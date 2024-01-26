Kedisinin Namus Bekçiliğini Yapan Genç Nöbetini Aksatınca Başına Talihsiz Şeyler Geldi

Tarçın isimli kedi dostunun namus bekçiliği yapan genç, hayatının şokunu yaşadı.
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Pencerenin önüne gelen sokak kedilerinin, kedi dostu Tarçın ile çiftleşmeye çalıştığını belirten genç, 'Aşırı canım sıkılıyor' diyerek o anları paylaştı.
Tarçın'ın korumaya çalışan ancak Tarçın'ın da sokak kedilerine yüz verdiğini belirten gencin tüm çabası aslında boşaymış...
İşte o anlar: 👇
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Tepesinde pez. gibi beklemene gerek yok. Veterinere götürüp çözüyorsun olayı. Kısıtlaştırmaya bakar gerizekalı ya. Siz de uzak durun hayvanlardan, belliki o ... Devamını Gör
kedi biraz peynir cinsinden galiba 😂😂
hahahaha her sabah bizle okula gelen minik boncuğumun peşinden eve kadar gelen koca köpekler misali 😁 çocuğun üslubu çok çirkin ayrıca
O minik boncuk dediğin canavar kimi kandırıyorsun sen abim hı kimi