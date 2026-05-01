28 Milyon Ton Kayayı 17 Yıl Boyunca Kazdılar

28 Milyon Ton Kayayı 17 Yıl Boyunca Kazdılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 10:25

Avrupa’nın ortasında dev bir mühendislik projesi yer alıyor. Gotthard Base Tunnel, İsviçre Alpleri’nin altından geçiyor. Tam 57,1 kilometrelik uzunluğa sahip. Açıldığı dönemde dünyanın en uzun tüneli ünvanını aldı. İnşaat süreci ise tam 17 yıl sürdü.

Amaç sadece hız değildi, Alplerdeki kamyon trafiğini azaltmak hedeflendi.

Amaç sadece hız değildi, Alplerdeki kamyon trafiğini azaltmak hedeflendi.

1990’lı yıllarda İsviçre hükümeti, AlpTransit Gotthard projesini başlattı. Hedef, Alpler üzerinden geçen yoğun kamyon trafiğini demiryoluna kaydırmaktı. Bu sayede karbon emisyonunun azaltılması planlandı. Eski demiryolu hattı 1882’de açılmıştı ancak dik eğimler ve keskin virajlar nedeniyle trenler yavaş ilerliyordu.

Yeni tünel ile düz hat elde edildi. Trenler saatte 250 kilometre hıza ulaşabiliyor. Zürich ile Milano arasındaki yolculuk süresi 4 saatten 2 saat 40 dakikaya düştü. Tünelden geçiş ise yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bu da hem yolcu taşımacılığında hem de yük taşımacılığında ciddi zaman kazancı sağladı.

Tünel tek parça değil, güvenlik için paralel sistemle inşa edildi.

Tünel tek parça değil, güvenlik için paralel sistemle inşa edildi.

Gotthard Base Tunnel, tek bir tünelden oluşmuyor. İki paralel tünel yan yana kazıldı. Bu tüneller arasında her 325 metrede bir bağlantı koridoru bulunuyor. Olası bir acil durumda yolcular diğer tünele geçebiliyor. Tasarım sürecinde güvenlik en önemli önceliklerden biri oldu.

Kazı sürecinde dev tünel açma makineleri kullanıldı. Bu makineler günde ortalama 10-15 metre ilerleyebildi. Çalışmalar sırasında farklı zemin türleriyle karşılaşıldı. Sert kaya katmanları ilerlemeyi zorlaştırırken bazı bölgelerde daha yumuşak zeminle karşılaşıldı. Toplamda yaklaşık 28 milyon ton moloz çıkarıldı. Tünel, bazı noktalarda yerin 2,3 kilometre altına kadar ulaşıyor.

Günlük kullanımda binlerce yolcu taşınıyor, içeride sıcaklık 40 dereceyi bulabiliyor.

Günlük kullanımda binlerce yolcu taşınıyor, içeride sıcaklık 40 dereceyi bulabiliyor.

Günümüzde tünelden her gün on binlerce yolcu geçiyor. Yük trenleri için de aktif şekilde kullanılıyor. Yılda yüz milyonlarca ton yük taşınıyor. İsviçre’nin çevre politikaları doğrultusunda kamyon taşımacılığının azaltılması hedefleniyor.

Tünelin içinde sıcaklık bazı noktalarda 40 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu nedenle güçlü havalandırma ve soğutma sistemleri devreye giriyor. Her gece düzenli bakım çalışmaları yapılıyor. Ayrıca belirli aralıklarla kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor. Yapının ömrü yaklaşık 100 yıl olarak hesaplanmış durumda.

2016 yılında açılan tünel, Avrupa’nın en önemli ulaşım projelerinden biri olarak kabul ediliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
