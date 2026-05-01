28 Milyon Ton Kayayı 17 Yıl Boyunca Kazdılar

Gotthard Base Tunnel, tek bir tünelden oluşmuyor. İki paralel tünel yan yana kazıldı. Bu tüneller arasında her 325 metrede bir bağlantı koridoru bulunuyor. Olası bir acil durumda yolcular diğer tünele geçebiliyor. Tasarım sürecinde güvenlik en önemli önceliklerden biri oldu.

Kazı sürecinde dev tünel açma makineleri kullanıldı. Bu makineler günde ortalama 10-15 metre ilerleyebildi. Çalışmalar sırasında farklı zemin türleriyle karşılaşıldı. Sert kaya katmanları ilerlemeyi zorlaştırırken bazı bölgelerde daha yumuşak zeminle karşılaşıldı. Toplamda yaklaşık 28 milyon ton moloz çıkarıldı. Tünel, bazı noktalarda yerin 2,3 kilometre altına kadar ulaşıyor.