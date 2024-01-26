Çocuğuyla Kavga Ettiği Gerekçesiyle Yeğenine Şiddet Uyguladı: Yere Fırlattığı Çocuğun Boynu Kırıldı!
Çocuğuyla Kavga Ettiği Gerekçesiyle Yeğenine Şiddet Uyguladı: Yere Fırlattığı Çocuğun Boynu Kırıldı!
Kaynak: https://twitter.com/CureBore/status/1...
Oğluyla kavga ettiği gerekçesiyle yeğenine şiddet uygulayan adam, yeğeninin beyninde hasar oluşmasına sebep oldu. Dehşet içerisinde izlediğimiz videonun devamında yaşananları da sizler için araştırdık. Detaylar...👇
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2021 yılında Romanya yaşayan bir baba, çocuğunu zorbaladığı gerekçesiyle bir çocuğa şiddet uygulamış ve sonucunda da şiddet uyguladığı çocuğun boynu kırılmıştı.
Şiddete şiddetle karşılık veren insanlık yoksunu babanın videosu şu şekilde internette yayılmıştı.👇
Hunedoara'da Alexandru Cobzaru'nun karıştığı olay, geniş çapta dikkat çekti ve kamuoyunda öfkeli tepkiler geldi.
Kısa sürede viral olan video kamuoyunda büyük tepkiye sebep oldu ve Cobzaru'nun ömür boyu hapsi için binlerce imza toplandı.
Tutuklanan Cobrazu; şiddet eylemlerinde bulunmak, kamu huzurunu bozmak ve aile içi şiddet suçlarıyla yargılandı.
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Puşt herif. bu şeyler nasıl bu denli acımasız olabiliyor.. vallahi benim aklım/mantığım yetmiyor.
şerefsiz o nasıl fırlatma
Böylelerini yaşatmamak lazım , hiç olmadı insan olmaya çalışanlar için iyilik olur .