Herkes Çocuk Sahibi Olmasın: Cinsiyet Öğrenme Balonunu Patlatma Sırasında Kızına Tokat Atan Anne

Kaynak: https://twitter.com/NoCapFights/statu...
Cinsiyet öğrenme partisinde kardeşinin cinsiyetini öğrenmek için balon patlatmaya hazırlanan çocuk ve annesinin arasında yaşananlar tüm planı bozdu. Detaylar...👇
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Günümüzün popüler etkinliklerinden olan cinsiyet öğrenme partisi bu kez planlandığı gibi gitmedi.
Kardeşinin cinsiyetini öğrenmek isteyen çocuğu ve annesi arasında yaşananlar tüm planı bozdu.
Videonun devamına buradan ulaşabilirsiniz.👇
Gelen yorumların bazıları şu şekilde oldu.👇
"Nasıl davranacaklarını, çocuk yetiştireceklerini bilmiyorlarsa neden bu dünyaya bir çocuk daha getiriyorlar?"
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"“Çocuğum neden bu kadar dürtüsel ve tepkisel!?” - Dürtüsel ve tepkisel bir ebeveynden dolayı."
"Çocuk mahvetmedi, istismarcı kontrolcü anne çocuğunu strese sokarak ve kendi aptal partisinde eğlenmeyerek mahvetti."
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