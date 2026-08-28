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29 Ağustos - 4 Eylül 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 29 Ağustos - 4 Eylül 2026 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.08.2026 - 17:34
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29 Ağustos - 4 Eylül 2026 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Ağustos 2026 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG 375 TL

Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 KG 375 TL

  • Pınar Tam Yağlı Süzme Peynir 500 g 150 TL

  • Birşah Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 3 KG 169,50 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 500 g 199 TL

  • Doğadan Bitki Çayı Ürünleri Adet Satış Fiyatı

  • Öncü Domates Salçası 1650 g 195 TL

  • Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 KG 229 TL

  • Bal Küpü / Doğuş / Bor Şeker / Irmak / Nar Toz Şeker 5 KG 229 TL

  • Filiz Makarna Çeşitleri 500 g Adet 27,50 TL

  • Nimet Buğday Unu 5 KG 122,50 TL

  • Freedo Dolce Mini Dondurma Çeşitleri 6x60 ml Adet 175 TL

  • SuperFresh Dondurulmuş Orman Meyveleri 300 g 199,50 TL

  • Pekfood Dondurulmuş Klasik Lahmacun 400 g 179,50 TL

  • Tursil Toz Deterjan 10 KG 399 TL

  • Perwoll Sıvı Çamaşır Deterjanı 2,97 L Adet 249 TL

  • Vernel Yumuşatıcı 3 L 129 TL

  • Emotion / Blade Deodorant 150 ml Adet 109 TL

Haftanın Yıldızları

Haftanın Yıldızları

Beypazarı Sade Maden Suyu 200 ml 11 TL

Beypazarı Sade Maden Suyu 200 ml 11 TL
  • Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 g 79,50 TL

Deodorant ve Roll-On Ürünlerinde %50 İndirim

Deodorant ve Roll-On Ürünlerinde %50 İndirim

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü Adet 75 TL

  • Bingo Pro Max Bulaşık Makinesi Kapsülü 60'lı 345 TL

  • LAV Palace Kulplu Çay Bardağı Seti 6'lı 109 TL

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Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

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Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 g 449 TL

Cumhuriyet Dana Kangal Sucuk 350 g 449 TL
  • Yumurta 30'lu M Boy (53-62 g) 109 TL

Nescafé Xpress Soğuk Kahve 250 ml Adet 55 TL

Nescafé Xpress Soğuk Kahve 250 ml Adet 55 TL

  • Nescafé Taster's Choice Granül Kahve 100 g 129 TL

  • Nestlé Coffee Mate Kahve Beyazlatıcı 200 g 99 TL

  • Nescafé Klasik Kahve 100 g 149 TL

  • Nescafé Gold Kahve 100 g 199 TL

  • Nescafé Tekli Kahve Çeşitleri Adet 12 TL

  • Nescafé Kahve 10'lu Paket Adet 99,50 TL

  • Nestlé Crunch Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 31,5 g 22 TL

  • Nestlé Kitkat Chunky Çikolatalı Gofret 38 g 25 TL

  • Polo Naneli Sert Şeker 34 g 15,50 TL

  • Nestlé Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 1 KG 179,50 TL

Doğadan Bitki Çayı Ürünlerinde %46'ya Varan İndirim!

Doğadan Bitki Çayı Ürünlerinde %46'ya Varan İndirim!
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Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L 449 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 L 449 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 KG 159,50 TL

  • Poşetli Bütün Piliç KG 79,50 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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