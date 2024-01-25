TRT’den Sürpriz Hamle: 'Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Maçları İçin 100 Milyon Euro' Teklifi
TRT’den Sürpriz Hamle: 'Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Maçları İçin 100 Milyon Euro' Teklifi
TRT, şampiyonalar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının canlı yayınları için sürpriz bir hal yaparak mevcut senelik bedelin 2 katını teklif ederek hakları alma çalışması başlattı.
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TRT, şu anda yayın hakları Exxen’de olan Şampiyonalar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının canlı yayın haklarını almak için çalışma başlattı.
İddiaya göre; TRT bu 3 organizasyonun canlı yayın paketi için senelik 27 milyon euro + stopaj olmak üzere toplamda 100 milyon euro’luk teklif yaptı.
TRT’nin bu hamlesine sosyal medyadan da arka arkaya tepkiler geldi. İşte o tepkilerden bazıları:
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itibardan tasarruf olmaz , bilmiyorsanız eğer gidin galaksinin liderini dinleyin !
özelleştirilip bi platforma döner yakında, bedava maç izletmezler.
trt'nin online platformu var. ismi " tabii" orada yayınlayacaktır. ücretsiz olacak diye gaza gelmeyin :))