesi bugün %10,00 artışla 14,96 TL’ye ulaştı. Şirketin biyoteknoloji ve sağlık alanındaki faaliyetleri, özellikle pandemi sonrası dönemde yoğun ilgi görüyor.

2. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. Tic. A.Ş. (ANGEN)

2. Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge San. Tic. A.Ş. (ANGEN)

ANGEN hissesi de %10,00 artışla 13,42 TL seviyesine ulaştı. Şirket, biyoteknoloji ve tanı ürünleri alanında önemli yenilikler yapıyor ve bu durum hisselerine olumlu yansıyor.

3. Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART)

3. Smartiks Yazılım A.Ş. (SMART)

SMART hissesi, %9,99 oranında değer kazanarak 29,28 TL’ye yükseldi. Şirketin son dönemde yazılım çözümleri alanında yaptığı yeni iş birlikleri ve projeler, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca, şirketin kârlılık beklentileri de hisselerin performansını artırdı​.

4. Nigbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)

4. Nigbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS)

NIBAS hissesi, inşaat sektöründe %9,97 oranında artış göstererek 19,41 TL’ye çıktı.

5. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR)

5. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KATMR)

KATMR hissesi bugün %9,62 oranında artışla 2,28 TL’ye yükseldi. Araç üstü ekipman üretiminde uzmanlaşan Katmerciler, özellikle inşaat ve kamu hizmetleri sektörlerine sağladığı çözümlerle dikkat çekiyor.

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6. QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFL)

6. QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFL)

QNBFL hissesi %9,45 artışla 110,00 TL’ye ulaştı. Finansal kiralama sektöründeki büyüme ve QNB Finans’in bu alanda sunduğu çözümler, yatırımcıların güvenini kazanıyor.

7. Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ)

7. Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ)

BEYAZ hissesi %9,27 oranında yükselerek 23,80 TL’ye çıktı. Araç kiralama sektöründeki geniş hizmet ağı ve filo büyüklüğü, şirketin hisselerinin güçlü kalmasına katkı sağlıyor.

8. Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO)

8. Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO)

BRKO hissesi %8,97 artışla 8,99 TL seviyesine ulaştı. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Birko, son dönemde üretim kapasitesini artırarak dikkat çekiyor.

9. Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)

9. Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ONCSM)

NCSM hissesi %7,81 oranında değer kazanarak 135,20 TL seviyesine ulaştı. Sağlık sektöründe hizmet veren Oncosem, onkoloji alanındaki çözümleriyle ön planda yer alıyor.

10. Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnş. Tem. Hiz. San. Tic. A.Ş. (PLTUR)

10. Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnş. Tem. Hiz. San. Tic. A.Ş. (PLTUR)

PLTUR hissesi %7,69 artışla 22,68 TL’ye çıktı. Turizm taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren şirket, turizm sektörünün toparlanmasıyla birlikte yükselişte.

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