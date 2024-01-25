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Avrupa'da Billboardlara 'Ucuz Türkiye Tatili' Afişleri Asıldığı İddiası Gündem Oldu

Avrupa'da Billboardlara 'Ucuz Türkiye Tatili' Afişleri Asıldığı İddiası Gündem Oldu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 11:38

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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Avrupa'da billboardlar ile 'Türkiye'de ucuz tatil' reklamı yapıldığı iddia edildi.

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Paylaşılan görüntülerde bir otobüs durağının yanında yer alan billboardda Alanya reklamı yapıldığı görülüyor. O reklam afişinin üzerinde ise Felemenkçe 'Türkiye'nin en güzel sahil beldesi' yazıldığı görülüyor.

Paylaşılan görüntülerde bir otobüs durağının yanında yer alan billboardda Alanya reklamı yapıldığı görülüyor. O reklam afişinin üzerinde ise Felemenkçe 'Türkiye'nin en güzel sahil beldesi' yazıldığı görülüyor.

O reklam afişinde ayrıca 8 gün tatilin 349 Euro'dan başlayan fiyatlarla yazıldığı görülüyor.

O reklam afişinde ayrıca 8 gün tatilin 349 Euro'dan başlayan fiyatlarla yazıldığı görülüyor.

Kaynak: @srkntnyldz

İşte o iddiaların yer aldığı görüntüler: 👇

O iddialara gelen yorumlar: 👇

O iddialara gelen yorumlar: 👇
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