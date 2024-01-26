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Öykü Gürman'ın Kadıköy Vapurunda Şarkı Söyleyen Sokak Müzisyenine Eşlik Ettiği Anlar Dinleyenleri Mest Etti

Öykü Gürman'ın Kadıköy Vapurunda Şarkı Söyleyen Sokak Müzisyenine Eşlik Ettiği Anlar Dinleyenleri Mest Etti

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 19:00

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Öykü Gürman'ın Kadıköy vapurunda bir sokak müzisyenine eşlik ettiği anlar, dinleyenlerin kalbini fethetti. Vapurda bulunanlar için unutulmaz bir deneyim olan o anlar sosyal medya kullanıcılarından da takdir topladı.

Detaylar...

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"Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısıyla ismini duyuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman'ı hepimiz tanıyoruz.

"Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısıyla ismini duyuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman'ı hepimiz tanıyoruz.

Hatta ünlü oyuncuyu "Sen Anlat Karadeniz", "Panzehir" ve "Alparslan Büyük Selçuklu" gibi yapımlarda da izlemiştik.

Hatta ünlü oyuncuyu "Sen Anlat Karadeniz", "Panzehir" ve "Alparslan Büyük Selçuklu" gibi yapımlarda da izlemiştik.

Öykü Gürman, geçtiğimiz günlerde Kadıköy vapurunda bir sokak müzisyenine eşlik etti. Gürman'ın doğal ve samimi haleri çok beğenildi.

Öykü Gürman, geçtiğimiz günlerde Kadıköy vapurunda bir sokak müzisyenine eşlik etti. Gürman'ın doğal ve samimi haleri çok beğenildi.

İşte o anlar:

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