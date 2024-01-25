Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Maçları 3 Sezon Boyunca TRT’de Yayınlanacak
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Maçları 3 Sezon Boyunca TRT’de Yayınlanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii’de yayınlanacak.
Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor’da yayınlanacak.
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Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii’de yayınlanacak. Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da yer alacak.
TRT ayrıca tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının tek yayıcısı olma hakkını elde etti.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "TRT tarihindeki bu ilki yaşamaktan ve yaşatmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak, futbol heyecanını ülkemizin her köşesine yayacak olmak, bizler için bir gurur vesilesi."
"Futbol tutkunları artık istedikleri zaman ve istedikleri yerde Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını takip etme imkanına sahip. Mücadeleler sadece televizyon ekranlarıyla sınırlı kalmayacak, TRT 1 ve TRT Spor'un yanı sıra, daha fazla sayıda maç sadece "tabii" üzerinden mobil cihazlardan, bilgisayarlardan ve akıllı televizyonlardan da izlenebilecek."
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