Avrupa'da Billboardlara 'Ucuz Türkiye Tatili' Afişleri Asıldığı İddiası Gündem Oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Avrupa'da billboardlar ile 'Türkiye'de ucuz tatil' reklamı yapıldığı iddia edildi.
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Paylaşılan görüntülerde bir otobüs durağının yanında yer alan billboardda Alanya reklamı yapıldığı görülüyor. O reklam afişinin üzerinde ise Felemenkçe 'Türkiye'nin en güzel sahil beldesi' yazıldığı görülüyor.
O reklam afişinde ayrıca 8 gün tatilin 349 Euro'dan başlayan fiyatlarla yazıldığı görülüyor.
İşte o iddiaların yer aldığı görüntüler: 👇
O iddialara gelen yorumlar: 👇
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