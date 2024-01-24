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Nefes Almadan Pasta Yerken Adeta Hipnotize Eden Adamın Anime Filmlerindeki Yemek Sahnelerini Aratmayan Videosu

Nefes Almadan Pasta Yerken Adeta Hipnotize Eden Adamın Anime Filmlerindeki Yemek Sahnelerini Aratmayan Videosu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 21:34 Son Güncelleme: 24.01.2024 - 21:35

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Mukbang videoları son yıllarda oldukça popüler. İnsanlar birbirinden farklı tarzlarla mukbang videolarıyla kısa sürede büyük takipçi kitlelerine ulaşabiliyor.

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Mukbang videoları ile bilinen 'eodyd188' isimli sosyal medya kullanıcısı peş peşe üç pastayı adeta nefes alamdan yediği bir video paylaştı.

Mukbang videoları ile bilinen 'eodyd188' isimli sosyal medya kullanıcısı peş peşe üç pastayı adeta nefes alamdan yediği bir video paylaştı.

Yediği pastalar ve yeme şekli, anime filmlerindeki yemek sahnelerini aratmayan fenomenin videosu izleyenleri adeta hipnotize etti.

Yediği pastalar ve yeme şekli, anime filmlerindeki yemek sahnelerini aratmayan fenomenin videosu izleyenleri adeta hipnotize etti.

İşte o video;

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