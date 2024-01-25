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Herkes Çocuk Sahibi Olmasın: Cinsiyet Öğrenme Balonunu Patlatma Sırasında Kızına Tokat Atan Anne

Herkes Çocuk Sahibi Olmasın: Cinsiyet Öğrenme Balonunu Patlatma Sırasında Kızına Tokat Atan Anne

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
25.01.2024 - 18:24

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Cinsiyet öğrenme partisinde kardeşinin cinsiyetini öğrenmek için balon patlatmaya hazırlanan çocuk ve annesinin arasında yaşananlar tüm planı bozdu. Detaylar...👇

Kaynak: https://twitter.com/NoCapFights/statu...
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Günümüzün popüler etkinliklerinden olan cinsiyet öğrenme partisi bu kez planlandığı gibi gitmedi.

Günümüzün popüler etkinliklerinden olan cinsiyet öğrenme partisi bu kez planlandığı gibi gitmedi.

Kardeşinin cinsiyetini öğrenmek isteyen çocuğu ve annesi arasında yaşananlar tüm planı bozdu.

Kardeşinin cinsiyetini öğrenmek isteyen çocuğu ve annesi arasında yaşananlar tüm planı bozdu.

Videonun devamına buradan ulaşabilirsiniz.👇

Gelen yorumların bazıları şu şekilde oldu.👇

Gelen yorumların bazıları şu şekilde oldu.👇
twitter.com

'Çocuk nasıl mahvetti? Anne balonu bıraktı.'

"Nasıl davranacaklarını, çocuk yetiştireceklerini bilmiyorlarsa neden bu dünyaya bir çocuk daha getiriyorlar?"

"Nasıl davranacaklarını, çocuk yetiştireceklerini bilmiyorlarsa neden bu dünyaya bir çocuk daha getiriyorlar?"
twitter.com
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"“Çocuğum neden bu kadar dürtüsel ve tepkisel!?” - Dürtüsel ve tepkisel bir ebeveynden dolayı."

"“Çocuğum neden bu kadar dürtüsel ve tepkisel!?” - Dürtüsel ve tepkisel bir ebeveynden dolayı."
twitter.com

"Çocuk mahvetmedi, istismarcı kontrolcü anne çocuğunu strese sokarak ve kendi aptal partisinde eğlenmeyerek mahvetti."

"Çocuk mahvetmedi, istismarcı kontrolcü anne çocuğunu strese sokarak ve kendi aptal partisinde eğlenmeyerek mahvetti."
twitter.com

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