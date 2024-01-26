Çocuğuyla Kavga Ettiği Gerekçesiyle Yeğenine Şiddet Uyguladı: Yere Fırlattığı Çocuğun Boynu Kırıldı!

Polis tarafından 24 saat gözaltında tutulduktan sonra Hunedoara Mahkemesi'ne çıkarılan Cobzaru'ya önleyici tedbir olarak 30 günlük tutuklama kararı verildi. Mahkemenin kararında ayrıca Cobzaru'nun yasal masrafları üstlenmesi ve avukatlık ücreti ödemesi şartı da yer aldı. Cobzaru'nun daha sonra işlediği suçlar nedeniyle üç yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Cobzaru, oğluna aile içi şiddet uygulamaktan ve yeğenine yönelik saldırı nedeniyle bedensel zarar vermekten ve kamu huzurunu bozmaktan suçlu bulundu. Ayrıca 6 bin 500 dolar da tazminat cezası verildi.