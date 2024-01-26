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Çocuğuyla Kavga Ettiği Gerekçesiyle Yeğenine Şiddet Uyguladı: Yere Fırlattığı Çocuğun Boynu Kırıldı!

Çocuğuyla Kavga Ettiği Gerekçesiyle Yeğenine Şiddet Uyguladı: Yere Fırlattığı Çocuğun Boynu Kırıldı!

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
26.01.2024 - 16:15

Oğluyla kavga ettiği gerekçesiyle yeğenine şiddet uygulayan adam, yeğeninin beyninde hasar oluşmasına sebep oldu. Dehşet içerisinde izlediğimiz videonun devamında yaşananları da sizler için araştırdık. Detaylar...👇

UYARI: İçerikte Hassas Görüntüler Yer Almaktadır!

Kaynak: https://twitter.com/CureBore/status/1...
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2021 yılında Romanya yaşayan bir baba, çocuğunu zorbaladığı gerekçesiyle bir çocuğa şiddet uygulamış ve sonucunda da şiddet uyguladığı çocuğun boynu kırılmıştı.

2021 yılında Romanya yaşayan bir baba, çocuğunu zorbaladığı gerekçesiyle bir çocuğa şiddet uygulamış ve sonucunda da şiddet uyguladığı çocuğun boynu kırılmıştı.

Şiddete şiddetle karşılık veren insanlık yoksunu babanın videosu şu şekilde internette yayılmıştı.👇

Hunedoara'da Alexandru Cobzaru'nun karıştığı olay, geniş çapta dikkat çekti ve kamuoyunda öfkeli tepkiler geldi.

Hunedoara'da Alexandru Cobzaru'nun karıştığı olay, geniş çapta dikkat çekti ve kamuoyunda öfkeli tepkiler geldi.

29 yaşındaki Cobzaru öfkeli bir şekilde 8 yaşındaki oğlunun tartıştığı 13 yaşındaki yeğenini boynundan tutup yere fırlattı. Şiddetli darbenin ardından 13 yaşındaki çocuk bilincini kaybetti. Saldırının ardından Cobzaru saldırganlığını oğluna da yönelterek onu itip kakmış ve sözlü tacizde bulunmuş. Yaralanan çocuğun ise hastaneye kaldırıldıktan sonra travmatik beyin hasarı ve oksipital kemik kırığı teşhisi konuldu.

Kısa sürede viral olan video kamuoyunda büyük tepkiye sebep oldu ve Cobzaru'nun ömür boyu hapsi için binlerce imza toplandı.

Kısa sürede viral olan video kamuoyunda büyük tepkiye sebep oldu ve Cobzaru'nun ömür boyu hapsi için binlerce imza toplandı.

Olay karşısında yerel makamlar harekete geçerek olaya karışan her iki çocuğun evinde sosyal incelemeler başlattı. Cobzaru'nun birlikte yaşadığı oğlunun ailesi için koruyucu tedbirler ve psikolojik destek uygulandı.

Tutuklanan Cobrazu; şiddet eylemlerinde bulunmak, kamu huzurunu bozmak ve aile içi şiddet suçlarıyla yargılandı.

Tutuklanan Cobrazu; şiddet eylemlerinde bulunmak, kamu huzurunu bozmak ve aile içi şiddet suçlarıyla yargılandı.

Polis tarafından 24 saat gözaltında tutulduktan sonra Hunedoara Mahkemesi'ne çıkarılan Cobzaru'ya önleyici tedbir olarak 30 günlük tutuklama kararı verildi. Mahkemenin kararında ayrıca Cobzaru'nun yasal masrafları üstlenmesi ve avukatlık ücreti ödemesi şartı da yer aldı. Cobzaru'nun daha sonra işlediği suçlar nedeniyle üç yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Cobzaru, oğluna aile içi şiddet uygulamaktan ve yeğenine yönelik saldırı nedeniyle bedensel zarar vermekten ve kamu huzurunu bozmaktan suçlu bulundu. Ayrıca 6 bin 500 dolar da tazminat cezası verildi.

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Nuray

Puşt herif. bu şeyler nasıl bu denli acımasız olabiliyor.. vallahi benim aklım/mantığım yetmiyor.

Gültekin

şerefsiz o nasıl fırlatma

Otto Skorzeny

Böylelerini yaşatmamak lazım , hiç olmadı insan olmaya çalışanlar için iyilik olur .