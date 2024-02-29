29 Şubat 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

29 Şubat Perşembe, Şubat ayının son gününde ekranlarda hangi yapımların olacağı büyük bir merakla takip ediliyor. Yayın akışında birbirinden eğlenceli program, dizi ve filmler, çocuklar için içerikler ve yarışma programları yerini aldı. Peki dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? Bugün televizyonda hangi diziler var? 29 Şubat Perşembe FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...