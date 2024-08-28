İzmir’deki Aile Katliamı: Son Fotoğrafın Hikayesi Ortaya Çıktı
İzmir’deki Aile Katliamı: Son Fotoğrafın Hikayesi Ortaya Çıktı
İzmir’de geçtiğimiz günlerde Vesim Şimşek isimli kişi, boş araziye getirdiği 4 çocuğuna silahla ateş etmiş ve 3 çocuğunun ölümüne neden olmuştu. Sonrasında intihar girişiminde bulunan Vesim Şimşek hastaneye kaldırılmıştı. Vesim Şimşek’in eşinin kısa süre önce boşanma davası açtığı öğrenildi. Ayrıca aile katliamından geriye kalan son fotoğrafın da acı dolu hikayesi ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir’de geçtiğimiz günlerde yaşanan aile katliamı gündem olmuştu. 45 yaşındaki Vesim Şahin, 4 çocuğunu öldürmeye çalışmış ve sonrasında intihar girişiminde bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Vesim Şahin kısa süre önce boşanma davası açan eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın.”demiş.
Daha önce iş kazası geçiren ve sol gözünde görme kaybı yaşayan Vesim Şahin’in, ücretli izinde olduğu öğrenildi.
Vesim Şimşek'in kızlarının yan yana bir arada yemek yerken çektirdikleri o fotoğrafının da hikayesi ortaya çıktı.
Çocukların köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan iki gün önce de babalarının çocuklarına memnun etmek için bu yemeği alıp, eve getirdiği, ardından hatıra fotoğrafı çektirdikleri belirtildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın