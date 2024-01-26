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Kedisinin Namus Bekçiliğini Yapan Genç Nöbetini Aksatınca Başına Talihsiz Şeyler Geldi

Kedisinin Namus Bekçiliğini Yapan Genç Nöbetini Aksatınca Başına Talihsiz Şeyler Geldi

Arya
Arya - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 10:52

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Tarçın isimli kedi dostunun namus bekçiliği yapan genç, hayatının şokunu yaşadı.

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Pencerenin önüne gelen sokak kedilerinin, kedi dostu Tarçın ile çiftleşmeye çalıştığını belirten genç, 'Aşırı canım sıkılıyor' diyerek o anları paylaştı.

Pencerenin önüne gelen sokak kedilerinin, kedi dostu Tarçın ile çiftleşmeye çalıştığını belirten genç, 'Aşırı canım sıkılıyor' diyerek o anları paylaştı.

Tarçın'ın korumaya çalışan ancak Tarçın'ın da sokak kedilerine yüz verdiğini belirten gencin tüm çabası aslında boşaymış...

Tarçın'ın korumaya çalışan ancak Tarçın'ın da sokak kedilerine yüz verdiğini belirten gencin tüm çabası aslında boşaymış...

O genç paylaştığı videonun sonuna ise Tarçın'ın sokak kedileri ile çiftleştiği ana ait görüntü de ekledi...

İşte o anlar: 👇

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Emel

Tepesinde pez. gibi beklemene gerek yok. Veterinere götürüp çözüyorsun olayı. Kısıtlaştırmaya bakar gerizekalı ya. Siz de uzak durun hayvanlardan, belliki o ... Devamını Gör

Gültekin

kedi biraz peynir cinsinden galiba 😂😂

mamamia

hahahaha her sabah bizle okula gelen minik boncuğumun peşinden eve kadar gelen koca köpekler misali 😁 çocuğun üslubu çok çirkin ayrıca

mehmet

O minik boncuk dediğin canavar kimi kandırıyorsun sen abim hı kimi