29 Haziran – 5 Temmuz Haftalık Numereskobunuz: 1489999 Sayı Sekansı

1 sayısı yeni kapıları açan başlangıç enerjisini temsil eder.

4 sayısı düzen, planlama, iletişim ve somut adımları destekler.

8 sayısı bolluk, bereket, güç ve emeklerin karşılığını alma enerjisini temsil eder.

9999 dizilimi ise tamamlanma, sonuç alma ve kapanış enerjisini güçlendirir.

Bu nedenle 1489999 sekansı, aşk, para, kariyer ve ilişkiler alanında uzun süredir beklenen gelişmeler için niyet çalışması yapan kişiler tarafından kullanılmaktadır.

Bu hafta uygulanabilecek Bolluk, Bereket ve Aşk Mührü çalışması oldukça basittir.

Her sabah bir bardak su alın. Bardağı iki elinizin arasına yerleştirin. Gözlerinizi kapatın. Üç kez derin nefes alın.

Daha sonra aşağıdaki mührü 21 kez okuyun:

'1489999

Hayatıma bolluk, bereket, sevgi, uyum ve hayırlı fırsatlar çekiyorum.

Benim için en doğru kapılar kolaylıkla açılıyor.'

Ardından suyu yavaş yavaş için.

Bu uygulama yedi gün boyunca sabah aç karnına yapılabilir.

Şimdi gelelim doğum yılı rakamlarının toplamından elde edilen yaşam sayısına göre bu haftanın etkilerine.

1 SAYISI

Bu hafta sizin için yeni başlangıçların haftası olabilir. Kariyer alanında beklenen haberler gelebilir. İş görüşmeleri, yeni teklifler ve önemli görüşmeler dikkat çekebilir. Aşk hayatında uzun süredir beklenen bir konuşma gerçekleşebilir. Maddi konularda yeni bir fırsat ortaya çıkabilir. Cesur davrananlar avantaj sağlayabilir.

2 SAYISI

İlişkiler ve ortaklıklar ön plana çıkıyor. Partnerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Beklediğiniz bir mesaj veya görüşme gündeme gelebilir. İş hayatında ekip çalışmaları kazanç getirebilir. Maddi konularda sabırlı davranmak önemli olacaktır.

3 SAYISI

İletişim enerjiniz yükseliyor. Sosyal çevreniz genişleyebilir. Yeni insanlar hayatınıza girebilir. Aşk konusunda sürpriz karşılaşmalar yaşanabilir. Ticaret, eğitim, danışmanlık ve sosyal medya alanlarında fırsatlar ortaya çıkabilir.

4 SAYISI

Uzun süredir emek verdiğiniz konular sonuç vermeye başlayabilir. İş hayatında beklenen gelişmeler görülebilir. Maddi anlamda daha sağlam kararlar alınabilir. Aşk hayatında güven duygusu önem kazanacaktır. Acele yerine planlı hareket etmek fayda sağlayacaktır.

5 SAYISI

Değişim enerjisi çok güçlü çalışıyor. Beklenmedik haberler alabilirsiniz. Kısa yolculuklar, yeni bağlantılar ve sürpriz fırsatlar gündeme gelebilir. Aşk hayatında heyecan verici gelişmeler yaşanabilir. Para konusunda ani fırsatlar kadar ani harcamalara da dikkat edilmelidir.

6 SAYISI

Aile, ev ve ilişkiler ön plana çıkıyor. Duygusal konularda netleşmeler yaşanabilir. Uzun süredir devam eden bir belirsizlik sona erebilir. Maddi konularda aile desteği veya ortak kaynaklar dikkat çekebilir. Aşk hayatında ciddi konuşmalar gündeme gelebilir.

7 SAYISI

Bu hafta sezgileriniz oldukça güçlü olabilir. Beklenmedik farkındalıklar yaşayabilirsiniz. İş hayatında perde arkasında yürüyen konular açığa çıkabilir. Maddi konularda sabırlı olmak önemlidir. Aşk hayatında ise kalbinizin sesini dinlemek size doğru yolu gösterebilir.

8 SAYISI

Haftanın en güçlü enerjilerinden birini taşıyorsunuz. Para, kariyer ve başarı alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Beklenen ödemeler, anlaşmalar veya fırsatlar gündeme gelebilir. Aşk hayatında ise daha net ve kararlı adımlar atılabilir.

9 SAYISI

Bir döngünün kapanışı ve yeni bir sürecin başlangıcı söz konusu olabilir. Geçmişte yarım kalan konular tamamlanabilir. Aşk hayatında eski meseleler çözülebilir. Maddi anlamda yük olan bazı durumlar geride bırakılabilir. Bu hafta geleceğe hazırlanma haftası olabilir.

1489999 sekansı bu hafta özellikle bekleyen haberler, geciken sonuçlar, ilişkilerde netleşme ve maddi fırsatların görünür olması temalarına odaklanmak isteyenler tarafından niyet çalışması amacıyla kullanılabilir. Bazen hayatın akışını değiştiren şey büyük olaylar değil, doğru zamanda gelen küçük bir haber olabilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA