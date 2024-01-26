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Hindistan'da Holi Festivali'ne Katılan Japon Turist, Erkeklerin Fiziksel Tacizine Uğradı

Hindistan'da Holi Festivali'ne Katılan Japon Turist, Erkeklerin Fiziksel Tacizine Uğradı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
26.01.2024 - 12:33

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Hindistan'da Holi Festivali'ne katılan Japon turist, etrafındaki erkekler tarafından fiziksel tacize uğradı. Kadının kafasında yumurta kırılan kan donduran görüntüler sosyal medyada tepki çekti.👇

Kaynak: https://twitter.com/PicturesFoIder/st...
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Holi Festivali'nde Hindistan'a giden Japon turistin yaşadıkları kan dondurdu.

Holi Festivali'nde Hindistan'a giden Japon turistin yaşadıkları kan dondurdu.

Festivali katılan kadın Hindistanlı üç erkek tarafından itip kakılarak kafasında yumurta kırıldı ve fiziksel olarak taciz edildi.

Festivali katılan kadın Hindistanlı üç erkek tarafından itip kakılarak kafasında yumurta kırıldı ve fiziksel olarak taciz edildi.

Yapılan paylaşımlarda üç suçlunun polis tarafından tutuklandığı söylendi.

Videoya buradan ulaşabilirsiniz.👇

Gelen yorumlardan bazılarını da şöyle bırakalım...

Gelen yorumlardan bazılarını da şöyle bırakalım...
twitter.com

'Bu ülkenin hala nasıl turizm ayağı var?'

"Aynı şey Cajamarca'da da yaşanıyor ama biraz daha az agresifler."

"Aynı şey Cajamarca'da da yaşanıyor ama biraz daha az agresifler."
twitter.com
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"Bir Hintli olarak bunu yapan erkekleri ortadan kaldırabilir miyiz?"

"Bir Hintli olarak bunu yapan erkekleri ortadan kaldırabilir miyiz?"
twitter.com

"Üzgünüm Hindistan'a asla gitmeyeceğim."

"Üzgünüm Hindistan'a asla gitmeyeceğim."
twitter.com

"En kötü kabusum 24 saniyede açıklanmış."

"En kötü kabusum 24 saniyede açıklanmış."
twitter.com

Siz bu kan donduran görüntülerle ilgili ne düşünüyorsunuz?

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KumdanKum

off kabus gibi.. iğrençsiniz..

Umut

Hindistan gibi beyinsiz sapık bir ülkeye niye gidilir ki ?

timur kartalov

Dünyanın anüsü hindistan daha halkları tuvalet nedir bilmiyor Varın siz düşünün ne kadar berbat bir coğrafya birde bunları yazınca hintliler nasıl kuduruyor ... Devamını Gör