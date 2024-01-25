Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Birol Aydın Oldu
Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Birol Aydın Oldu
31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde Saadet Partisi'nin İstanbul Belediye Başkanlığına Aday olacak isim Birol Aydın oldu.
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31 Mart seçimi öncesinde heyecan en üst seviyelere çıkarken partilerin adayları da netleşmeye devam diyor.
CHP'den Ekrem İmamoğlu AK Parti’den Murat Kurum, İYİ Parti’den de Buğra Kavuncu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkalığına adalıklarını koymuştu.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nden alınan bilgiye göre 2024 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı parti sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın oldu.
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