Çalan Şarkıyla Transa Geçen Karıncalar Hoparlörün Etrafını Tavaf Etti

Kaynak: https://twitter.com/EverythingOOC/sta...
Hoparlör etrafında dönen karıncaların videosu viral oldu. Müzikten transa geçen karıncalar hoparlörün etrafını tavaf etti. Detaylar...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Karıncaların hoparlör çevresinde döndüğü anlar sosyal medyada viral oldu.
Transa geçen karıncalarla ilgili hac benzetmesi yapılırken milyonlarca görüntüleme yapıldı.
Videoyu sizler için şöyle bırakalım...
Gelen yorumlardan bazıları da şu şekilde oldu.
Facebook grupları pusuda bekliyor (!)
İçeriğin Devamı Aşağıda
😂 😂 😂
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda