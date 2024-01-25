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TRT’den Sürpriz Hamle: 'Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Maçları İçin 100 Milyon Euro' Teklifi

TRT’den Sürpriz Hamle: 'Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Maçları İçin 100 Milyon Euro' Teklifi

Şampiyonlar Ligi TRT futbol
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
25.01.2024 - 16:41 Son Güncelleme: 25.01.2024 - 16:52

TRT, şampiyonalar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının canlı yayınları için sürpriz bir hal yaparak mevcut senelik bedelin 2 katını teklif ederek hakları alma çalışması başlattı. 

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TRT, şu anda yayın hakları Exxen’de olan Şampiyonalar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının canlı yayın haklarını almak için çalışma başlattı.

TRT, şu anda yayın hakları Exxen’de olan Şampiyonalar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının canlı yayın haklarını almak için çalışma başlattı.

İddiaya göre; TRT bu 3 organizasyonun canlı yayın paketi için senelik 27 milyon euro + stopaj olmak üzere toplamda 100 milyon euro’luk teklif yaptı.

İddiaya göre; TRT bu 3 organizasyonun canlı yayın paketi için senelik 27 milyon euro + stopaj olmak üzere toplamda 100 milyon euro’luk teklif yaptı.

TRT’nin bu hamlesine sosyal medyadan da arka arkaya tepkiler geldi. İşte o tepkilerden bazıları:

TRT’nin bu hamlesine sosyal medyadan da arka arkaya tepkiler geldi. İşte o tepkilerden bazıları:
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rcpbyrm

itibardan tasarruf olmaz , bilmiyorsanız eğer gidin galaksinin liderini dinleyin !

vprometheusv

özelleştirilip bi platforma döner yakında, bedava maç izletmezler.

1.Harald

trt'nin online platformu var. ismi " tabii" orada yayınlayacaktır. ücretsiz olacak diye gaza gelmeyin :))