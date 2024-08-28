İzmir’deki Aile Katliamı: Son Fotoğrafın Hikayesi Ortaya Çıktı

İzmir’de geçtiğimiz günlerde Vesim Şimşek isimli kişi, boş araziye getirdiği 4 çocuğuna silahla ateş etmiş ve 3 çocuğunun ölümüne neden olmuştu. Sonrasında intihar girişiminde bulunan Vesim Şimşek hastaneye kaldırılmıştı. Vesim Şimşek’in eşinin kısa süre önce boşanma davası açtığı öğrenildi. Ayrıca aile katliamından geriye kalan son fotoğrafın da acı dolu hikayesi ortaya çıktı.