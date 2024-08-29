3 Çocuğunu Öldürüp İntihar Girişiminde Bulunmuştu: Vesim Şimşek Hayatını Kaybetti

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşine “Sen çok büyük bir haber alacaksın” dedikten sonra 4 çocuğunu boş bir araziye götürüp öldürmeye çalışan baba Vesim Şimşek, olay yerinde intihara kalkışmıştı. 3 çocuğunu öldüren ve 1 çocuğunu yaralayan Vesim Şimşek, tedavi gördüğü hastanede öldü.