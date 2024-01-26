26 Ocak Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
26 Ocak Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 26 Ocak Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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ABD'de ortalık karıştı. ABD'de 25 eyalet Teksas ile birleşerek devlete başkaldıran bir bildiri yayımladı. Bildiri sonrası Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast'in X üzerinden yaptığı çekilişin kazanlarından biri de ülkemizden oldu. Kendisini takip edip paylaşımını Rt'leyen 10 kişiye 25'şer bin dolar dağıtan isimlerden biri Mehmet Cemil Kemaloğlu oldu. Detaylar...👇
AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra menajerlik işi ile de uğraşan ve TikTok platformunda da adından sıkça söz ettiren Onur Elmas hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
World Wrestling Entertainment bilinen adıyla WWE'nin adı seks skandalı ve şantajla anılıyor! Janel Grant isimli eski çalışan WWE'nin kurucusu Vince McMahon ve ünlü UFC güreşçisi Brock Lesnar başta olmak üzere WWE yöneticilerinin, kadın çalışanların müstehcen görüntülerini yayınlamakla suçladı.
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CHP'de hareketli anlar yaşanıyor. CHP'den yeniden aday adayı olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ön seçime girmeyeceğini ve adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Otel odalarındaki birçok ürün hijyen açısından bizi tedirgin ettiğinden kendimizce önlemler alıyoruz. Fakat otel odalarındaki hiç beklemediğimiz bir ürünün çok farklı amaçlarla kullanıldığı ortaya çıktı.
Mart ayında gerçekleşecek 2024 Yerel Seçimleri, Türkiye siyasetinin baş gündemlerinden biri olmaya devam ediyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin CHP'den istifa ettiğini iddia etti. İddia sonrası Battal İlgezdi'den açıklama geldi.
Comscore isimli bir firma tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Z kuşağı tarafından en çok ziyaret edilen sosyal medya platformlarını gün yüzüne çıkardı.👇
Kanal D’de “Neler Oluyor Hayatta” programında yorumculuk yapan oyuncu Hakan Ural hakkında 26 Ekim 2022’de yayınlanan programdaki sözleri nedeniyle hakaret suçlaması ile gözaltı kararı verildi. Ancak bugün Hakan Ural hakkında çıkan haberlerde gözaltında olduğu iddia edildi. Bunun üzerine Hakan Ural sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
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Öykü Gürman'ın Kadıköy vapurunda bir sokak müzisyenine eşlik ettiği anlar, dinleyenlerin kalbini fethetti. Vapurda bulunanlar için unutulmaz bir deneyim olan o anlar sosyal medya kullanıcılarından da takdir topladı.
Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri izleyicilerin beğenisine sunulması sonrası sosyal medyada gündem oldu. Dizi ile birlikte pavyonlara yönelik ilgi daha da artarken, pavyonlara zam geldi.
Türkiye'de eskiden birçok müzik festivali gerçekleşiyordu. Gençlerin çadırlarını da kapıp, günlerce doyasıyla eğlendiği bu festivaller zamanla birer birer tarihe karıştı.
Kanada ve Türkiye'nin silah ihracatındaki kısıtlamaların kaldırılması için anlaştığı açıklandı. Anlaşma, Ankara'nın İsveç'in NATO'ya girmesine onay vermesinin ardından geldi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneylerine devam eden Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yeni bir fotoğraf yayınladı.
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Mart ayında gerçekleşecek 2024 Yerel Seçimleri, Türkiye siyasetinin baş gündemlerinden biri olmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday belirleme toplantıları sürerken CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul ilçe adaylarını açıkladı.
Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'in programının Cuma günü konuğu oldu. Soruları yanıtlayan Kavaklı, bir soru karşısında ise "ayıp ayıp" demekten kendisini alıkoyamadı.
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