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29 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

29 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.02.2024 - 08:16

29 Şubat Perşembe, Şubat ayının son gününde ekranlarda hangi yapımların olacağı büyük bir merakla takip ediliyor. Yayın akışında birbirinden eğlenceli program, dizi ve filmler, çocuklar için içerikler ve yarışma programları yerini aldı. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 29 Şubat Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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29 Şubat Perşembe TRT1 Yayın Akışı

29 Şubat Perşembe TRT1 Yayın Akışı

  • 07:00 Benim Adım Melek

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:10 Seksenler

  • 14:20 Kara Ağaç Destanı

  • 17:45 Lingo Türkiye

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Mehmed: Fetihlerin Sultanı

  • 23:10 Kara Ağaç Destanı

29 Şubat Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

29 Şubat Perşembe SHOW TV Yayın Akışı

  • 08:00 Bu Sabah

  • 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Güldür Güldür Show

29 Şubat Perşembe ATV Yayın Akışı

29 Şubat Perşembe ATV Yayın Akışı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 19:45 Kupa Günlüğü

  • 20:00 Maça Doğru

  • 20:45 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük

  • 23:15 Aldatmak

29 Şubat Perşembe NOW (FOX) Yayın Akışı

29 Şubat Perşembe NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

  • 12:00 Memet Özer İle Mutfakta

  • 13:00 Yasak Elma

  • 13:45 En Hamarat Benim

  • 16:30 Hudutsuz Sevda

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

  • 20:00 Hudutsuz Sevda

29 Şubat Perşembe NOW (FOX) Yayın Akışı

29 Şubat Perşembe NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 06:45 Küçük Ağa

  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?

  • 11:00 Camdaki Kız

  • 13:00 Gelinim Mutfakta

  • 16:00 Aşk ve Umut

  • 17:30 Arka Sokaklar

  • 18:40 Kanal D Ana Haber

  • 20:00 İnci Taneleri

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29 Şubat Perşembe STAR TV Yayın Akışı

29 Şubat Perşembe STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Haber

  • 19:00 Sakla Beni

  • 20:00 Sakla Beni

29 Şubat Perşembe TV8 Yayın Akışı

29 Şubat Perşembe TV8 Yayın Akışı

  • 06:00 Dizi

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor 2024

  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

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