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TRT, Ekrem İmamoğlu'na Ambargo mu Uyguluyor? "İBB'nin Reklamlarını Parasıyla Bile Yayınlamıyorlar"

TRT, Ekrem İmamoğlu'na Ambargo mu Uyguluyor? "İBB'nin Reklamlarını Parasıyla Bile Yayınlamıyorlar"

TRT Ekrem İmamoğlu AK Parti
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.01.2024 - 23:18

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, TRT’ye sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Ongun “TRT’nin tüm kanalları, İBB reklamlarını parasıyla dahi yayınlamıyor” ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un TRT'de çıkan haberlerine tepki göstermişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un TRT'de çıkan haberlerine tepki göstermişti.

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden bu yana Ekrem İmamoğlu'na uyguladığı ambargo nedeniyle tartışma konusu olan ve 'kamu yayıncılığı' ilkesiyle bağdaşmayan yayın politikaları yürüttüğü belirtilen TRT'ye bir tepki de İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan tepki geldi.

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden bu yana Ekrem İmamoğlu'na uyguladığı ambargo nedeniyle tartışma konusu olan ve 'kamu yayıncılığı' ilkesiyle bağdaşmayan yayın politikaları yürüttüğü belirtilen TRT'ye bir tepki de İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan tepki geldi.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Ongun şu ifadeleri kullandı:

Öte yandan AK Parti’nin Başkan adayı Murat Kurum’un Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul için vaatlerini sıraladığı konuşması onlarca kanal tarafından canlı verildi.

Öte yandan AK Parti’nin Başkan adayı Murat Kurum’un Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul için vaatlerini sıraladığı konuşması onlarca kanal tarafından canlı verildi.
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