Hindistan'da Holi Festivali'ne Katılan Japon Turist, Erkeklerin Fiziksel Tacizine Uğradı

Kaynak: https://twitter.com/PicturesFoIder/st...
Hindistan'da Holi Festivali'ne katılan Japon turist, etrafındaki erkekler tarafından fiziksel tacize uğradı. Kadının kafasında yumurta kırılan kan donduran görüntüler sosyal medyada tepki çekti.👇
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Holi Festivali'nde Hindistan'a giden Japon turistin yaşadıkları kan dondurdu.
Festivali katılan kadın Hindistanlı üç erkek tarafından itip kakılarak kafasında yumurta kırıldı ve fiziksel olarak taciz edildi.
Videoya buradan ulaşabilirsiniz.👇
Gelen yorumlardan bazılarını da şöyle bırakalım...
"Aynı şey Cajamarca'da da yaşanıyor ama biraz daha az agresifler."
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"Bir Hintli olarak bunu yapan erkekleri ortadan kaldırabilir miyiz?"
"Üzgünüm Hindistan'a asla gitmeyeceğim."
"En kötü kabusum 24 saniyede açıklanmış."
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off kabus gibi.. iğrençsiniz..
Hindistan gibi beyinsiz sapık bir ülkeye niye gidilir ki ?
Dünyanın anüsü hindistan daha halkları tuvalet nedir bilmiyor Varın siz düşünün ne kadar berbat bir coğrafya birde bunları yazınca hintliler nasıl kuduruyor ... Devamını Gör