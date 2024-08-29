3 Çocuğunu Öldürüp İntihar Girişiminde Bulunmuştu: Vesim Şimşek Hayatını Kaybetti
3 Çocuğunu Öldürüp İntihar Girişiminde Bulunmuştu: Vesim Şimşek Hayatını Kaybetti
İzmir’de boşanma aşamasındaki eşine “Sen çok büyük bir haber alacaksın” dedikten sonra 4 çocuğunu boş bir araziye götürüp öldürmeye çalışan baba Vesim Şimşek, olay yerinde intihara kalkışmıştı. 3 çocuğunu öldüren ve 1 çocuğunu yaralayan Vesim Şimşek, tedavi gördüğü hastanede öldü.
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İzmir’de 27 Ağustos günü aile katliamı yapan Vesim Şimşek, sonrasında intihara kalkışmış ancak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.
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Eşiyle boşanma aşamasında olan ve anneden intikam almak istediği iddia edilen Vesim Şimşek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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