Hayvanlara Eziyet Bitmek Bilmiyor! Köpeği Torbaya Koyup Ölüme Terk Ettiler
Hayvanlara Eziyet Bitmek Bilmiyor! Köpeği Torbaya Koyup Ölüme Terk Ettiler
Diyarbakır’da ağzı bağlı torba içinde karayolu kenarında ölüme terk edilen köpek, bir vatandaşın fark etmesiyle kurtarıldı.
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Silvan ilçesindeki tarihi Malabadi Köprüsü’ne gezi için giden Adnan Ateş, dönüşte Bitlis karayolunun 7. kilometresinde torba içerisine koyulup ölüme terk edilen köpeği fark etti.
Köpeğin torba içerisinde kıvrandığını gören Ateş, köpeği torbadan çıkararak doğaya bıraktı.
Adnan Ateş, insanlık görevini yaptığını belirtti ve şunları söyledi 👇
O anlar 👇
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