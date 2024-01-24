Nefes Almadan Pasta Yerken Adeta Hipnotize Eden Adamın Anime Filmlerindeki Yemek Sahnelerini Aratmayan Videosu

Mukbang videoları son yıllarda oldukça popüler. İnsanlar birbirinden farklı tarzlarla mukbang videolarıyla kısa sürede büyük takipçi kitlelerine ulaşabiliyor.
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Mukbang videoları ile bilinen 'eodyd188' isimli sosyal medya kullanıcısı peş peşe üç pastayı adeta nefes alamdan yediği bir video paylaştı.
Yediği pastalar ve yeme şekli, anime filmlerindeki yemek sahnelerini aratmayan fenomenin videosu izleyenleri adeta hipnotize etti.
İşte o video;
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