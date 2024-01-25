25 Ocak 2024 Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
25 Ocak 2024 Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 25 Ocak Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii’de yayınlanacak. Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor’da yayınlanacak.
Birçok sosyal medya kullanıcısı Instagram’ın çöktüğünü, özellikle Instagram’da akışını yenileyemediklerini paylaşmaya başladı. Instagram çöktü mü? Instagram’da sorun mu var? Henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak milyonlarca kullanıcı hesabına erişim sağlayamıyor.
31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Saadet Partisi'nin İstanbul Belediye Başkanlığına Aday olacak isim Birol Aydın oldu.
Türk sinemasının kötü adamı 82 yaşındaki Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, TRT’ye sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Ongun “TRT’nin tüm kanalları, İBB reklamlarını parasıyla dahi yayınlamıyor” ifadelerini kullandı.
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneylerine devam eden Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı X'ten yeni bir fotoğraf yayınladı.
Çekya, İstanbul Sözleşmesi'ni onaylama konusunda karşıt bir tutum sergileyerek, bu anlaşmanın onaylanmasına yönelik oy kullanımında ret yönünde bir tavır aldı.
İnci Taneleri ilk bölümüyle ekranlara geldi. İzleyicinin beğenisini kazanan ilk bölümde Dilber, Azem, Piraye ve Ayça odaklı ilerlendi. Hikayelerinin kesiştiği noktaları gördüğümüz ilk bölüme sosyal medyadan yorum yağdı.
Meşhur Kylie Jenner, Instagram'daki pozlarıyla en çok takip edilen ikinci kadın olsa da işin arka planı çok farklı. Estetikleri sonucu yüzünde büyük bir değişim yaşayan genç yıldızın daha 30'una gelmeden 40'lı yaşlarında gibi görünmesi tekrardan sosyal medyanın gündemine geldi.
Y ve Z Kuşağı Arasındaki Farkı Kullandıkları Jestlerle Ortaya Koyan Videoyu İzlerken Yaşınız Ortaya Çıkacak
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Buket Aydın'ın erkekler ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra hatırlarsanız Gökabakar, Aydın'ı tiye aldığı bir video yayınlamıştı. Aydın ise bu videodan sonra Gökbakar'ın eşini de konuya dahil etmiş, Şahan Gökbakar ise eşinden özür dilemişti. Yeni hamle bu sefer Selin Gökabakar'dan geldi. Gökbakar, eşine tam destek verdi.
Fargmanlarıyla bile olay yaratan İnci Taneleri dizisinin ilk bölümü bugün nihayet yayınlandı. Herkesi etkisi altına alan Dilber'in dansını, gerçek pavyon dansçısına yorumlattık. Bakın neler dedi?
İlk bölümüyle izleyicinin beğenisini kazanan İnci Taneleri, Dilber ve Azem'in hikayesiyle izleyiciyi çekmeyi başardı. Bölümün sona ermesinin ardından ikinci bölüm fragmanı yayınlanan dizide bakalım bizleri neler bekliyor?
Aleyna Tilki'nin kendisiyle özdeşleştiren uzun sarı saçları artık yok! Saçlarını kestiren güzel şarkıcıdan ilk poz da geldi.
Merakla beklenen İnci Taneleri sonunda başladı. İzleyicinin yakın takibe aldığı dizide Azem ve Dilber kadar diğer karakterler de merak edilmeye başladı. Azem'in özel ders verdiği Ayça ise Bensu Soral'a benzerliğiyle dikkat çekti. Bakalım Ayça'ya hayat veren Ülkü Hilal Çiftçi gerçek hayatta kimmiş?
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MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk oldu. Yarışma hakkındaki soruları yanıtlayan Somer Şef, en sinir olduğu yarışmacıları açıkladı.
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