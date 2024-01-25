Çekya İstanbul Sözleşmesi’nin Onaylanmasına Karşı Oy Kullandı
Çekya İstanbul Sözleşmesi’nin Onaylanmasına Karşı Oy Kullandı
Çekya, İstanbul Sözleşmesi'ni onaylama konusunda karşıt bir tutum sergileyerek, bu anlaşmanın onaylanmasına yönelik oy kullanımında ret yönünde bir tavır aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Çekya'nın yasama organı olan Çekya Parlamentosu'nun üst meclisinde gerçekleştirilen oylama sonucunda, İstanbul Sözleşmesi'ne onay verilmedi.
Bu önemli toplantıda, toplamda 71 senatörün katılımıyla yapılan oylamada İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyenlerin sayısı sadece 34 olarak kaydedildi. İstanbul Sözleşmesi, parlamentonun üst kanadı tarafından kabul görmedi.
Çekya'da İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği tartışmalar, oplumda kadın ve erkek rollerinin geleneksel çizgilerini aşan bir etki yaratmıştı.
Muhafazakar kesim, bu belgenin toplumsal cinsiyet rollerini sorguladığını ve bu durumun kadına yönelik şiddeti azaltmada başarısız olduğunu iddia ediyordu.
Anlaşmayı reddeden 37 oy ile birlikte Çekya da İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmeyen ülkelerden biri olarak kayıtlara geçti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda