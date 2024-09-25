25 Eylül Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
25 Eylül Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 25 Eylül Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, parti programı için gittiği Muğla’da havaalanında kendini kötü hissedince hastaneye kaldırıldı. Şahin’in rahatsızlığı ile ilgili açıklama yapılmadı.
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İstanbul'da 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin kuzeni olduğu iddia edilen bir kişi, sosyal medya hesabından yaptığı silahlı paylaşımlar nedeniyle tutuklandı.
Son günlerde birçok bankanın ATM’lerinde yaşanan sorun nedeniyle vatandaşlar nakit paraya ulaşmakta zorlanıyor. Özellikle emeklilerin “arıza” sebebiyle maaşlarını çekememesi dikkat çekiyor. Uzmanlar, bankaların vatandaşları kredi kartına yönlendirmek için bu yola başvurduğunu iddia ediyor.
Eskişehir Sivrihisar'da seyir halindeyken bir kamyona çarparak hayatını kaybeden 24 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ceyhun Bilen'in sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çekici açıklamalar geldi.
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Geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de nezarethaneden kaçan Yunus Emre Geçti isimli suç makinesi, annesi ve bir polisi yaralamış, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı da şehit etmişti. Dehşet verici olay kadar 26 adet suç kaydı olan şahsın serbest gezebilmesi sorgulanmıştı. Pointer isimli X hesabı zanlının detaylı suç kaydına ulaştı.
Daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği haberleriyle borsada yapılan manipülasyona bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu eklendi. İmamoğlu hakkında istenen hapis cezası ve siyasi yasak kararının bugün açıklanacağı iddiası üzerine Borsa İstanbul'da baskı oluştu.
Adana’da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler aileleri korkuttu. Kimliği belirsiz bir kişi, bahçede oynayan çocuklara para vererek “Anneme dua edin, gelin gidelim” diyerek kandırmaya çalıştı. Polis ekipleri kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ordu’da okul bahçesinde aracıyla 7 yaşındaki Miray Arslan’ı ezerek ölümüne neden olan beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya hakim karşına çıktı. Kaya, minik çocuğu fark etmediğini ve aracın sensörlerinin uyarı vermediğini savundu. Olay yerindeki bir görgü tanığı ise mahkemede kazanın gerçekleştiği sırada Miray’ın kemiklerinin kırılma sesini duyduğunu söyledi.
Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak aranan Narin Güran’ın korkunç şekilde öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. 8 yaşındaki minik çocuğun, anne ile abisi dahil birçok akrabası olayla ilgili tutuklanmıştı. Güran ailesinin, cinayeti saklamak için yaptıkları ise “pes” dedirtti. Ailenin, kapalı alanda yaptığı toplantılarda ortam dinlenmesinden kaçmak için yüksek sesle müzik açtığı iddia edildi.
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Yılın ikinci ve son Güneş tutulması için geri satım başladı! Dünyanın bir kez daha gözlemlemeye hazırlandığı bu eşsiz gökyüzü olayını kaçırmak istemeyenler, halkalı Güneş tutulması hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, dünyanın pek çok yerinden görülecek olan Güneş tutulması Türkiye'de görülecek mi? Güneş tutulması ne zaman?
Diyarbakır’da uzun süre kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde jandarma ekiplerinin bilerek yanlış yönlendirildiği ortaya çıktı. Tutuklu bulunan Salim Güran’ın kayınbiraderi Mehmet Şevket Kaya hakkında, kolluk kuvvetlerini yanlış yönlendirdiği için tutanak tutulduğu ortaya çıktı.
Birçok suçtan dosyası bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz’ı şehit etmişti. Katil zanlısının karakoldan adliyeye sevk edildiği görüntüler ise çok konuşulmuştu. Yunus Emre Geçti’nin olaydan 3 gün önce motosiklet çalarken görüntüleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde sahnede kalp krizi geçirerek genç yaşta hayatını kaybeden ünlü sanatçı Metin Arolat'ın ardından 'serum takviyesi' iddiaları ortaya çıktı. Son yıllarda bir hayli yaygınlaşan 'atom', 'vitamin takviye edilmiş serum' ve 'iksir' hakkında uyarı ise Sağlık Bakanlığı'ndan geldi.
Usta gazeteci Uğur Dündar’ın unutulmazlar arasında yer alan Arena programı bugün yeniden Sözcü TV ekranlarındaydı. Programın ilk konuğu ise Oğuzhan Uğur oldu. Uğur, Sözcü TV’de Jahrein olarak bilinen Ahmet Sonuç hakkında yapılan bir haberi eleştirdi.
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Çukurova Holding’in kurucularından olan Ali Samsa Karamehmet, Adana’da tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Ali Samsa Karamehmet, Mehmet Emin Karamehmet’in kardeşiydi.
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