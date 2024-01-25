Görüş Bildir
Haberler
Video
Çalan Şarkıyla Transa Geçen Karıncalar Hoparlörün Etrafını Tavaf Etti

Çalan Şarkıyla Transa Geçen Karıncalar Hoparlörün Etrafını Tavaf Etti

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
25.01.2024 - 17:04

İçerik Devam Ediyor

Hoparlör etrafında dönen karıncaların videosu viral oldu. Müzikten transa geçen karıncalar hoparlörün etrafını tavaf etti. Detaylar...👇

Kaynak: https://twitter.com/EverythingOOC/sta...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Karıncaların hoparlör çevresinde döndüğü anlar sosyal medyada viral oldu.

Karıncaların hoparlör çevresinde döndüğü anlar sosyal medyada viral oldu.

Transa geçen karıncalarla ilgili hac benzetmesi yapılırken milyonlarca görüntüleme yapıldı.

Transa geçen karıncalarla ilgili hac benzetmesi yapılırken milyonlarca görüntüleme yapıldı.

Videoyu sizler için şöyle bırakalım...

Gelen yorumlardan bazıları da şu şekilde oldu.

Gelen yorumlardan bazıları da şu şekilde oldu.
twitter.com

'Yani onları AC/DC ile kontrol edebilirsiniz.'

Facebook grupları pusuda bekliyor (!)

Facebook grupları pusuda bekliyor (!)
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

😂 😂 😂

😂 😂 😂
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilir.👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?