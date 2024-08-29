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3 Çocuğunu Öldürüp İntihar Girişiminde Bulunmuştu: Vesim Şimşek Hayatını Kaybetti

3 Çocuğunu Öldürüp İntihar Girişiminde Bulunmuştu: Vesim Şimşek Hayatını Kaybetti

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 13:38

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşine “Sen çok büyük bir haber alacaksın” dedikten sonra 4 çocuğunu boş bir araziye götürüp öldürmeye çalışan baba Vesim Şimşek, olay yerinde intihara kalkışmıştı. 3 çocuğunu öldüren ve 1 çocuğunu yaralayan Vesim Şimşek, tedavi gördüğü hastanede öldü.

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İzmir’de 27 Ağustos günü aile katliamı yapan Vesim Şimşek, sonrasında intihara kalkışmış ancak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

İzmir’de 27 Ağustos günü aile katliamı yapan Vesim Şimşek, sonrasında intihara kalkışmış ancak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

Eşiyle boşanma aşamasında olan ve anneden intikam almak istediği iddia edilen Vesim Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eşiyle boşanma aşamasında olan ve anneden intikam almak istediği iddia edilen Vesim Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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